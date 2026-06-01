easyJet repunta un 10% en Bolsa tras afirmar que no ha hablado con Castlelake, el fondo interesado en comprarla

Actualmente, Castlelake posee aproximadamente el 2,14% del capital social de easyJet, equivalente a 16,2 millones de acciones.

Castlelake tiene hasta el 26 de junio para decidir si presenta una oferta formal de compra por easyJet, valorando cada acción en al menos 403,23 peniques.

El consejo de easyJet afirma que no ha mantenido conversaciones con Castlelake, aunque está abierto a considerar cualquier propuesta formal.

Las acciones de easyJet suben más de un 9% en la Bolsa de Londres tras la noticia sobre el interés de Castlelake en la aerolínea.

Los títulos de easyJet repuntaban un 9,15% en la Bolsa de Londres en la media sesión de este lunes. La subida llegaba después de que el consejo de administración de la aerolínea haya afirmado que aún no ha mantenido conversaciones con Castlelake, la firma de inversión que había anunciado estar evaluando presentar una oferta de compra por la low cost británica.

La aerolínea ha manifestado en un comunicado que "el consejo tiene claro su deber de maximizar el valor para los accionistas y que considerará cualquier propuesta que se presente".

Así, la compañía británica ha explicado que "en cualquier evaluación se prestará especial atención a su valoración y viabilidad".

La firma global de inversión Castlelake había anunciado que se encuentra en las primeras etapas de evaluación de una posible oferta por la aerolínea. Sin embargo, también había advertido de que "no existe ninguna certeza de que se vaya a realizar, ni tampoco en cuanto a los términos de la misma".

En concreto, la firma de inversión cuenta con un plazo hasta el próximo 26 de junio para presentar una oferta formal o retirarse. En caso de presentar la oferta, estaría obligada a hacerla por al menos 403,23 peniques por título.

Actualmente, Castlelake posee alrededor del 2,14% del capital social ordinario emitido de easyJet, que representa un total de 16,2 millones de acciones.