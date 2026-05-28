Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 cerró la sesión del miércoles con una ganancia del 0,49%, situándose en los 18.380,9 puntos y nos hace soñar con poder marcar nuevos máximos históricos antes de acabar el presente mes de mayo.

En Wall Street también tuvimos una sesión alcista que nos llevó a poder hablar de nuevos máximos históricos en el Nasdaq 100 como el Russell 2000.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Santander: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace de cara al cierre con los 11 euros y colocaremos un stop loss inicial en los 10,57 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 11,90 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 10,98 euros en base cierres.



- Telefónica: El valor ha marcado un nuevo máximo por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre confirma con otro cierre por encima de los 4,10 euros y colocaremos un stop loss en los 3,89 euros en base cierres.



- Naturgy: El valor sufrió ayer tras la colocación acelerada a 28,55 euros e hizo que nos saltara el stop loss, pero vamos a intentarlo de nuevo si vemos que se hace con los 29 euros colocando un stop loss en los 28,50 euros en base cierres.