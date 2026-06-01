Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1%) pierde los 18.200 tras la suspensión de la negociación entre EEUU e Irán
El equipo negociador iraní ha interrumpido las conversaciones directas con Estados Unidos en protesta por los ataques de Israel contra el Líbano.
LAS CLAVES
- 17:41 Así cierra el Ibex 35
- 16:01 El ISM manufacturero de EE. UU. supera las previsiones
- 15:47 El PMI manufacturero de EE. UU. supera previsiones
- 15:39 Así abre Wall Street
- 10:01 Analizamos el comportamiento de las acciones de Solaria
- 09:08 Así abre el Ibex 35
- 08:59 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:23 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:48 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 ha dejado atrás las dudas de la mañana y ha terminado la sesión con una caída del 0,97%. Con el retroceso, el índice ha cerrado en los 18.184,90 puntos y se ha posicionado como la referencia más bajista de la sesión en el Viejo Continente.
- Las principales bolsas europeas han terminado la sesión teñidas de rojo. El Dax alemán ha caído un 0,33%; el Cac francés, un 0,45%; el FTSE 100 británico, un 0,67% y el FTSE Mib italiano, un 0,1%.
- Wall Street sigue la sesión en signo mixto. El Dow Jones es el único que se decanta por las pérdidas y cede un 0,18%. El S&P 500 avanza un 0,14% y el Nasdaq Composite suma un 0,49%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, repunta un 6,2% y vuelve a superar los 96 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, avanza un 6,49%, hasta los 93,03 dólares por barril.
- Irán ha suspendido las negociaciones directas con Estados Unidos como respuesta a los ataques de Israel contra el Líbano. Según la agencia de noticias iraní Tasnim, el equipo negociador de Irán asegura que "no habrá diálogo" hasta que no paren las hostilidades en la región.
- Estados Unidos ha comunicado este lunes que lanzó varios ataques sobre Irán durante el fin de semana. Según el Comando Central de Estados Unidos fueron "ataques calculados y deliberados" de "autodefensa" contra radares y estaciones de mando y control de drones iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm el sábado y el domingo.
- La Guardia Revolucionaria iraní ha respondido a la ofensiva estadounidense con un ataque contra una base aérea estadounidense. Además, Irán ha acusado nuevamente a EEUU de violar el alto el fuego y ha reiterado que el paro de los ataques debe darse "en todos los frentes", incluido Líbano, y les hacen responsables de las consecuencias de cualquier violación del alto el fuego.
- Donald Trump anunció el pasado viernes que se reuniría ese mismo día para tomar una decisión sobre Irán, evidenciando un inminente acuerdo de paz. Sin embargo, la reunión con su equipo de seguridad terminó sin acuerdo.
- El mandatario estadounidense ha vuelto a recalcar durante el fin de semana cuáles son sus peticiones mínimas para llegar al acuerdo. Entre ellas, dijo que el pacto incluía cláusulas detalladas sobre el programa nuclear iraní, a pesar de que algunas informaciones detallaban que Trump había pedido enmendar algunas disposiciones del borrador en el que ambas partes llevan semanas trabajando.
- Entre las referencias macroeconómicas, este lunes se conocerán los distintos PMIs manufactureros de los principales países de la eurozona, así como el dato de Estados Unidos y de Reino Unido. En España, el índice muestra que la actividad del sector manufacturero se desaceleró durante mayo. En dicho mes, el índice retrocedió cinco décimas, hasta los 51,2 puntos. En el conjunto de la UE avanzó dos décimas.
- El euro pelea por reconquistar la zona de los 1,1660 contra el dólar estadounidense por donde pasa la media móvil de medio plazo.
- El oro lucha por mantenerse por encima de los 4.500 dólares y muestra debilidad para seguir con la reacción alcista.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, cotiza sin grandes cambios en las inmediaciones de los 73.000 dólares sin poder construir una reacción duradera.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada de caídas para el Ibex 35. Tras un primer intento de reacción al alza durante las primeras horas de negociación, se produjo un encasillamiento del selectivo que derivó en una fase de consolidación de niveles; sin embargo, finalmente los bajistas se llevaron el gato al agua. Esto propició una caída importante, motivada nuevamente por los titulares sobre el estrecho de Ormuz.
