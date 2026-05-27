Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 avista los 18.400 puntos al subir un 0,4% con el petróleo en 95 dólares y a la baja
El precio del barril de Brent desciende hasta los 95,1 dólares.
LAS CLAVES
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 15:34 Así abre Wall Street
- 14:17 El empleo privado de EE. UU. se desacelera por debajo de lo previsto
- 09:57 Analizamos el comportamiento de las acciones de Banco Sabadell
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:44 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:05 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:24 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 0,49%. Con el avance, el principal selectivo español se sitúa en los 18.380,9 puntos. Los máximos históricos del índice están en los 18.496,6 puntos registrados el pasado 26 de febrero.
- Los títulos de Naturgy han terminado cediendo un 4,01% después de que el fondo CVC haya salido del capital de la compañía gasista. Ha sido el valor más bajista de la sesión.
- Las principales bolsas europeas terminan la sesión en signo mixto. El Dax alemán cae un 0,09% y el FTSE Mib italiano, un 0,76%. Mientras, el Cac francés avanza un 0,43% y el FTSE 100 británico termina prácticamente plano al subir un 0,06%.
- Wall Street sigue la sesión en signo mixto. El Dow Jones es el único que se mantiene en positivo y repunta on 0,41%. El S&P 500 cae un 0,2% y el Nasdaq Composite, un 0,39%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, da una tregua tras el repunte de la víspera y cede un 3,79%, hasta los 95,81 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, retrocede por tercer día consecutivo y cae un 3,76%, hasta los 90,39 dólares.
- Los inversores siguen pendientes de las novedades que puedan llegar desde Oriente Próximo.
- Teherán ha anunciado que el borrador de acuerdo entre EEUU e Irán incluye la reapertura del estrecho de Ormuz así como su gestión iraní en cooperación con Omán. Además, con el mismo se levantaría el bloqueo a puertos iraníes y esto provocaría que restablecimiento del tráfico marítimo comercial en el enclave estratégico.
- La Guardia Revolucionaria iraní ha considerado este miércoles "baja" la posibilidad de que se reinicie la guerra con Estados Unidos. El 'número dos' del organismo ha instado a EEUU a dejar el lenguaje de la fuerza para continuar con las conversaciones de paz.
- Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se encuentran paradas. El acuerdo de paz parecía llegar tras un intenso fin de semana de acercamientos, pero EEUU atacó "en defensa propia" zonas del sur de Irán y barcos del régimen iraní cerca del estrecho de Ormuz. Según la Administración Trump, el ataque estadounidense habría sido la respuesta a un ataque de iraní contra aviones de combate estadounidenses.
- Un movimiento, "el comportamiento contradictorio" de Trump, que a ojos del régimen iraní supone un problema para las negociaciones, que se encuentran mediadas por Pakistán.
- El euro se afianza por encima del soporte de los 1,16 billetes verdes a la espera de nuevos datos macro.
- El oro pierde el soporte clave de los 4.500 dólares al caer un 1,5%
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, vuelve a tensar el nivel de los 75.000 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de gran volatilidad para el Ibex 35, que se ha movido como un auténtico tiovivo. Tras alcanzar máximos intradía los bajistas protagonizaron un intenso goteo para luego repuntar de forma clara durante la tarde. A pesar de ello, los números positivos siempre han sido dominantes durante la jornada.
El índice español se movió entre un máximo intradía de 18.443 puntos y un mínimo de 18.320 puntos. De nuevo, los vaivenes fueron producidos a golpe de titular con respecto al estrecho de Ormuz.
En el lado de las subidas, el podio de ganadores de la sesión está liderado en estos momentos por Puig Brands (+4,19%), seguido de IAG (+2,91%) e Inditex (+2,77%).
Por el contrario, en la parte baja de la tabla, los valores más penalizados son, a esta hora: Acciona (-3,59%), Solaria (-3,39%) y Acciona Energía (-3,35%).
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Procter & Gamble y Nike lideran el Dow Jones frente al castigo de Nvidia (-2,41%)
El promedio industrial estadounidense muestra una clara división sectorial en la sesión. El consumo defensivo y el comercio minorista tiran del índice, liderados por Procter & Gamble (+3,27%), Nike (+2,98%) y Home Depot (+2,54%).
