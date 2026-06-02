Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,48%) avista los 18.300 tras el repunte IPC en la eurozona y sin avances en Irán

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,48% con la que avanza hasta los 18.272 puntos. Los máximos históricos del selectivo nacional están en los 18.496,6 puntos registrados al término de la sesión del pasado 26 de febrero.

- Las principales bolsas europeas terminan la sesión teñidas de verde. El Dax alemán ha subido un 0,57%; el Cac francés, un 0,77%; el FTSE 100 británico, un 0,39% y el FTSE Mib italiano, el más alcista de la sesión, ha avanzado un 1,64%.

- Wall Street continúa la sesión en positivo. El Dow Jones avanza un 0,23%; el S&P 500, un 0,19% y el Nasdaq Composite un 0,21%. La Bolsa de Nueva York renovó en la sesión anterior los máximos históricos de sus tres principales índices.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, se mantiene prácticamente plano y cede un 0,04%, hasta los 95,01 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, calca el movimiento y cae un 0,05%, hasta los 92,11 dólares por barril.

- Los inversores siguen pendientes de las noticias que llegan desde Oriente Próximo. Este lunes Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos como respuesta a los ataques israelíes en Líbano.

- Tras esta actuación, el mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró haber frenado un ataque de Israel en Beirut. La agencia Axios recoge que Trump habría llamado a Netanyahu para frenar la escalada en la ofensiva israelí contra Líbano y, en dicha llamada, le habría dicho que está "jodidamente loco".

- El presidente de EEUU ha declarado en una entrevista para ABC News que el acuerdo de paz podría llegar la próxima semana. "Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado", ha señalado Donald Trump.

- Este martes el mercado ha contado con una importante referencia en el plano macroeconómico: el IPC de la zona euro. La inflación de la eurozona volvió a acelerarse al 3,2% en mayo, lo que aumenta la presión sobre el BCE para subir los tipos

- En España se han conocido los últimos datos de paro y afiliación a la Seguridad Social. La ocupación se disparó en mayo en 231.975 personas y el paro disminuyó en 36.323.

- El euro se encuentra plano y atrapado entre la zona de los 1,16 dólares por la parte inferior y los 1,166 dólares por la parte superior a la espera de nuevos alicientes para salir de ella.

- El oro reconquista los 4.500 dólares y busca su reacción alcista. Su resistencia actual se encuentra en los 4.557 dólares y será clave para el futuro de la cotización.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, a la baja y sin frenos, donde los 70.000 dólares se presentan como la zona de freno posible para evitar correcciones mayores.