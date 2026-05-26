San Basilio (CNMV) pide a los inversores que no se confíen con la resiliencia del mercado a pesar de la tensión geopolítica

San Basilio alerta sobre los riesgos de la IA, destacando errores frecuentes y la necesidad de gestión humana, así como el aumento de amenazas en ciberseguridad para el sector financiero.

El presidente de la CNMV subraya como retos principales la integración del mercado europeo, la regulación y la adaptación tecnológica, haciendo especial hincapié en los desafíos que plantea la inteligencia artificial.

San Basilio señala riesgos asociados al auge de la inversión alternativa y destaca la importancia de automatizar procesos para afrontar el cambio de ciclo de liquidez T+1 en 2027.

El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, advierte sobre el exceso de confianza de los inversores ante la resiliencia de los mercados pese a las tensiones geopolíticas.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha advertido del riesgo que supone el "renacimiento de la inversión alternativa" así como el exceso de confianza que puede generar en los inversores un mercado resiliente ante las tensiones geopolíticas.

Lo ha hecho en la mañana de este martes durante su intervención en el V Foro "Tendencias globales en gestión de activos" organizado por KMPG y El Confidencial. En el mismo, también ha tratado los avances que se están haciendo para lograr la integración del mercado en Europa así como los diferentes retos y tendencias que afronta el sector, encabezados por una meta a medio plazo: el cambio de ciclo de compensación de liquidez T+1 que llegará en octubre de 2027.

En este sentido, San Basilio ha instado a los diferentes agentes a "tomarse en serio las exigencias" y automatizar los procesos para llegar "lo suficientemente preparados". El nuevo ciclo acortará el tiempo que transcurre desde que se ejecuta una operación financiera hasta que se completa su liquidación, pasando de los actuales dos días hábiles hasta un día hábil.

El titular de la CNMV ha repasado el contexto general que atraviesa el mercado y ha marcado dos retos a largo plazo para el sector: el regulatorio y el vinculado a la tecnología y a la IA. Además, ha hecho hincapié en las amenazas existentes, como las tensiones geopolíticas, que mantienen la cotización de las bolsas "en un nivel elevado pero con una amplísima volatilidad".

Ante la resiliencia del mercado financiero, San Basilio pedía cautela a los inversores: "No debe darnos una sensación de falsa confianza" y advertía de que los mercados no siempre van a subir indistintamente de la situación geopolítica.

El máximo responsable del regulador ha alertado de los riesgos de otra tendencia en auge: la inversión alternativa. En ella, "el inversor minorista entra a fondos con facilidades de liquidez pero con inversiones que no son tan líquidas y cuando se precipita la salida el fondo puede no atender tan bien" explicaba San Basilio. "Puede tener sentido pero nos hace estar vigilantes", sentenciaba tras comentar que están generado problemas en EEUU que no quieren que se extiendan en Europa.



En relación a los grandes retos señalados, el presidente de la CNMV abordaba el reto de la creación de una configuración de mercado de valores europeo. En este sentido, comentaba que se siguen dando pasos para su creación, aunque reconocía que "está bastante lejos".

Mercado europeo

Para su alcance se siguen dando pasos en materia legislativa, ámbito en el que la voluntad del supervisor nacional es clara: "Que tengamos todos las mismas leyes", exponía San Basilio.

Así, reconocía que existen barreras, como la supervisión de infraestructura de mercado, que entran en la esfera política y otras, como el exceso de regulación, que dificultan la competitividad "de los participantes, del mercado financiero y de la propia economía europea".

En el otro frente, el del desafío tecnológico, el titular del regulador español señalaba a la IA como "reto evidente" y en "evolución acelerada" que genera una doble conclusión para la CNMV, organismo que según su presidente también ha testado en primera persona las herramientas de inteligencia artificial.

"Por una parte sorprende que sí que encuentras información útil y buenos resultados, pero por otra también estamos viendo con bastante frecuencia errores muy básicos, la información es malinterpretada, los errores son de bulto y exigen gestión humana para evitar estos riesgos", explicaba San Basilio.

En relación directa con la aplicación de la IA -y derivada de este mismo uso-, el presidente de la CNMV apuntaba un riesgo más: el de la ciberseguridad. San Basilio aseguraba que las herramientas mal utilizadas pueden identificar debilidades y hacer ineficaces otros mecanismos de control. Ante ello aseguraba que "todos los reguladores estamos atentos" y que están intentando conocer mejor las herramientas que se ponen en disposición en EEUU para mejorar y garantizar una igualdad de trato con Europa.