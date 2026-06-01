Naturhouse anuncia el reparto de un nuevo dividendo de 3 millones de euros y consolida una rentabilidad del 8%

María Dolores de Cospedal se incorpora al consejo de Naturhouse como consejera independiente, junto a la reelección de Félix Revuelta y otros miembros.

Naturhouse refuerza su política financiera y estratégica para mejorar eficiencia, rentabilidad y adaptación a tendencias del sector.

La rentabilidad del dividendo alcanza el 8% este año, respaldada por la fortaleza financiera y la generación de caja de la compañía.

Naturhouse repartirá un nuevo dividendo de 3 millones de euros, equivalente a 0,05 euros por acción, el 27 de julio de 2026.

El Consejo de Administración de Naturhouse, la compañía de nutrición y dietética, ha acordado la distribución de un nuevo dividendo de 3 millones de euros con cargo a reservas de libre disposición, que equivaldrá a 0,05 euros por acción.

El pago se realizará el próximo 27 de julio de 2026. Con la nueva retribución, la compañía mantiene su compromiso con una política sostenida de remuneración al accionista.

Una remuneración que alcanza el 8% de rentabilidad en el presente ejercicio y que se encuentra respaldada por la fortaleza del balance de la compañía y la capacidad recurrente de generación de caja del negocio.

Naturhouse continúa combinando una sólida política financiera con el desarrollo de sus principales líneas estratégicas. Estas se enfocan en mejorar la eficiencia operativa, reforzar la rentabilidad y adaptarse a las nuevas tendencias del sector de la nutrición y el bienestar.

La compañía fundada y presidida por Félix Revuelta ya está presente en 29 países y cuenta con una red internacional de 1.234 centros. Sus principales mercados son España, Francia, Italia y Polonia.

Además, Naturhouse mantiene un modelo de negocio diferencial dentro del sector de la alimentación dietética. La compañía integra toda la cadena de valor, desde el desarrollo y la fabricación de productos, hasta su comercialización y el asesoramiento nutricional personalizado al cliente a través de dietistas cualificadas.

Nombramientos

La junta general ordinaria de la compañía también ha traído cambios a nivel corporativo. Los accionistas de Naturhouse aprobaron el nombramiento de María Dolores de Cospedal García, exministra de Defensa y expresidenta de Castilla-La Mancha, como consejera independiente de la firma.

La entrada de Cospedal al consejo de Naturhouse llega en una reestructuración del órgano rector de la firma, que se ha sometido a votación en esta junta. En ella también se ha reelegido a Félix Revuelta Fernández como consejero ejecutivo, a Vanessa Revuelta Rodríguez y Kilian Revuelta Rodríguez, como consejeros dominicales, y a Rafael Moreno Barquero, como otros externos.