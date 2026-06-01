Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1%) pierde los 18.200 tras la suspensión de la negociación entre EEUU e Irán

- El Ibex 35 ha dejado atrás las dudas de la mañana y ha terminado la sesión con una caída del 0,97%. Con el retroceso, el índice ha cerrado en los 18.184,90 puntos y se ha posicionado como la referencia más bajista de la sesión en el Viejo Continente.

- Las principales bolsas europeas han terminado la sesión teñidas de rojo. El Dax alemán ha caído un 0,33%; el Cac francés, un 0,45%; el FTSE 100 británico, un 0,67% y el FTSE Mib italiano, un 0,1%.

- Wall Street sigue la sesión en signo mixto. El Dow Jones es el único que se decanta por las pérdidas y cede un 0,18%. El S&P 500 avanza un 0,14% y el Nasdaq Composite suma un 0,49%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, repunta un 6,2% y vuelve a superar los 96 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, avanza un 6,49%, hasta los 93,03 dólares por barril.

- Irán ha suspendido las negociaciones directas con Estados Unidos como respuesta a los ataques de Israel contra el Líbano. Según la agencia de noticias iraní Tasnim, el equipo negociador de Irán asegura que "no habrá diálogo" hasta que no paren las hostilidades en la región.

- Estados Unidos ha comunicado este lunes que lanzó varios ataques sobre Irán durante el fin de semana. Según el Comando Central de Estados Unidos fueron "ataques calculados y deliberados" de "autodefensa" contra radares y estaciones de mando y control de drones iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm el sábado y el domingo.

- La Guardia Revolucionaria iraní ha respondido a la ofensiva estadounidense con un ataque contra una base aérea estadounidense. Además, Irán ha acusado nuevamente a EEUU de violar el alto el fuego y ha reiterado que el paro de los ataques debe darse "en todos los frentes", incluido Líbano, y les hacen responsables de las consecuencias de cualquier violación del alto el fuego.

- Donald Trump anunció el pasado viernes que se reuniría ese mismo día para tomar una decisión sobre Irán, evidenciando un inminente acuerdo de paz. Sin embargo, la reunión con su equipo de seguridad terminó sin acuerdo.

- El mandatario estadounidense ha vuelto a recalcar durante el fin de semana cuáles son sus peticiones mínimas para llegar al acuerdo. Entre ellas, dijo que el pacto incluía cláusulas detalladas sobre el programa nuclear iraní, a pesar de que algunas informaciones detallaban que Trump había pedido enmendar algunas disposiciones del borrador en el que ambas partes llevan semanas trabajando.

- Entre las referencias macroeconómicas, este lunes se conocerán los distintos PMIs manufactureros de los principales países de la eurozona, así como el dato de Estados Unidos y de Reino Unido. En España, el índice muestra que la actividad del sector manufacturero se desaceleró durante mayo. En dicho mes, el índice retrocedió cinco décimas, hasta los 51,2 puntos. En el conjunto de la UE avanzó dos décimas.

- El euro pelea por reconquistar la zona de los 1,1660 contra el dólar estadounidense por donde pasa la media móvil de medio plazo.

- El oro lucha por mantenerse por encima de los 4.500 dólares y muestra debilidad para seguir con la reacción alcista.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, cotiza sin grandes cambios en las inmediaciones de los 73.000 dólares sin poder construir una reacción duradera.