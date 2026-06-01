Anthropic da el primer paso para salir a bolsa en pleno auge de la inteligencia artificial

Se estima que su debut bursátil podría alcanzar una valoración superior al billón de dólares, adelantándose a la salida a bolsa de OpenAI y SpaceX.

Anthropic cerró recientemente una ronda de financiación que la valoró en 965.000 millones de dólares, superando a OpenAI.

La empresa, fundada por exmiembros de OpenAI, es conocida por su familia de modelos de IA Claude y productos como Claude Code.

Anthropic ha presentado su prospecto de salida a bolsa de forma confidencial ante la SEC de Estados Unidos.

Anthropic inicia el camino para su salida a bolsa. La empresa de IA fundada por ex de OpenAI ha confirmado que ha presentado mediante el canal confidencial su prospecto o folleto de salida a bolsa ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) estadounidense, preparando así una venta de acciones potencialmente histórica para los inversores que quieran adentrarse en el sector de la inteligencia artificial.

"Esto nos da la opción de salir a bolsa una vez que la SEC complete su revisión", ha declarado Anthropic en un comunicado este lunes. "La propuesta de oferta pública inicial dependerá de las condiciones del mercado y otros factores".

Anthropic fue fundada en 2021 por un grupo de ejecutivos e investigadores que se separaron de OpenAI debido a sus preocupaciones sobre la dirección de la compañía. Anthropic es conocida principalmente por su familia de modelos de IA llamada Claude, que impulsa productos como su popular asistente de programación, Claude Code.

La semana pasada, Anthropic cerró una ronda de financiación con una valoración de 965.000 millones de dólares (casi 827.400 millones de euros), superando a OpenAI, que a finales de marzo estaba valorada en 852.000 millones.

De ahí que los analistas estimen que su debut bursátil pueda superar el billón de dólares (unos 857.000 millones de euros) de valoración.

Con este anuncio, Anthropic se adelanta a su rival OpenAI, que está preparando su propia presentación confidencial del folleto ante la SEC. SpaceX, de Elon Musk, ya presentó oficialmente su prospecto y se prepara para una gira de presentación esta semana, con planes de debutar la próxima semana.