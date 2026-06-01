Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 cerró la sesión del viernes pasado con una subida del 0,46%, situándose en los 18.362,9 puntos lo que nos dejó sin los ansiados máximos históricos para terminar el mes de mayo. No obstante, hoy podríamos tener la magia de primer día de mes y volver a tentar la zona de los 18.500 puntos como paso previo a marcar nuevos máximos.

En Wall Street tuvimos una sesión muy desigual ya que el S&P 500 avanzó muy poco mientras que en el caso del Dow Jones subió mucho más aunque fue insuficiente como para marcar nuevos máximos históricos que sí pudo hacer el Nasdaq 100 mientras que el Russell 2000 recogió beneficios.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Santander: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace de cara al cierre con los 11 euros y colocaremos un stop loss inicial en los 10,57 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 11,55 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 10,98 euros en base cierres.



- Telefónica: El valor ha marcado un nuevo máximo por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre confirma con otro cierre por encima de los 4,10 euros y colocaremos un stop loss en los 3,89 euros en base cierres.



- Naturgy: El valor sufrió la semana pasada la colocación acelerada a 28,55 euros e hizo que nos saltara el stop loss, pero vamos a intentarlo de nuevo si vemos que se hace con los 29 euros colocando un stop loss en los 28,50 euros en base cierres.