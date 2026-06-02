Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,48%) avista los 18.300 tras el repunte IPC en la eurozona y sin avances en Irán
El mercado sigue atento a las novedades que puedan llegar desde Oriente Próximo tras la escalada de las tensiones en la víspera y la promesa de Trump de llegar a un acuerdo la próxima semana.
LAS CLAVES
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 16:00 Las ofertas JOLTS sorprenden al alza
- 15:38 Así abre Wall Street
- 11:04 La inflación de la eurozona repunta y mete presión al BCE
- 10:01 Analizamos el comportamiento de las acciones de Merlin Properties
- 09:08 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 09:07 Así abre el Ibex 35
- 08:22 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:40 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,48% con la que avanza hasta los 18.272 puntos. Los máximos históricos del selectivo nacional están en los 18.496,6 puntos registrados al término de la sesión del pasado 26 de febrero.
- Las principales bolsas europeas terminan la sesión teñidas de verde. El Dax alemán ha subido un 0,57%; el Cac francés, un 0,77%; el FTSE 100 británico, un 0,39% y el FTSE Mib italiano, el más alcista de la sesión, ha avanzado un 1,64%.
- Wall Street continúa la sesión en positivo. El Dow Jones avanza un 0,23%; el S&P 500, un 0,19% y el Nasdaq Composite un 0,21%. La Bolsa de Nueva York renovó en la sesión anterior los máximos históricos de sus tres principales índices.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, se mantiene prácticamente plano y cede un 0,04%, hasta los 95,01 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, calca el movimiento y cae un 0,05%, hasta los 92,11 dólares por barril.
- Los inversores siguen pendientes de las noticias que llegan desde Oriente Próximo. Este lunes Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos como respuesta a los ataques israelíes en Líbano.
- Tras esta actuación, el mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró haber frenado un ataque de Israel en Beirut. La agencia Axios recoge que Trump habría llamado a Netanyahu para frenar la escalada en la ofensiva israelí contra Líbano y, en dicha llamada, le habría dicho que está "jodidamente loco".
- El presidente de EEUU ha declarado en una entrevista para ABC News que el acuerdo de paz podría llegar la próxima semana. "Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado", ha señalado Donald Trump.
- Este martes el mercado ha contado con una importante referencia en el plano macroeconómico: el IPC de la zona euro. La inflación de la eurozona volvió a acelerarse al 3,2% en mayo, lo que aumenta la presión sobre el BCE para subir los tipos
- En España se han conocido los últimos datos de paro y afiliación a la Seguridad Social. La ocupación se disparó en mayo en 231.975 personas y el paro disminuyó en 36.323.
- El euro se encuentra plano y atrapado entre la zona de los 1,16 dólares por la parte inferior y los 1,166 dólares por la parte superior a la espera de nuevos alicientes para salir de ella.
- El oro reconquista los 4.500 dólares y busca su reacción alcista. Su resistencia actual se encuentra en los 4.557 dólares y será clave para el futuro de la cotización.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, a la baja y sin frenos, donde los 70.000 dólares se presentan como la zona de freno posible para evitar correcciones mayores.
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Greystar cierra el mayor fondo residencial de Europa con más de 2.700 millones de euros comprometidos
Greystar ha anunciado el cierre final de Greystar Equity Partners Europe II (GEPE II), con más de 2.700 millones de euros comprometidos en total.
Así, GEPE II se consolida como el mayor fondo residencial paneuropeo de valor añadido levantado hasta la fecha.
Este mandato discrecional otorga a Greystar una capacidad de inversión superior a 6.800 millones de euros para la adquisición y desarrollo de proyectos en las principales ciudades europeas.
El fondo se destinará a oportunidades de adquisición y desarrollo en mercados clave como Reino Unido, España, Países Bajos, Alemania, Austria, Dinamarca, Irlanda y Francia.
GEPE II invertirá en el sector de la vivienda en alquiler, con especial foco en residencial multifamiliar concebido específicamente para este uso, y en alojamiento estudiantil. Se prevé que la cartera del fondo incluya activos de nueva generación con altos estándares de sostenibilidad, así como viviendas con rentas asequibles que respondan a la demanda del llamado missing middle en un contexto de aumento de los costes de acceso a la propiedad.
