Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 cerró la sesión del lunes con una caída del 0,97%, situándose en los 18.184,9 puntos dejándonos sin la presencia de la magia del primer día de mes por la ruptura de negociaciones para llegar a un acuerdo en Oriente Medio que reabra el Estrecho de Ormuz.

En Wall Street tuvimos una sesión muy distinta a la europea con ganancias, y por lo tanto con nuevos máximos históricos en todos sus índices con la excepción del Russell 2000 que continuó con su recogida de beneficios.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Santander: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace de cara al cierre con los 11 euros y colocaremos un stop loss inicial en los 10,57 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 11,80 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 10,98 euros en base cierres.



- Telefónica: El valor ha marcado un nuevo máximo por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre confirma con otro cierre por encima de los 4,10 euros y colocaremos un stop loss en los 3,89 euros en base cierres.



- Naturgy: El valor sufrió la semana pasada la colocación acelerada a 28,55 euros e hizo que nos saltara el stop loss, pero vamos a intentarlo de nuevo si vemos que se hace con los 29 euros colocando un stop loss en los 28,50 euros en base cierres.