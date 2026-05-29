Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 avista sus máximos históricos con la esperanza de pacto en Irán y el crudo a la baja

- El Ibex 35 se impulsa un 0,83%, hasta los 18.450,22 puntos, en la media sesión de este viernes. Con el avance, el selectivo español se acerca sus máximos históricos, los 18.496,6 puntos registrados el pasado 26 de febrero. El récord intradiario del índice son los 18.508,2 enteros.

- El rendimiento semanal del selectivo nacional alcanza el 2,6%. Este viernes el Ibex 35 también cerrará el mes de mayo. La subida en dicho periodo es del 3,7%.

- Las principales bolsas europeas se tiñen de verde. El Cac francés avanza un 0,92%; el FTSE Mib italiano, un 0,5%; el Dax alemán, un 0,21% y el FTSE 100 británico, un 0,2%.

- Los futuros de Wall Street pronostican una sesión positiva al otro lado del charco. Las alzas rondan el 0,2%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, se relaja y cae un 1,38%, hasta los 92,94 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate, el petróleo estadounidense, cae por cuarto día consecutivo. El WTI retrocede un 1,54%, hasta los 87,54 dólares por barril.

- Las tensiones geopolíticas se han reavivado en Oriente Próximo, aunque, a su vez, Irán y EEUU parecen acercarse a un acuerdo de paz definitivo. El conflicto en Irán alcanza ya los tres meses de duración.

- La agencia Axios publicaba en la víspera que EEUU e Irán habían llegado a un acuerdo de entendimiento para extender el alto el fuego y seguir negociando acerca del programa nuclear iraní, aunque para ratificar el mismo sólo quedaba el 'sí' de Donald Trump.

- Estados Unidos negó la información horas después. A su vez, el vicejefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha asegurado que Irán hizo "concesiones significativas, sustanciales y trascendentes" en las negociaciones de paz.

- La tensión sigue siendo palpable en el estrecho de Ormuz. Las Fuerzas Armadas iraníes han lanzado este viernes disparos de advertencia contra "buques infractores" en el enclave estratégico, lo que, por otro lado, también eleva la tensión en relación a las negociaciones con Washington.

- El euro recupera lo perdido en el día de ayer y reconquista el nivel de los 1,16 contra el dólar estadounidense.

- El oro da por bueno el testeo a la media móvil de largo plazo y ahora busca saldar la semana en positivo.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, perdió ayer los 73.000 dólares que recupera en el día de hoy aunque con poca fuerza.