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ARTE, CCOO y Fetico firman el primer convenio del comercio textil nacional con el rechazo y protestas de UGT
La Asociación Retail Textil España (ARTE), que cuenta entre sus asociados con que está integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras enseñas de moda, y los sindicatos CC.OO. y Fetico han firmado este martes el texto definitivo que da lugar al primer convenio colectivo Estatal de Grandes Cadenas del Comercio Textil, ante el rechazo de UGT que ha convocado protestas y mostrado su rechazo a este acuerdo.
En concreto, el acuerdo permite dotar por primera vez a las grandes cadenas del comercio de moda de un marco estatal homogéneo, moderno y estable, adaptado a la realidad actual del sector y a sus retos de futuro, según informa la patronal del sector.
Un convenio, que beneficia a más de 120.000 trabajadores de toda España, la mayor parte mujeres, y que mejora las condiciones recogidas actualmente en algunos de los convenios provinciales vigentes, consolidando avances relevantes en materia salarial, organización del trabajo, conciliación, estabilidad laboral y desarrollo profesional.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
La sesión de hoy martes se ha desarrollado con absoluta tranquilidad, con el signo positivo predominando durante toda la jornada. El índice español supo mantener el tono positivo en todo momento, moviéndose entre un máximo de la sesión en los 18.388 puntos y un mínimo intradiario en los 18.212 puntos.
Las inmobiliarias lideraron desde el principio los avances del selectivo, aunque por la tarde fueron las acereras las que tomaron el relevo y sumaron fuerza a la cotización. A pocos minutos de que los índices europeos cierren sus puertas, el índice español suma un 0,74%, situándose en los 18.279 puntos.
El trío de ganadores de la jornada está compuesto por Merlin Properties (+3,96%). Le siguen Acerinox (+2,57%) y ArcelorMittal (+2,07%).
En el lado opuesto, los tres valores más bajistas de la sesión son Indra (-3,58%) , Amadeus (-2,23%) y Rovi (-1,28%).
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El selectivo español acelera el rebote y acecha los 18.300 puntos
El selectivo español estira los avances e intenta asaltar la cota psicológica de los 18.300 enteros en el tramo final de la sesión.
Con una subida de 141 puntos desde su último cierre, el índice cotiza con un repunte del 0,78% a la espera de ver si consolida la ruptura en los próximos minutos.
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Cisco y Caterpillar lideran el Dow Jones frente al desplome de Salesforce
El sector industrial y el financiero sostienen al selectivo estadounidense con Cisco (+5,17%), Caterpillar (+4,25%) y Goldman Sachs (+1,35%) a la cabeza de las ganancias.
En la parte baja de la tabla, la tecnología y el consumo lastran el índice debido a los severos correctivos de Salesforce (-6,37%), Nike (-3,72%) y Microsoft (-3,71%).
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Rubio: "Irán no tiene marina, pero conserva sus drones"
El secretario de Estado de EE. UU. confirmó contactos con Teherán y afirmó que su escudo defensivo convencional está muy degradado. Pese a carecer de armada, advirtió que el país aún mantiene un gran arsenal de drones.
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El euro se estanca en los 1,1642 dólares tras el correctivo de ayer
La divisa europea trata de estabilizarse tras el duro varapalo de la última jornada, aunque encuentra serias dificultades para rebotar y se anota un tímido avance del 0,06% hasta las 1,1642 unidades en su cruce con el billete verde.
Con este movimiento, el euro consolida su posición por debajo de sus tres medias móviles más representativas, lo que confirma la debilidad técnica del par a corto plazo.
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El Ibex 35 intenta reconstruirse tras el último castigo
El selectivo español recupera terreno tras el reciente varapalo bajista, aunque se mantiene todavía lejos de su objetivo de reconquistar la cota de los 18.300 puntos.