El índice español se movió entre un máximo intradía en los 18.384 puntos y un mínimo de la sesión en los 18.080 puntos. La jornada fue complicada y, en estos momentos, solamente cinco valores cotizan en positivo, mientras que por abajo se ven caídas abultadas en una gran cantidad de cotizadas.
En estos momentos el índice español cotiza con un descenso del 1,33% en los 18.125 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Repsol (+2,64%), Amadeus (+1,97%) y Naturgy (+1,69%).
Los valores más penalizados son: Ferrovial (-3,63%), Acciona (-3,32%) y Aena (-3,17%).
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La OPEP+ sopesa elevar la producción de petróleo en 188.000 barriles diarios
La alianza OPEP+ baraja incrementar las cuotas de producción de crudo en 188.000 barriles por día de cara al mes de julio, según avanzaron tres fuentes cercanas a la organización.
La propuesta formal se debatirá este domingo en la reunión clave del cartel, en un contexto de fuerte volatilidad en los precios de la energía.
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Se pierden los 18.100 puntos
Los bajistas rompen la defensa alcista y perforan la cota psicológica de los 18.100 enteros, acelerando los números rojos en el selectivo español.
Con esta ruptura técnica, las pérdidas del Ibex 35 se amplían hasta el 1,57%, arrastrando al índice a sus niveles más bajos de toda la jornada.
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El Ibex 35 resiste el asedio bajista apoyado en Repsol y Naturgy
El selectivo español vuelve a poner a prueba el soporte clave de los 18.100 puntos mientras los bajistas mantienen la presión a media tarde. En un panel dominado por las pérdidas, solo cinco valores logran cotizar en verde, sostenidos por el avance de Repsol, que sube un 2,87%, y Naturgy, que suma un 1,66%.
Por el contrario, la peor parte se la lleva el sector turístico e infraestructuras, con numerosos títulos cediendo más de un 2% y AENA liderando los castigos al desplomarse un 3%.
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El euro topa con un muro de medias móviles y retrocede hasta los 1,1614 dólares
La moneda única sufre un frenazo en su rally frente al dólar al chocar de frente contra la triple resistencia que forman las medias móviles de corto, medio y largo plazo.
Este muro técnico corta el impulso alcista del euro, que gira a la baja y cede un 0,39% en estos momentos para situarse en el nivel de los 1,1614 dólares.
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Los alcistas frenan la caída del Ibex 35
El selectivo español encuentra un respiro temporal tras apoyarse con precisión en la cota psicológica de los 18.100 enteros.
Los próximos minutos serán clave para comprobar si las fuerzas compradoras logran consolidar este suelo y recuperar parte del terreno perdido, o si la presión vendedora se reactiva para empujar al índice de vuelta a sus mínimos de la sesión.
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MicroStrategy rompe una racha de tres años sin vender bitcoins
MicroStrategy ha vendido 32 bitcoins entre el 26 y el 31 de mayo a un precio medio de 77.135 dólares, recaudando un total de 2,5 millones de dólares.
Según la compañía, estos fondos se destinarán al pago de dividendos de sus acciones preferentes, suponiendo la primera desinversión en criptoactivos que realiza la firma desde diciembre de 2022.
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El Ibex 35 agrava su caída hasta los 18.100 puntos
El Ibex 35 profundiza sus pérdidas y ya retrocede un 1,39%, lo que supone un castigo de 254 puntos respecto al cierre de ayer que arrastra al índice hasta la cota de los 18.100 enteros.
En un mercado teñido de rojo, solo cinco valores resisten en positivo, liderados por el avance de Repsol del 2,28% al calor del rebote del crudo.
En la parte baja de la tabla, la presión vendedora se ensaña con los valores turísticos y de infraestructuras, provocando desplomes superiores al 3% en AENA, Acciona, Ferrovial e IAG.
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El gasto en construcción de EE. UU. se acelera en abril
El gasto en construcción en Estados Unidos aumentó un 0,4% en abril, superando el 0,3% estimado por el mercado y duplicando el avance del 0,2% registrado en el mes anterior.
