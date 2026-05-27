Banco Sabadell tantea una zona psicológica clave que permitirá buscar nuevos máximos históricos

Los analistas sugieren mantener posiciones si ya se tiene el valor y esperan una confirmación de cierre por encima de 3,05 euros para nuevas compras.

El valor mantiene una fuerte tendencia al alza, apoyado por volumen de negociación y situándose por encima de sus medias móviles representativas.

Las acciones del Sabadell han superado resistencias clave y se sitúan en una estructura alcista, con el precio buscando romper la zona psicológica de los 3 euros por acción.

La renta variable mantiene su racha alcista impulsada por el sector tecnológico, ignorando las tensiones geopolíticas entre EEUU e Irán. Mientras tanto, el barril de crudo continúa mostrando una fuerte volatilidad.

Por su parte, el Ibex 35 buscará la recuperación de lo que perdió ayer, es decir, la zona de los 18.400 puntos. Si examinamos los valores que componen el índice español, destaca el comportamiento de las acciones del Banco Sabadell, entidad que hace historia esta semana en la bolsa española con un dividendo extraordinario récord.

El banco retribuirá a sus inversores con un pago especial derivado de la venta de TCV, su filial británica, al Banco Santander. Esta operación inyectará más de 2.511 millones de euros al total de retribuciones del mercado nacional en este semestre.

En concreto, la acción descuenta hoy un dividendo de 50 céntimos por título, lo que supone una rentabilidad del 14,7%.

En cuanto a las recomendaciones de las casas de análisis, en la jornada de ayer conocimos que JB Capital Markets rebajó el precio objetivo de Banco Sabadell de 4,50 a 4,00 euros, aunque reiteró su recomendación de compra.

Banco Sabadell se encuentra en un momento técnico muy interesante, consolidando una estructura alcista de medio y largo plazo, todo ello tras un período de cierta lateralización coincidente con el acercamiento del valor a sus máximos anuales.

Esta estructura está compuesta por una secuencia de mínimos y de máximos relativos crecientes, en la que incluso podemos trazar una directriz alcista que el valor ha estado respetando durante muchísimo tiempo.

No obstante, Banco Sabadell nos ha dejado un entorno de gran lateralidad desde mediados del ejercicio pasado hasta el momento actual, donde trata de deshacer este canal lateral por la parte alta. Este canal comprende la zona de los 2,50 euros por abajo y la zona de los 2,90 euros en la parte más alta. Se han producido rupturas del canal al alza y a la baja, pero todas ellas han sido falsas de momento.

Si nos centramos en el corto e incluso en el medio plazo, podemos observar que Banco Sabadell ha protagonizado un repunte importante del precio de sus acciones con origen en la zona de los 2,50 euros, logrando batir con la suficiente solidez y determinación la resistencia que suponían los 2,72 euros.

Evolución de las acciones de Banco Sabadell.png Eduardo Bolinches TradingView

Esta era una importante zona de control que el valor ha superado con bastante fuerza y con el volumen de negociación adecuado para que podamos pensar que el movimiento de reacción alcista es sólido.

Además, el precio de sus acciones se sitúa por encima de sus tres medias móviles más representativas (corto, medio y largo plazo), las cuales pasan por los 2,75 euros y han servido en las últimas semanas como apoyo ante los eventuales procesos de corrección de muy corto plazo, actuando como un soporte dinámico para el precio.

Pero lo más importante es lo que ha ocurrido en Banco Sabadell en las últimas jornadas, puesto que el valor ha roto al alza con determinación la zona de los 2,90 euros y también los máximos alcanzados durante el pasado mes de enero en la zona de los 2,98 euros.

La amplitud del movimiento ha llevado a la cotización a buscar la zona de los 3,00 euros como nivel clave y determinante, además de ser una zona psicológica que el valor trata de romper al alza en estos momentos.

A pesar de que los niveles de sobrecompra son bastante elevados ahora mismo, todo apunta a que Banco Sabadell podría continuar con el impulso alcista nacido desde la zona de los 2,75 euros y seguir avanzando para entrar nuevamente en subida libre técnica y absoluta, en un gráfico adaptado a dividendo y ampliación.

De esta manera, si ya tenemos acciones de Banco Sabadell en cartera, lo más recomendable sería mantener y situar una orden de protección que pase por no perder el origen del último de los huecos alcistas generado durante esta misma semana; es decir, que no se pierda en ningún momento la zona de los 2,91 euros en base cierres.

Por el contrario, si no tenemos títulos en cartera, deberemos esperar a que el valor cierre en dos sesiones diarias consecutivas o en una semanal por encima de la zona de los 3,05 euros.

Superar esta zona clave permitirá al banco seguir avanzando de forma decidida, aunque es posible que, una vez cobrados los dividendos, puedan aparecer algunas posiciones vendedoras y se pueda tantear en alguna ocasión el soporte de los 2,97 euros.

Si el escenario que planteamos se materializa (es decir, si vemos dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de los 3,05 euros), esto nos permitirá introducir una orden de compra con un objetivo situado cerca de la zona de los 3,12 euros por acción, que es la extensión del último de los laterales que nos ha dibujado el valor.

En este caso, situaremos la orden de protección asociada a la estrategia a no más del 3% desde nuestro nivel de entrada.