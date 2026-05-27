Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 cerró la sesión del martes con una caída del 0,52%, situándose en los 18.290,9 puntos, lo que nos aleja un poco de la zona de resistencias a batir para poder marcar nuevos máximos históricos esta misma semana.

En Wall Street también tuvimos una sesión correctiva generalizada de la que tanto el Nasdaq 100 como el Russell 2000 pudieron esquivar en parte.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Meliá Hotels: El valor cierra en los 11,32 euros tras nuestra entrada al confirmar con un segundo cierre por encima de los 11,60 euros. Mantenemos el stop loss inicial en los 11,30 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 11,90 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 10,98 euros en base cierres.



- Telefónica: El valor ha marcado un nuevo máximo por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre confirma con otro cierre por encima de los 4,10 euros y colocaremos un stop loss en los 3,89 euros en base cierres.



- Naturgy: El valor ha confirmado la ruptura de los 29,70 euros por lo que entramos en base cierres en 29,94 euros colocando un stop loss inicial en los 29,20 euros en base cierres.