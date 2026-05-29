Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 avista sus máximos históricos con la esperanza de pacto en Irán y el crudo a la baja
El precio del barril de Brent cae por debajo de los 95 dólares por barril.
LAS CLAVES
- 17:46 Así cierra el Ibex 35
- 15:38 Así abre Wall Street
- 14:32 La economía de Canadá se estanca
- 10:01 Analizamos el comportamiento de las acciones del BBVA
- 09:13 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 07:53 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:34 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 se impulsa un 0,83%, hasta los 18.450,22 puntos, en la media sesión de este viernes. Con el avance, el selectivo español se acerca sus máximos históricos, los 18.496,6 puntos registrados el pasado 26 de febrero. El récord intradiario del índice son los 18.508,2 enteros.
- El rendimiento semanal del selectivo nacional alcanza el 2,6%. Este viernes el Ibex 35 también cerrará el mes de mayo. La subida en dicho periodo es del 3,7%.
- Las principales bolsas europeas se tiñen de verde. El Cac francés avanza un 0,92%; el FTSE Mib italiano, un 0,5%; el Dax alemán, un 0,21% y el FTSE 100 británico, un 0,2%.
- Los futuros de Wall Street pronostican una sesión positiva al otro lado del charco. Las alzas rondan el 0,2%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, se relaja y cae un 1,38%, hasta los 92,94 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate, el petróleo estadounidense, cae por cuarto día consecutivo. El WTI retrocede un 1,54%, hasta los 87,54 dólares por barril.
- Las tensiones geopolíticas se han reavivado en Oriente Próximo, aunque, a su vez, Irán y EEUU parecen acercarse a un acuerdo de paz definitivo. El conflicto en Irán alcanza ya los tres meses de duración.
- La agencia Axios publicaba en la víspera que EEUU e Irán habían llegado a un acuerdo de entendimiento para extender el alto el fuego y seguir negociando acerca del programa nuclear iraní, aunque para ratificar el mismo sólo quedaba el 'sí' de Donald Trump.
- Estados Unidos negó la información horas después. A su vez, el vicejefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha asegurado que Irán hizo "concesiones significativas, sustanciales y trascendentes" en las negociaciones de paz.
- La tensión sigue siendo palpable en el estrecho de Ormuz. Las Fuerzas Armadas iraníes han lanzado este viernes disparos de advertencia contra "buques infractores" en el enclave estratégico, lo que, por otro lado, también eleva la tensión en relación a las negociaciones con Washington.
- El euro recupera lo perdido en el día de ayer y reconquista el nivel de los 1,16 contra el dólar estadounidense.
- El oro da por bueno el testeo a la media móvil de largo plazo y ahora busca saldar la semana en positivo.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, perdió ayer los 73.000 dólares que recupera en el día de hoy aunque con poca fuerza.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal y mensual
Nueva jornada de alto voltaje para la renta variable, tanto a nivel europeo como al otro lado del Atlántico.
El Ibex 35 cotizó durante toda la sesión en verde; sin embargo, el alcance de la zona próxima a los 18.470 puntos a media sesión dio paso a un fuerte movimiento correctivo que tanteó de nuevo la zona de mínimos intradiarios cerca de los 18.340 puntos. Luego, a golpe de titular, el índice volvió a reaccionar y en la última hora tanteó nuevamente los máximos de la sesión.
En estos momentos, el índice español arroja un saldo semanal de cerca del 2,5% de subida y un saldo mensual próximo al 3,70%. Cotiza en los 18.474 puntos con una subida del 0,96%.
El podio de ganadores de la sesión está compuesto por Amadeus (+4,04%), CaixaBank (+2,39%) y BBVA (+2,14%).
En la parte baja de la tabla, como los valores más penalizados, se sitúan Naturgy (-1,15%), Acerinox (-0,78%) y Rovi (-0,58%).
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Última hora: Trump anuncia el fin del bloqueo naval a Irán y la destrucción de su uranio
Donald Trump ha anunciado el levantamiento del bloqueo naval a Irán y la eliminación de posibles minas acuáticas.
El mandatario estadounidense ha afirmado que EE. UU., en coordinación con Irán y la OIEA, desenterrará y destruirá el uranio iraní, añadiendo que no se realizarán intercambios de dinero y que se reúne de inmediato en la Situation Room para tomar una determinación final.
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El Ibex 35 se estira hasta los 18.450 puntos impulsado por la declaraciones de Trump
El selectivo español ha protagonizado un fuerte impulso alcista desde el entorno de los 18.400 enteros que le ha llevado a tantear de nuevo la zona de los 18.450 puntos.
Este nuevo avance del índice se ha producido como reacción directa a las últimas declaraciones de Donald Trump, que han reactivado las compras en el mercado.
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IBM lidera las alzas en el Dow Jones mientras Walmart encabeza los descensos
IBM se posiciona como el valor más alcista del Dow Jones con un repunte del 9,40%, seguido por Salesforce que avanza un 7,49% y Microsoft en tercer lugar con una subida del 3,73%.
Por el contrario, la parte baja de la tabla está liderada por las caídas de Walmart, que cede un 3,17%, acompañada por los descensos de Nike y Johnson & Johnson.
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Dell se dispara un 31% y Michael Dell supera a Mark Zuckerberg en riqueza
Las acciones de Dell Technologies registran la mejor jornada de su historia con una espectacular subida del 31%.
Este rally bursátil ha sumado cerca de 35.000 millones de dólares a la fortuna de su fundador, Michael Dell, quien adelanta a Mark Zuckerberg y se posiciona como la sexta persona más rica del mundo.
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Interesante reacción desde mínimos del día
El selectivo español protagoniza una notable reacción alcista tras marcar mínimos de la sesión cerca de los 18.345 puntos.
