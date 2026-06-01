Ni oro, ni plata: la sorpresa entre los metales es el cobre por el miedo a la escasez pero ni los analistas explican la remontada

Mientras el cobre sube, el oro y la plata han perdido valor debido al fortalecimiento del dólar y la expectativa de subidas de tipos de interés, aunque un acuerdo de paz podría revertir esta tendencia.

El bloqueo del estrecho de Ormuz ha dificultado el suministro de azufre, clave para el procesamiento del cobre, elevando la preocupación en los mercados.

El miedo a la escasez, el posible aumento de aranceles en Estados Unidos y la demanda ligada a la inteligencia artificial explican parte del repunte del cobre, aunque los analistas muestran dudas sobre estas justificaciones.

El cobre ha experimentado una fuerte subida, con incrementos del 6% en abril y 7% en mayo, mientras el oro y la plata siguen en caída tras las tensiones en Oriente Próximo.

El cobre protagoniza su propia revolución mientras el oro y la plata no logran remontar tras las caídas provocadas por el conflicto en Oriente Próximo y el bloqueo del estrecho de Ormuz. A diferencia de los metales preciosos, el metal rojizo puso punto y aparte después del retroceso de marzo y firma dos meses consecutivos al alza.

La subida es muy significativa. En abril, el metal sumó un 6% y en mayo, en el último balance, repuntó un 7%. Un rendimiento que le ha permitido borrar las pérdidas del primer mes de guerra en Irán (-7%) y que se justifica en diversas tendencias que crean un único propósito compartido en el mercado: asegurar el suministro ante un posible desabastecimiento.

Antonio Castelo, analista de mercado de iBroker, explica a este diario que hay tres factores principales que explican la remontada: la comentada sensación de escasez de oferta, el temor a nuevos aranceles estadounidenses al cobre refinado y el aumento de la demanda del metal por la construcción de centros de datos y la creciente inversión ligada a la IA.

Sin embargo, y a pesar de estas explicaciones, desde Julius Baer anotan que ninguna justificación de la subida "les convence del todo". Los analistas de la casa suiza señalan que no tienen constancia de que existan interrupciones en la minería, por lo que no estaría tan justificado el miedo a la escasez.

Asimismo, y a pesar de evidenciar el aumento de la demanda del cobre por el auge de la inteligencia artificial, los analistas de Julius Baer también apuntan otro matiz: "Los centros de datos consumen menos cobre del que se suele creer". Con ambas premisas, y teniendo en cuenta que los inventarios de cobre llevan varios años en máximos, llaman a la cautela en este mercado y señalan que los precios del metal rojizo se están cotizando por encima de lo justificado.

Hay una posible explicación a la subida de la demanda por temor a un desabastecimiento. El bloqueo de Ormuz ha provocado que se forme un cuello de botella en el suministro del azufre porque por el enclave estratégico pasa la mitad del comercio mundial de la materia prima. Y este elemento, aunque aparentemente sea un gran desconocido, es clave para producir ácido sulfúrico, un compuesto químico esencial en el procesamiento de numerosos yacimientos de cobre.

El resultado de este pretexto, sumado a las interrupciones logísticas y el aumento de los costes de transporte, es que la industria minera lo tiene más difícil para responder rápidamente ante un exponencial aumento de la demanda. Y este miedo podría ser una de las causas que expliquen el rally del cobre.

Un rally cuyo futuro está en entredicho. Desde XTB explican que el mercado del cobre responde a factores que no sólo tienen que ver con la geopolítica. Aunque la prolongación de la guerra en Irán y el bloqueo de Ormuz también tendría sus consecuencias en el mismo. Y, en este sentido, el papel industrial del metal juega un papel determinante.

Si hay acuerdo de paz que implique el desbloqueo de Ormuz, la posterior caída del petróleo y la reapertura de rutas comerciales reducirían los riesgos para el crecimiento económico mundial. A su vez, se impulsaría la actividad industrial y las inversiones en infraestructuras y tecnologías se verían favorecidas. Y, en este escenario, la demanda de cobre aumentaría.

Pese a ello, los analistas advierten de que sostener las subidas es difícil y más cuando el mercado "envía señales mixtas", como explica Castelo. Un mercado que convive con el discurso de escasez pero que tampoco acaba de confirmar del todo y que, a ojos del analista, "tendrá un comportamiento volátil apoyado en un soporte estructural".

Los metales preciosos

¿Y qué pasa con el oro y la plata? Son los grandes perdedores tras el repunte de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo. Lejos ya de postularse como refugio para los inversores ante la hostilidad del mercado, ninguno de los dos ha conseguido revertir las pérdidas derivadas del conflicto en Irán, especialmente marcadas por la intensa corrección de marzo.

El metal dorado se dejó en ese mes un 13% de su valor y perdió un nivel clave: los 5.000 dólares por onza. Una cota que no ha vuelto a superar tras un registro negativo tanto en abril (-0,66%) como en mayo (-2,3%).

La explicación para la depreciación del oro: el fortalecimiento del dólar -causa, en parte, del aumento de la exportación de crudo estadounidense por el bloqueo de Ormuz- y la expectativa de una subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. "Son el antídoto perfecto contra el oro", explica Castelo.

A la plata se le han sumado otros factores derivados de su doble identidad: es un metal precioso pero también industrial. En este sentido, las dudas sobre el crecimiento global han mermado su desempeño en este tiempo, en el que ha retrocedido un 18,5%.

Sin embargo, esta doble naturaleza podría traerle un 'doble impulso' en el caso de que la guerra llegase a su fin. En este supuesto, el analista de iBroker explica que ambos metales -oro y plata- podrían sufrir en primera instancia la reducción de la aversión al riesgo, aunque a medio plazo el acuerdo de paz también les beneficiaría.

"La caída de tipos reales y la depreciación del dólar les devolverían el protagonismo", señala Castelo. Y en este supuesto, una mejora en las expectativas de crecimiento económico impulsaría de manera adicional a la plata.