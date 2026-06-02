El interés de las letras del Tesoro a seis meses vuelve a subir y roza el 2,4%, su nivel más alto en año y medio
La rentabilidad de los títulos a doce meses se recorta respecto a la anterior emisión, hasta el 2,567%, y la demanda de los inversores duplica a lo colocado en los mercados.
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Las claves
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El interés de las letras del Tesoro español a seis meses sube al 2,398%, su nivel más alto en año y medio.
En la misma subasta, la rentabilidad de las letras a doce meses baja levemente hasta el 2,567%.
El Tesoro adjudicó 6.481 millones de euros en letras, con una demanda que casi duplicó esa cifra.
El jueves se prevé subastar entre 4.750 y 6.250 millones en bonos y obligaciones del Estado, con diferentes vencimientos y cupones.
El interés de las letras a seis meses emitidas por el Tesoro Público español ha alcanzado una rentabilidad del 2,398% en una nueva subasta emitida este martes. Así, el interés escala ligeramente desde la última emisión del mismo tipo de papel, en la que se fijó en el 2,389%, y se sitúa en máximos desde enero de 2025, cuando alcanzó el 2,557%.
En esta nueva emisión de deuda, el Tesoro también ha colocado letras a doce meses. Sin embargo, para estos títulos la rentabilidad ha bajado ligeramente desde la última subasta del mismo tipo de papel. En concreto se ha situado en el 2,567%, mientras que en la última emisión estaba en el 2,651%.
En total, el Tesoro Público español ha adjudicado este martes 6.481,633 millones de euros en la subasta de letras, en el rango medio previsto. Una subasta en la que los inversores han vuelto a mostrar su interés por los títulos españoles y para la que la demanda ha casi doblado a lo finalmente adjudicado en los mercados al alcanzar los 12.297,446 millones de euros.
En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 1.981,633 millones de euros en letras a seis meses y, para ellas, la demanda ha superado los 4.622,43 millones de euros.
En la subasta a doce meses, se han adjudicado 4.500 millones de euros, más que el importe de 7.675,016 millones demandado por los inversores.
El jueves, 6.250 millones
A esta emisión le seguirá otra esta misma semana, el jueves 4 de junio, en la que se subastarán bonos y obligaciones del Estado, con el objetivo de adjudicar entre 4.750 millones y 6.250 millones de euros.
En concreto, se prevé colocar bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado con una vida residual de 5 años y 2 meses, con cupón del 3,10%; obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 3,50% y obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años, con cupón del 2,05%.
Los tipos de interés marginal de referencia de cara a esta emisión se sitúan en el 2,680% para los bonos del Estado a 3 años; en el 2,917% para obligaciones del Estado con una vida residual de 5 años y 2 meses; en el 3,851% para las obligaciones del Estado a 15 años y en el 1,502% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años.