El índice ha logrado recuperar casi 40 puntos en la última media hora y ahora concentra sus esfuerzos en recuperar la cota psicológica de los 18.400 enteros.
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Goldman Sachs eleva el objetivo del S&P 500 a 8.000 puntos
Goldman Sachs ha revisado al alza su precio objetivo para el S&P 500, situándolo en los 8.000 puntos frente a los 7.600 anteriores, lo que implica proyectar una subida del 24% para este año.
Según la firma, aproximadamente la mitad de este crecimiento esperado estará impulsado por el fuerte gasto e inversiones en infraestructura vinculada a la inteligencia artificial.
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Moody's eleva la calificación de Aena a 'A1' con perspectiva estable
La agencia de calificación Moody's ha mejorado el rating de emisor a largo plazo y de deuda senior no garantizada de Aena desde 'A2' hasta 'A1'.
La decisión se basa en la flexibilización de los criterios para calificar a empresas por encima del riesgo soberano de su país; la agencia destaca que el perfil crediticio de Aena e ingresos fuera de España justificarían incluso una nota superior a la del propio Gobierno (A3, estable).
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El selectivo español se acerca a mínimos del día
El selectivo español acelera su caída y pierde la cota psicológica de los 18.400 enteros tras tantear los mínimos de la sesión.
El índice se aleja definitivamente de los máximos intradía y reduce su ganancia a un tímido 0,28%, acusando la presión vendedora en el mercado.
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Última hora: EEUU amenaza a Omán con "medidas agresivas" si coopera con Irán en Ormuz
El Gobierno de Estados Unidos ha amenazado a Omán con tomar "medidas agresivas" si coopera con Irán en el estrecho de Ormuz, mientras se mantienen las negociaciones entre ambas partes para reabrir el tráfico en este enclave fundamental para el tránsito de petróleo.
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El Ibex 35 batalla los 18.400 puntos
El selectivo español mantiene una intensa lucha al filo de los 18.400 enteros con constantes bandazos en ambas direcciones.
Tras sufrir un claro rechazo al acercarse a la zona cercana a los 18.500 puntos, el índice cotiza lejos de sus máximos del día.
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El euro frena ante sus tres medias móviles clave
El eurodólar se enfrenta a la resistencia conjunta de sus medias móviles de corto, medio y largo plazo, situadas muy cerca de su precio actual.
Estas tres barreras técnicas amenazan con frenar los avances de la divisa europea, que en estos momentos cede un 0,04% hasta los 1,1648 dólares.
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Así abre Wall Street
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El Ibex 35 debilita su avance antes de la apertura americana
El índice español se aleja de máximos del día y rompe mínimos de las últimas cuatro horas antes de abrir Wall Street.
Pese a la pérdida de fuerza, el Ibex 35 mantiene un alza del 0,57% y defiende los 18.400 enteros liderado por Amadeus, Indra y BBVA, mientras que Rovi y Solaria encabezan unos descensos que no superan el 1%.
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Bowman (Fed) advierte que la guerra en Oriente Medio estanca la inflación
Michelle Bowman ha condicionado la evolución de la política monetaria a la duración del conflicto en Oriente Medio. La mandataria reconoce que el progreso para reducir la inflación se ha estancado y que una guerra prolongada eleva los riesgos inflacionarios debido al impacto en la energía.
Señala que un shock energético extendido presionará los precios a finales de año y la obligaría a cambiar su perspectiva de tipos si la inflación se generaliza.
No obstante, defiende que la Fed puede pasar por alto un repunte temporal del crudo para no dañar la economía y respalda haber mantenido el sesgo laxo en la reunión de abril, confiando en que el fin del conflicto aliviará la presión energética.
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Morgan Stanley anticipa un rally del 20% en estos valores por escasez de oferta
El mercado de memoria heredada (legacy memory) se está tensando a una velocidad mayor de la prevista. Según el último informe de Morgan Stanley, este desequilibrio podría impulsar el precio de los chips DDR4 un 20% adicional de cara al tercer trimestre del año.
El banco de inversión proyecta una severa brecha entre la oferta y la demanda de entre el 19% y el 20% para la segunda mitad de 2026. Los analistas advierten que esta escasez de componentes no será temporal, sino que se prolongará previsiblemente durante 2027 y 2028, un escenario de alta tensión en la cadena de suministro que beneficiará directamente a los gigantes semiconductores Micron Technology, Samsung y SK Hynix.
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Comportamiento lateralizado en la última hora para el selectivo español
El selectivo español entra en una fase de movimientos muy tibios y sin apenas cambios técnicos en la última hora. El índice se mantiene encajonado en un estrecho rango, logrando defender los 18.400 enteros como el soporte clave mientras se anota una subida del 0,67%.
El liderazgo del mercado se concentra ahora en el sector financiero y turístico, con Amadeus, BBVA y CaixaBank a la cabeza de las ganancias con avances de entre el 1,86% y el 2,29%.
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El déficit comercial de bienes de EE. UU. cae con fuerza
El déficit de la balanza comercial de bienes de Estados Unidos se redujo notablemente en abril hasta los 82.400 millones de dólares, frente a los 85.300 millones del mes anterior.
El dato mejora sustancialmente las previsiones de los analistas, que esperaban que el desfase comercial se ampliara hasta los 86.700 millones de dólares.
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Los inventarios minoristas de EE. UU. crecen en abril y cumplen lo previsto
Los inventarios de los comercios minoristas estadounidenses, excluyendo el sector automotriz, registraron un avance del 0,6% en el mes de abril.
El dato oficial iguala tanto la cifra del mes anterior como las previsiones de consenso del mercado, reflejando un ritmo de reposición de existencias estable por parte de las empresas de consumo en Estados Unidos.