Por el contrario, la tecnología y la energía lastran el selectivo: Nvidia encabeza las pérdidas con un retroceso del 2,41%, acompañada en rojo por el gigante financiero JPMorgan (-1,48%) y la petrolera Chevron (-1,46%), esta última penalizada por la volatilidad en el precio del crudo.
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La Casa Blanca desmiente de forma indirecta el borrador de Irán
Nueva sacudida de volatilidad en el parqué madrileño. La Casa Blanca, a través de un mensaje indirecto en la red social X, ha desmentido los términos del borrador de acuerdo difundido por la televisión estatal iraní sobre el control conjunto del Estrecho de Ormuz con Omán.
Esta rectificación de Washington empaña el optimismo geopolítico previo y vuelve a sembrar dudas sobre el suministro energético. La reacción en el Ibex 35 ha sido inmediata: el selectivo español sufre un brusco latigazo a la baja que lo arrastra de nuevo hacia la zona crítica de los 18.400 puntos, borrando parte del terreno recuperado mientras los inversores asimilan este cruce de declaraciones.
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El Ibex 35 pierde los 18.400 puntos por un nuevo zarpazo bajista
La inestabilidad vuelve a golpear al selectivo español.
Un repentino aumento de la presión vendedora en los últimos minutos ha terminado por perforar el soporte clave de los 18.400 puntos, limando el optimismo de la sesión y reduciendo el avance acumulado del índice al 0,44%.
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El euro cotiza con subidas muy moderadas
El par continúa recuperando terreno desde los mínimos marcados este mes de mayo y cotiza al alza frente al dólar estadounidense.
En este impulso alcista, la divisa europea se enfrenta ahora directamente a la media móvil de 50 períodos, un nivel técnico crucial que decidirá si la racha positiva se consolida.
A esta hora, la divisa europea cotiza con avances del 0,10% en los 1,1648 "billetes verdes".
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TSMC toca máximos de 52 semanas impulsada por el megaplan de inversión de Nvidia
Las acciones de TSMC suben un 3,8% hasta los 427,96 dólares tras anunciar el CEO de Nvidia, Jensen Huang, que elevará su inversión anual en Taiwán de 100.000 a 150.000 millones de dólares para asegurar la producción de chips de IA. El compromiso con la región se ha sellado con el inicio de las obras de su nueva sede en Taipéi, operativa para 2030.
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El consumo estadounidense coge fuerza
Las ventas minoristas en Estados Unidos aceleran el ritmo en su comparativa anual. El índice Redbook registra un sólido crecimiento del 9,0%, batiendo con claridad el 8,1% que estimaban los analistas.
Este dato constata la resistencia del gasto de los consumidores en las grandes cadenas de distribución del país y ofrece una lectura de fortaleza macroeconómica frente a los signos de enfriamiento detectados previamente en el mercado laboral.
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Giro a la baja en Wall Street frena la euforia mientras el Ibex 35 resiste
Máxima cautela en los mercados tras un repentino cambio de rumbo en Nueva York. El tecnológico Nasdaq acaba de darse la vuelta hacia el terreno negativo y el S&P 500 cotiza a un paso de seguir el mismo camino, mostrando una falta de inercia compradora que contrasta con sesiones anteriores.
A pesar de la debilidad estadounidense, el Ibex 35 aguanta el pulso y se mantiene en fase de consolidación por encima de los 18.400 puntos, defendiendo un avance del 0,74%.
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Armengol (Sabadell): "Tenemos que dar un salto en banca de relación"
En su aterrizaje como nuevo consejero delegado de Banco Sabadell, Marc Armengol empieza a establecer una serie de prioridades para dibujar la estrategia del grupo. Entre ellas, busca fortalecer las relaciones que entabla con sus clientes.
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Así abre Wall Street
Apertura tímidamente alcista para los índices de Wall Street que describen lo que nos adelantaban los futuros durante toda la mañana: el Dow Jones Industrial y el Nasdaq 100 suman un 0,22%. En el caso del S&P 500, la ganancia es algo inferior en estos momentos, con un 0,10%, situándose en los 7.526 puntos.
Estamos viendo un comportamiento positivo para Micron, que sube un 4,74%, y avances también importantes para Broadcom, del 2,39%. Sube asimismo el sector del consumo, con Home Depot avanzando un 1,71% y McDonald's un 0,60%.
