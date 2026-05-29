BBVA se mueve en terreno decisivo frente a la resistencia horizontal de los 20,25 euros

La entidad prevé repartir hasta 36.000 millones de euros en dividendos a sus accionistas hasta 2028, lo que representa entre el 40% y el 50% del beneficio anual consolidado.

BBVA logró un beneficio neto de 2.989 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 10,8% más que el año anterior, impulsado por el crecimiento del crédito.

El banco acelera su transformación digital con la creación del área global 'AI Transformation', dirigida a personalizar y anticipar servicios financieros mediante inteligencia artificial.

BBVA se enfrenta a una resistencia clave en los 20,25 euros por acción, tras una fuerte recuperación desde los 17 euros.

El precio del petróleo continúa su racha bajista hacia su mayor caída semanal en dos meses, impulsado por las expectativas de reapertura del estrecho de Ormuz. Esto ocurre luego de que EEUU e Irán acordaran extender su alto el fuego, un pacto que ahora solo espera la firma presidencial de Donald Trump.

Por su parte, el Ibex 35, que cerró la víspera con descensos del 0,55% hasta los 18.279 puntos, lo tendrá algo complicado para poder alcanzar la zona de máximos históricos. Si nos acercamos a mirar la tabla de valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de BBVA.

BBVA acelera en Inteligencia Artificial con una nueva dirección global. Con Antonio Bravo al frente, la nueva área de BBVA, "AI Transformation", integrará los equipos de datos y tecnología para agilizar la evolución digital del banco. La iniciativa pretende transformar la experiencia del cliente mediante servicios financieros personalizados y predictivos.

En cuanto a sus resultados, en el primer trimestre de 2026, BBVA obtuvo un beneficio neto de 2.989 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 10,8% (+14,1% a tipos de cambio constantes) impulsado por el fuerte crecimiento de la actividad crediticia.

En relación con su dividendo, BBVA contempla un reparto de entre el 40% y el 50% del beneficio neto consolidado anual. Hasta 2028, el banco planea distribuir unos 36.000 millones de euros entre sus accionistas, derivados de una generación de capital total estimada de 49.000 millones.

Si atendemos a un riguroso análisis técnico, observamos que para BBVA deberemos remontarnos exactamente a finales del ejercicio 2024, cerca de la zona de los 8 euros por acción.

Desde ahí comenzó una progresión alcista para los títulos del banco muy interesante y con una pendiente muy pronunciada, que nos dejó dibujada una secuencia de mínimos y de máximos crecientes hasta alcanzar máximos históricos en formato intradiario el pasado 3 de febrero en la zona de los 21,61 euros por acción.

Es justo en esa zona donde los altos niveles de sobrecompra provocaron un ajuste correctivo de los títulos de BBVA y un incremento notable de la volatilidad, que llevó al valor a buscar niveles próximos a los 16,85 euros en una fase de corrección muy profunda que el valor trata de anular en estos momentos.

Durante esa fase correctiva se abrieron sendos huecos a la baja, quedando todavía por cerrar el gap abierto durante los primeros compases del mes de febrero en la zona de los 21,21 euros por acción.

Evolución de las acciones de BBVA.png Eduardo Bolinches TradingView

La entrada de dinero desde la zona de los 17 euros ha permitido a BBVA alcanzar y superar la resistencia de los 18,50 euros por acción, lo que ha permitido también al precio de sus acciones situarse por encima de sus tres medias móviles más representativas, como son las de corto, medio y largo plazo, abriendo un abanico de posibilidades para el valor y mejorando sensiblemente su aspecto técnico.

Si tenemos en cuenta la temporalidad del corto plazo, observamos que los títulos de BBVA se enfrentan ahora mismo a una resistencia importante situada en los 20,25 euros por acción.

Esta zona crítica ya ha sido tanteada en numerosas ocasiones: los alcistas probaron una ruptura en febrero; también se logró una ruptura, aunque en esta ocasión en falso, durante el mes de abril, y en estos momentos los alcistas vuelven a intentarlo de nuevo.

Así pues, es importante que BBVA logre saltar y situarse por encima de esa referencia técnica. De hacerlo, podríamos hablar de una continuidad del movimiento de rebote iniciado desde la base de su directriz alcista extendida desde mínimos del mes de abril y que pasa ahora mismo por la zona de los 17,64 euros. De no hacerlo, se incrementarían las probabilidades de que volvieran las ventas.

Esta situación técnica que nos deja el BBVA nos adelanta dos posibles estrategias sobre el valor bien diferenciadas.

La primera estrategia, y la más probable, es que BBVA logre saltar por encima de los 20,25 euros por título. De hacerlo en niveles de dos cierres diarios consecutivos o uno semanal como filtro, BBVA nos dará esa señal de entrada que nos permitirá introducir una orden de compra.

Como primer objetivo situaremos el origen del último hueco bajista que queda por cerrar, es decir, unos 21,21 euros, antes de volver a entrar en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación.

Esta primera estrategia la tomaríamos para inversores con menor aversión al riesgo, ya que es la que más probabilidades tiene de que ocurra.

En segundo lugar, si BBVA no es capaz de saltar por encima de la referencia técnica que comentamos, cualquier recaída a la zona de los 19,40 euros, donde tenemos un hueco alcista abierto desde la semana pasada, sería clave.

En ese momento aprovecharíamos la formación de soporte para tratar de buscar un rebote técnico que nos lleve de nuevo al objetivo de los 20,25 euros por acción.

En cualquiera de los dos escenarios, el que antes se dé, trazaríamos la correspondiente estrategia de las dos que hemos planteado estableciendo una orden de protección que no permita que el precio de sus acciones no caiga más del 3% desde nuestro nivel de entrada.