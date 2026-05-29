El Ibex 35 sube un 3,3% en mayo y acaricia sus máximos históricos a la espera del acuerdo de paz en Irán

El oro repunta casi un 2% hasta los 4.600 dólares por onza y la plata avanza un 0,85%, reflejando movimientos destacados en los metales preciosos.

El petróleo Brent cae un 2,39% y cierra mayo con pérdidas del 20%, mientras el WTI estadounidense también retrocede un 15% en el mes.

La posible llegada de un acuerdo entre EEUU e Irán aporta optimismo a los mercados, aunque aún no hay consenso definitivo.

El Ibex 35 sube un 3,3% en mayo y cierra el mes cerca de sus máximos históricos, impulsado por bancos y con Amadeus y Aena liderando las subidas.

El Ibex 35 despide mayo con buen sabor de boca. El principal selectivo español se ha impulsado un 3,3% en el quinto mes del año y se ha quedado a las puertas de superar la cota psicológica de los 18.400 enteros. Durante la sesión de este viernes ha rozado sus máximos históricos, los 18.496,6 puntos que el índice registró el pasado 26 de febrero, apenas dos días antes de que empezase la guerra en Irán.

Un conflicto, el de Oriente Próximo, que sigue guiando a las bolsas -aunque cada vez son menos dependientes del 'minuto a minuto'- y que, a pesar de los continuos rayos de esperanza sobre un posible acuerdo entre EEUU e Irán, nunca acaba de llegar a su fin. Aunque el acuerdo parece más inminente que nunca.

Bajo este telón de fondo, el Ibex 35 ha terminado la sesión de este viernes en los 18.368,3 puntos tras subir un 0,49% en la jornada. La Bolsa de Madrid no sólo cerraba hoy el día, también el mes y la semana. En concreto, en las últimas cinco sesiones el índice ha avanzado un 2,13%, lo que le hace anotarse su segunda semana consecutiva en verde.

La sesión de este viernes ha hecho soñar al selectivo con un nuevo récord histórico. Finalmente, y con picos de euforia a lo largo del día, el selectivo ha consolidado los 18.300 enteros, un nivel que ha recuperado en esta semana y que no veía desde antes de que estallasen los ataques en Irán.

Los bancos del Ibex 35 han sido los encargados de impulsar al selectivo, aunque las mayores subidas han sido las de Amadeus (+3,05%) y Aena (+2,67%). A la cola de la tabla: Grifols y Acerinox.

El selectivo nacional ha competido durante la sesión por ser el más alcista entre las referencias europeas y finalmente se ha acabado llevando el mérito junto al FTSE Mib italiano, selectivo con el que compartía la subida.

De hecho, los parqués europeos no han conseguido ponerse de acuerdo al término de la sesión aunque apenas minutos antes parecían compartir las alzas. En concreto, la Bolsa de Milán se ha impulsado un 0,38% mientras el Dax alemán ha caído un 0,09%; el Cac francés, un 0,07% y el FTSE 100 británico, un 0,22%.

Al otro lado del charco, la sesión en la Bolsa de Nueva York marcaba un rumbo más optimista y homogéneo desde su comienzo. En concreto, el Dow Jones avanzaba un 0,44%; el S&P 500, un 0,2% y el Nasdaq Composite, un 0,43%.

El ánimo en los mercados sigue dependiendo de la narrativa que llega desde Oriente Próximo. También en el caso del crudo.

Así, y a la espera de la última hora en las negociaciones entre EEUU e Irán, el petróleo Brent, la calidad de referencia en Europa, cedía un 2,39%, hasta los 92,37 dólares por barril. El crudo vuelve a niveles que no veía desde finales de abril y retrocede casi un 20% en mayo, primer mes negativo tras el repunte de marzo (+42%) y abril (+6%).

El West Texas Intermediate (WTI), el crudo estadounidense, cedía un 0,12%, hasta los 88,71 dólares por barril. El petróleo de Texas ha caído un 15% en lo que va de mes y cerrará mayo en rojo tras dos meses consecutivos al alza.

A la espera de EEUU e Irán

Las últimas informaciones permiten mantener la esperanza de que Irán y Estados Unidos lleguen a un acuerdo de pazz. Donald Trump, presidente de EEUU, afirmaba que se reuniría este mismo viernes para tomar una decisión final sobre Irán. Además, el mandatario estadounidense ha aceptado que Irán destruya su uranio enriquecido bajo la supervisión de Washington y de la Agencia Internacional de la Energía Atómica.

Además, Stephen Miller, vicejefe de Gabinete de la Casa Blanca ha asegurado que Irán ha hecho "concesiones significativas, sustanciales y trascendentes" para alcanzar dicho pacto, aunque ha negado que exista un acuerdo definitivo sobre la mesa. Así lo recalcó después de que la agencia iraní Axios publicase que había un memorando de acuerdo entre ambos países en el que se acordaba reabrir el estrecho de Ormuz y abordar el programa nuclear iraní en un plazo de dos meses.

Bajo este telón de fondo, el euro intentaba mantener su repunte semanal y escalar hasta cambiarse por 1,17 billetes verdes.

Entre los metales, el oro repuntaba casi un 2%, hasta alcanzar la cota de los 4.600 dólares por onza. Mientras, la plata avanzaba un 0,85%, hasta los 76 dólares por onza.