En el lado de las caídas, destaca el comportamiento negativo de Alibaba, que pierde un 2,28%, y Chevron, con un -1,76%. Nvidia, que cotiza en los 211 dólares, pierde un 1,34%; Alphabet cede un 0,43% y Oracle un 0,92%. Vemos también caídas importantes para Qualcomm y Microsoft, que rozan el 1,50% de retroceso.
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Se defienden los 18.400 puntos antes de la apertura americana
El selectivo español frena su avance y busca consolidar la cota psicológica tras el último tirón provocado por la geopolítica. Con el mercado estadounidense a punto de iniciar su sesión regular, el índice mantiene una ganancia del 0,69% con la mayoría de sus componentes cotizando en verde.
La gran excepción de la jornada sigue siendo Repsol, que acusa el desplome del precio del crudo y amplía sus pérdidas hasta el 3,63%.
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Desplome de más del 5% para el petróleo
El precio del crudo intensifica su racha bajista a medida que disminuye el temor a un bloqueo de suministro tras el pacto de gestión marítima entre Irán y Omán. El barril de West Texas de referencia en EEUU encabeza el desplome con una caída superior al 5,5%, perdiendo el soporte previo hasta situarse en los 88,70 dólares.
Por su parte, el Brent europeo acompaña el movimiento con un retroceso del 4,62%, consolidando su cotización de forma estable en el entorno de los 95 dólares por barril.
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El selectivo español araña los 18.400 puntos impulsado por Puig e Inditex
El selectivo español estabiliza su cotización por encima de la cota psicológica tras el pico de volatilidad, apoyado en el firme avance del sector consumo y el turismo. La firma de cosmética Puig lidera las ganancias con un repunte del 6,22%, secundada por Inditex (+3,33%) e IAG (+3,15%).
En el lado contrario, el sector energético acusa el golpe de las últimas noticias sobre el Estrecho de Ormuz, arrastrando a Repsol a una caída del 3,59%, mientras que Acciona y Naturgy ceden en el entorno del 2,70%.
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El Ibex 35 se dispara 100 puntos en minutos ante los avances en las negociaciones
El selectivo español protagoniza una violenta reacción alcista desde el soporte de los 18.325 puntos, espoleado por el borrador de acuerdo entre Irán y Omán para regular el tráfico marítimo civil en la zona.
Las noticias han desatado una fuerte inyección de volatilidad en el parqué, catapultando al índice un 0,69% arriba mientras trata de consolidar este rápido movimiento técnico.
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Última hora: Irán y Omán asumirán el control del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz
La televisión estatal iraní anuncia un borrador de acuerdo para gestionar de forma conjunta la navegación comercial por el estratégico paso energético.
Este plan de cooperación civil, diseñado para reactivar el comercio internacional, excluye expresamente de los protocolos de tránsito a los buques de guerra de cualquier armada.
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El empleo privado de EE. UU. se desacelera por debajo de lo previsto
El mercado laboral estadounidense muestra signos de enfriamiento al registrar una creación de 35.750 puestos de trabajo semanales, una cifra que se queda corta frente a los 40.800 esperados por los analistas.
Este dato rebaja las expectativas sobre la fortaleza de la contratación privada y añade cautela respecto a la evolución económica de la primera potencia mundial.
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El selectivo español rompe mínimos de la sesión
La presión vendedora se intensifica en el parqué madrileño y arrastra al selectivo español por debajo de su peor registro de la sesión.
El índice reduce drásticamente sus ganancias acumuladas hasta un tímido 0,29%, situando su cotización en el entorno de los 18.344 puntos a medida que los bajistas toman el control absoluto.
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Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Micron: 975,68 dólares (+8,91%)
Microsoft: 412,67 dólares (-0,81%)
NVIDIA: 215,77 dólares (+0,42%)
Tesla: 443,06 dólares (+2,18%)
AMD: 515,24 dólares (+2,25%)
IBM: 248,19 dólares (-1,00%)
Intel: 123,75 dólares (+0,19%)
Rtx Corp: 178,50 dólares (-0,26%)
Qualcomm: 252,40 dólares (+1,44%)
Western Digital: 556,79 dólares (+6,13%)
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Amber eleva al 7,24% su peso en Indra para conservar su consejero
Pasa de algo más del 5% al 7,24% y se convierte en el tercer mayor accionista de Indra tras Sepi y Sapa.