El dato refleja la solidez del sector inmobiliario y de las infraestructuras de cara al inicio del segundo trimestre.
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El ISM manufacturero de EE. UU. supera las previsiones
El sector industrial estadounidense muestra una sólida aceleración tras publicarse el índice ISM manufacturero de mayo, que escaló hasta los 54,0 puntos.
El dato supera cómodamente los 53,3 estimados por el mercado y mejora el registro del mes anterior, que se situaba en 52,7 puntos, consolidando la expansión de la actividad fabril.
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El petróleo experimenta un violento rebote de hasta el 6%
El barril de Brent reconquista los 95,88 dólares con un fuerte repunte intradía del 5,22%, anulando de golpe las caídas de las dos últimas sesiones. El West Texas (WTI) le acompaña con una subida del 6,19% hasta los 92,78 dólares, dibujando una imponente vela diaria de vuelta en los gráficos.
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El PMI manufacturero de EE. UU. supera previsiones
El sector industrial estadounidense pisa el acelerador: el PMI manufacturero de mayo escaló hasta los 55,1 puntos, superando los 54,5 esperados por el consenso y mejorando el registro anterior de 55,3, lo que consolida la sólida expansión de la actividad fabril.
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Así abre Wall Street
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Alerta máxima: Irán ha decidido bloquear Ormuz y reactivar Bab el-Mandeb
La agencia Tasnim informa que Irán y el Frente de la Resistencia han decidido el cierre total del estratégico Estrecho de Ormuz.
El plan de Teherán contempla, además, activar de inmediato otros frentes de combate en respuesta al conflicto, incluyendo el bloqueo del Estrecho de Bab el-Mandeb a través de sus aliados locales.
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La caída del Ibex 35 no cesa y ya acumula un 1,31% de ajuste
La presión vendedora se ha acentuado en los últimos 15 minutos y el Ibex 35 ya pierde un 1,30% ahora mismo. Solamente seis valores aguantan en positivo.
En estos instantes cotiza en los 18.130 puntos.
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Última hora: Tasnim desmiente el cese de contactos. Irán y EE. UU. siguen negociando
La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim ha confirmado que el intercambio de mensajes indirectos entre Irán y Estados Unidos sigue activo, desmintiendo los rumores sobre una ruptura total de los contactos en protesta por las acciones de Israel.
A través de mediadores, ambas potencias continúan perfilando un borrador de Memorando de Entendimiento (MoU) para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, las delegaciones admiten que las posturas siguen muy alejadas y que el proceso se encuentra en una fase compleja de enmiendas cruzadas, especialmente tras las últimas exigencias planteadas por Washington y la desconfianza mutua sobre el desbloqueo de fondos y las treguas regionales.
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Atención al Ibex 35 que perfora con fuerza sus mínimos intradía
Giro drástico y violento a la baja en el selectivo español. El Ibex 35 sufre un severo varapalo que eleva las pérdidas al 1,14%, lo que supone un desplome de 203 puntos respecto al cierre de la víspera.
Este movimiento rompe de forma limpia los soportes y mínimos de la sesión, encendiendo las alarmas técnicas ante el aumento de la presión vendedora.
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Nvidia entra en los PC con ARM y desploma a Qualcomm e Intel
Nvidia (+2,3%) ha anunciado su entrada en el mercado de procesadores para PC. La noticia dispara a Arm Holdings (+13%), cuya tecnología impulsa el nuevo chip, y hunde a sus rivales tradicionales: Qualcomm se desploma un 9,7%, Intel cae un 6% y AMD cede un 4,3%.
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Amadeus estira sus ganancias y lidera el asalto del Ibex 35 a los números verdes
El proveedor tecnológico pisa el acelerador y se desmarca de los demás valores del índice al anotarse una subida superior al 3%.
Este fuerte impulso de Amadeus lidera la reacción del Ibex 35, que lucha a esta hora por dar la vuelta a la sesión y cotiza ya en los 18.366 puntos, reduciendo prácticamente al mínimo sus pérdidas intradía.