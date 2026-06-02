Merlin Properties prepara un nuevo asalto a la zona de máximos históricos en 15,43 euros

Un incremento en el volumen de negociación y el soporte de la media móvil de 50 sesiones refuerzan la tendencia, con probabilidades crecientes de superar los 15,43 euros y entrar en subida libre.

El valor mantiene una estructura técnica fuertemente alcista desde abril de 2025, con apoyos constantes en su directriz y medias móviles clave.

J.P. Morgan ha incluido a Merlin en su lista de 'Catalizadores Positivos', mejorando su precio objetivo a 19,00 euros por acción y manteniendo su recomendación de sobreponderar.

Merlin Properties se acerca de nuevo a su zona de máximos históricos en 15,43 euros, impulsada por el respaldo de J.P. Morgan y la próxima presentación de resultados.

La incertidumbre reina entre los inversores ante los mensajes cruzados sobre el conflicto entre Washington y Teherán. Por un lado, un informe nocturno reveló el cese de los contactos indirectos por parte de Irán; por el otro, el presidente Donald Trump rebajó la tensión al asegurar que el diálogo sigue activo y que confía en cerrar un acuerdo la próxima semana.

Por su parte, el Ibex 35 buscará la reacción al alza desde la zona de mínimos intradía de ayer. Observando los valores que componen el índice, destacamos el comportamiento de las acciones de Merlin Properties, que suben con fuerza en los primeros intercambios.

El principal catalizador de esta subida es que, de cara a la presentación de resultados del primer semestre de Merlin Properties el próximo 30 de julio, J.P. Morgan ha incluido a la cotizada española en su selección de "Catalizadores Positivos".

Junto a este movimiento, el banco de inversión ha reafirmado su recomendación de "sobreponderar" el valor y ha ajustado al alza su precio objetivo para diciembre de 2027, que pasa de €18.50 a €19.00 por acción. Esta próxima presentación de resultados será clave, no solo por las cifras semestrales, sino porque Merlin aprovechará para revisar su guía de objetivos para el año fiscal 2026.

Si atendemos a razones puramente técnicas, observamos que Merlin mantiene una estructura de fondo fuertemente alcista tanto para el medio como para el largo plazo. El valor ha estado marcando una secuencia de mínimos y de máximos relativos crecientes. Esta secuencia se inició en los mínimos del pasado mes de abril de 2025, cerca de la zona de los 8,34 euros por acción.

Al movimiento pronto se unieron el conjunto de sus tres medias móviles más representativas, como son las de corto, medio y largo plazo, que han estado acompañando a su precio durante todo este tiempo.

Además, desde esos mínimos de abril se puede incluso trazar una directriz alcista, donde cualquier corrección que haya sufrido el valor durante todo este tiempo ha generado un apoyo casi perfecto en esta directriz de zona de mínimos crecientes.

Con un aspecto técnico envidiable, Merlin Properties registró unos máximos de todos los tiempos justo en la jornada del pasado 17 de abril de este ejercicio, en la zona de los 15,43 euros. Esta será la zona que tomaremos como referencia técnica puesto que, durante las últimas dos sesiones, ha vuelto a ser probada su ruptura al alza.

En cuanto al volumen de negociación, se aprecia un cierto incremento del mismo cerca de la zona de soporte de los 13,15 y también cuando el valor ha testado el importante soporte horizontal en la zona de los 14,29 euros.

Evolución de las acciones de Merlin Properties Eduardo Bolinches TradingView

Este aumento significativo del volumen de contratación ha permitido a los alcistas volver a rehacerse, y en estos momentos el precio de sus acciones vuelve a acercarse a esa zona de máximos históricos.

Por debajo, y como hecho relevante que está permitiendo también a los alcistas recomponerse, tenemos a la media móvil de 50 sesiones, que está sosteniendo el precio. Este soporte dinámico ha permitido detener el deterioro experimentado en las dos últimas sesiones y poder abrir hoy con un pequeño hueco alcista, aunque todavía tendremos que ver si este hueco es de continuidad o no.

Con este escenario técnico encima de la mesa, existen grandes probabilidades de que los títulos de Merlin Properties logren alcanzar y superar la barrera que suponen los 15,43 euros por acción, en cuyo caso el valor mejorará sensiblemente su aspecto técnico, ya que superará máximos históricos y entrará en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación.

Así pues, en el muy corto plazo, podríamos resumirlo como una sana corrección dentro de una tendencia alcista principal, donde el valor ha neutralizado los excesos de compra anteriores mediante un movimiento correctivo menor.

Como estrategias posibles a plantear si ya tenemos títulos de Merlin Properties en cartera, lo más aconsejable sería mantener mientras el valor no pierda la zona de soporte horizontal intermedio que tenemos en los 14,87 euros.

Si llega a perderse este soporte, el valor empeorará sensiblemente su aspecto técnico acometiendo una continuidad en las caídas, pero si aguanta, se puede mantener en cartera sin ningún lugar a dudas.

Para poder acometer algún tipo de estrategia compradora que permita acercarnos al valor en el lado de las compras (en el lado alcista), deberemos esperar a que Merlin Properties logre superar la barrera de los 15,45 euros por acción con el filtro de dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de esta zona.

En ese momento, podremos introducir una orden de compra estableciendo un primer objetivo cerca de la zona de los 15,91 euros por acción, que es la anchura del último movimiento lateralizado, ya que con el valor en subida libre no tiene referencias técnicas por delante.

En este caso, y si entramos en la ruptura técnica de su resistencia y barrera horizontal más inmediata, deberemos establecer una orden de protección que pase por no perder la zona de los 15,13 euros en base cierres. De esta manera conseguiremos controlar eficazmente el riesgo de la operación.