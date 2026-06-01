Solaria toma oxígeno para iniciar un nuevo tramo al alza con objetivos sobre los 25 euros

El valor ha formado un soporte sólido en los 22,70 euros y mantiene una tendencia alcista, impulsada por su capacidad operativa y expansión en sectores clave.

La compañía celebrará su Junta General de Accionistas los días 29 y 30 de junio, tras un año de récord con beneficios netos de 137 millones (+55%).

Solaria prepara un nuevo tramo alcista en bolsa, con objetivos de precio en torno a los 25 euros por acción.

El bloqueo en las conversaciones de paz en Oriente Próximo ha condicionado el arranque bursátil de junio. Al disiparse el optimismo sobre la liberación del estrecho de Ormuz, el temor al desabastecimiento ha provocado un nuevo repunte en la cotización del petróleo.

Por su parte, el Ibex 35, que buscó superar máximos históricos en la jornada del pasado viernes, tendrá que esforzarse para superar la resistencia de los 18.500 puntos. Si examinamos los valores que componen el índice español, destacamos el comportamiento de las acciones de Solaria, que avanzan con cierta determinación en los primeros intercambios.

Solaria celebrará su Junta General de Accionistas los próximos 29 y 30 de junio. La reunión servirá para validar la gestión y el balance de un año 2025 histórico, en el que la compañía superó sus previsiones gracias a una inversión de 400 millones de euros. Este esfuerzo inversor elevó su capacidad operativa hasta los 3,1 GW y aceleró su expansión hacia sectores clave como el almacenamiento energético y los centros de datos.

Durante la cita se someterán a votación las cuentas anuales, que reflejan un beneficio neto récord de 137 millones de euros (+55%) y un EBITDA de 266 millones (+32%). Asimismo, el orden del día incluye la aprobación de una nueva política de remuneraciones y el visto bueno a diversas autorizaciones estratégicas diseñadas para blindar la solidez financiera y el crecimiento de la firma.

Si analizamos las acciones de Solaria bajo el punto de vista técnico, se observa que tendremos que centrar nuestra atención en el comportamiento iniciado desde mediados del pasado ejercicio 2025.

En un gráfico de largo plazo, Solaria llegó a formar un suelo de mercado en la zona de los 6,09 euros por acción, iniciando desde ahí una secuencia de mínimos y de máximos crecientes que ha permitido avances sostenidos en el precio de su cotización de forma casi constante.

Tan solo encontramos un período de ajuste bastante intenso, como el ajuste que se produjo durante los pasados meses de agosto y septiembre, donde el precio de su cotización pasó de estar en los 14,40 a los 10,28 euros. Es justo en esa zona donde el apoyo de la directriz alcista extendida desde mínimos del año 2025, junto con el apoyo de la media móvil de cien sesiones, contuvo a los bajistas.

Tras esto, se reanudaron las compras, produciendo un nuevo empuje alcista para los títulos de Solaria que ha llevado paulatinamente al valor a romper algunas resistencias importantes —como fueron en su momento los 18,75 euros— y también a formar un soporte sólido y contundente en los 22,70 euros por acción, para dar paso a un nuevo movimiento alcista hacia la zona de los 25,81 euros.

Evolución de las acciones de Solaria.png Eduardo Bolinches TradingView

Sin embargo, los alcistas de Solaria encontraron un techo de mercado en esa zona, produciéndose rápidamente un movimiento correctivo, aunque en esta ocasión ha sido muy leve y que demuestra que, a pesar del entorno, el valor conserva su atractivo técnico.

Esta corrección nos ha dejado una sucesión de máximos y de mínimos decrecientes hasta formar un suelo de mercado que ha tanteado el soporte horizontal que tenemos situado en los 22,70 euros por acción. Esta es una zona clave y contundente que el valor deberá respetar en todo momento si queremos ver una reanudación del impulso alcista nacido desde este punto.

Con el conjunto de sus tres medias móviles más importantes (es decir, la de corto, medio y largo plazo) manteniendo una pendiente alcista, y con una posible fase de acumulación cerca del soporte comentado anteriormente, tenemos a Solaria preparada para poder iniciar un nuevo tramo al alza.

Este movimiento nos debería llevar, como mínimo, a la zona de los 25,14 euros por acción y, sobre todo, a los máximos del año en torno a los 25,80 euros. A favor de este movimiento de reanudación alcista también tenemos unos niveles de sobreventa que comienzan a ser elevados.

Por otro lado, el indicador adelantado RSI (Índice de Fuerza Relativa) se sitúa en torno a los 45 puntos. Al estar cerca de la zona neutral (50), nos indica que el valor no está ni sobrecomprado ni sobrevendido, sino que está tomando oxígeno.

De esta manera, podemos concluir que Solaria está en un momento de espera y consolidación de niveles previo a iniciar un rebote técnico que podría ser de cierta importancia.

Así, y para poder trazar algún tipo de estrategia sobre el valor, hay que tener en cuenta que la media móvil de 50 períodos se encuentra muy cerca de su nivel actual de cotización, concretamente en la zona de los 23,90 euros por acción. Si ya tenemos acciones de Solaria en cartera, lo más sensato sería mantener mientras el valor no pierda la zona de los 22,65 euros.

Por el contrario, si lo que queremos es arañar cierta rentabilidad al valor, esperaremos a que se produzca un cierre diario de Solaria por encima de los 23,90 euros. En ese momento, el valor generará una interesante señal de compra que nos permitirá introducir una orden de entrada estableciendo un primer objetivo en los 25,14 euros por acción y un segundo objetivo en los 25,80 euros.

Dada la volatilidad propia de la renta variable a nivel general, no dejaremos que el valor se nos vaya nunca por debajo de los 22,70 euros en base cierres.