Con la mayoría de sus componentes en terreno positivo, Merlin Properties lidera las ganancias con una subida del 4 %, mientras que en el lado opuesto destaca el castigo a Indra, que cede un 3 %.
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Las ofertas JOLTS sorprenden al alza
El mercado laboral de EE. UU. superó con creces las expectativas en abril al registrar 7,618 millones de ofertas de empleo.
El dato bate con fuerza la previsión de los analistas, que esperaban una caída a los 6,860 millones, y mejora el registro previo de 6,887 millones de vacantes.
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Powell eleva su tono tras el acoso de Trump
El expresidente de la Fed considera que tanto las maniobras para intentar destituirle como el cese de la gobernadora Lisa Cook en agosto de 2025 socavan el Estado de Derecho en EEUU.
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Última hora: Adnoc planea un oleoducto de refinados para esquivar el estrecho de Ormuz
La petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos, Adnoc, proyecta la construcción de su primer conducto multi-combustible para asegurar las exportaciones de gasolina, diésel y queroseno frente a posibles bloqueos en el estrecho de Ormuz.
El proyecto surge como respuesta estratégica tras tres meses de conflicto con Irán, el cual ha restringido severamente el tránsito por esta ruta marítima clave, impulsando a las compañías de la región a desarrollar alternativas logísticas para reducir su dependencia del control de Teherán.
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Así abre Wall Street
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Se frena la caída al filo de los 18.210 puntos
La presión vendedora en el selectivo español ha dado una tregua en las inmediaciones de los 18.210 enteros, nivel donde el índice ha logrado estabilizarse momentáneamente.
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Atención al Ibex 35 que perfora mínimos intradiarios
Las ventas se aceleran de forma drástica en el selectivo español a las puertas de la apertura de Wall Street.
La presión de los bajistas ha provocado la ruptura de la zona de mínimos de la sesión, forzando al índice a perder posiciones a marchas forzadas y a alejarse de forma definitiva de las cotas clave de los 18.300 y los 18.250 enteros.
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Wall Street sigue anticipando una apertura en negativo con el Dow Jones a la cabeza
Los futuros de los principales índices estadounidenses profundizan sus caídas antes del inicio de la sesión bursátil, arrastrados especialmente por el Dow Jones de Industriales, que retrocede un 0,52 %.
Por su parte, el S&P 500 cede un 0,18 %, mientras que el tecnológico Nasdaq 100 se muestra como el indicador más resistente al limitar sus números rojos a un leve 0,10 %.
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SpaceX busca recortar 500 millones en comisiones para su OPV
La compañía aeroespacial de Elon Musk presiona a los bancos colocadores con el objetivo de reducir drásticamente los costes de su próxima salida a bolsa.
Con esta maniobra, SpaceX aspira a lograr un ahorro potencial de hasta 500 millones de dólares en gastos de intermediación financiera.
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La cercanía de Wall Street reactiva las ventas
La presión vendedora regresa al selectivo español a medida que se aproxima la apertura de Nueva York, forzando al índice a alejarse definitivamente de la cota de los 18.300 enteros.
Ante el empuje de los bajistas, el Ibex 35 cede terreno a marchas forzadas y vuelve a poner a prueba la zona de sus mínimos de la sesión.
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Hammack (Fed) abre la puerta a actuar pronto ante la persistencia de la inflación
La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Hammack, ha advertido de los riesgos que supone esperar a que la alta inflación se consolide en la economía, señalando que el banco central podría necesitar actuar pronto si las presiones sobre los precios no se enfrían.
No obstante, ha matizado que, dada la incertidumbre actual, sigue siendo razonable mantener los tipos de interés estables por el momento.
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Alphabet planea una ampliación histórica de 80.000 millones
La matriz de Google busca levantar una de las mayores cifras de capital de la historia para financiar su expansión en inteligencia artificial.
La operación se estructurará mediante la venta gradual de acciones en el mercado por valor de 40.000 millones de dólares, nuevas emisiones de títulos por 30.000 millones y una inversión estratégica de 10.000 millones respaldada por Berkshire Hathaway.