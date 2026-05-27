Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 avista los 18.400 puntos al subir un 0,4% con el petróleo en 95 dólares y a la baja

- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 0,49%. Con el avance, el principal selectivo español se sitúa en los 18.380,9 puntos. Los máximos históricos del índice están en los 18.496,6 puntos registrados el pasado 26 de febrero.

- Los títulos de Naturgy han terminado cediendo un 4,01% después de que el fondo CVC haya salido del capital de la compañía gasista. Ha sido el valor más bajista de la sesión.

- Las principales bolsas europeas terminan la sesión en signo mixto. El Dax alemán cae un 0,09% y el FTSE Mib italiano, un 0,76%. Mientras, el Cac francés avanza un 0,43% y el FTSE 100 británico termina prácticamente plano al subir un 0,06%.

- Wall Street sigue la sesión en signo mixto. El Dow Jones es el único que se mantiene en positivo y repunta on 0,41%. El S&P 500 cae un 0,2% y el Nasdaq Composite, un 0,39%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, da una tregua tras el repunte de la víspera y cede un 3,79%, hasta los 95,81 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, retrocede por tercer día consecutivo y cae un 3,76%, hasta los 90,39 dólares.

- Los inversores siguen pendientes de las novedades que puedan llegar desde Oriente Próximo.

- Teherán ha anunciado que el borrador de acuerdo entre EEUU e Irán incluye la reapertura del estrecho de Ormuz así como su gestión iraní en cooperación con Omán. Además, con el mismo se levantaría el bloqueo a puertos iraníes y esto provocaría que restablecimiento del tráfico marítimo comercial en el enclave estratégico.

- La Guardia Revolucionaria iraní ha considerado este miércoles "baja" la posibilidad de que se reinicie la guerra con Estados Unidos. El 'número dos' del organismo ha instado a EEUU a dejar el lenguaje de la fuerza para continuar con las conversaciones de paz.

- Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se encuentran paradas. El acuerdo de paz parecía llegar tras un intenso fin de semana de acercamientos, pero EEUU atacó "en defensa propia" zonas del sur de Irán y barcos del régimen iraní cerca del estrecho de Ormuz. Según la Administración Trump, el ataque estadounidense habría sido la respuesta a un ataque de iraní contra aviones de combate estadounidenses.

- Un movimiento, "el comportamiento contradictorio" de Trump, que a ojos del régimen iraní supone un problema para las negociaciones, que se encuentran mediadas por Pakistán.

- El euro se afianza por encima del soporte de los 1,16 billetes verdes a la espera de nuevos datos macro.

- El oro pierde el soporte clave de los 4.500 dólares al caer un 1,5%

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, vuelve a tensar el nivel de los 75.000 dólares.