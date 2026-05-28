¿La burbuja más evidente que nadie quiere ver?

Con el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones al alza, da la sensación de que la crisis energética quedó atrás, que la economía estadounidense vive su mejor momento y que la Fed está a semanas de volver a flexibilizar su política monetaria, pero la realidad es menos alentadora.

En el frente geopolítico, incluso si las partes acuerdan una tregua, se estima que los productores del Golfo podrían recuperar alrededor del 70% de la producción perdida en tres meses y del 88% en seis meses. De tal manera que la presión inflacionaria no desaparecería de inmediato con el fin del conflicto, y la Fed no podría bajar los tipos de la noche a la mañana.

La economía de EEUU tampoco es tan sólida como parece a primera vista.

Da la sensación de que la crisis energética quedó atrás, que la economía estadounidense vive su mejor momento y que la Fed está a semanas de volver a flexibilizar su política monetaria, pero la realidad es menos alentadora.

Sí, el PIB del país creció un 2% anualizado en el primer trimestre de 2026 tras el flojo cierre de 2025, pero el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayó a 44,8 puntos, el peor dato desde 1952. Y cuando el consumidor pierde confianza, el gasto se enfría y, tarde o temprano, las empresas y, últimamente, también los inversores lo acaban notando.

Otro problema es que cerca de la mitad del crecimiento del S&P 500 se debió a unas pocas compañías de semiconductores como Nvidia, Broadcom, AMD, Micron o Intel, que, a su vez, viven en gran medida de la fiebre por la IA.

Y aunque los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) ya han cambiado la vida de millones de personas, muchos de estos servicios todavía generan pocos beneficios reales, lo que podría acabar reduciendo la inversión de las empresas en su desarrollo.

En resumen, la euforia del mercado no parece ajustarse a la realidad, algo que no suele acabar bien, aunque nadie puede saber con certeza cuándo se producirá el punto de inflexión. En diciembre de 2007, por ejemplo, los estrategas de Credit Suisse Group pronosticaron que el S&P 500 subiría un 13% hasta finales de 2008.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.