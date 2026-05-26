Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 cerró la sesión del lunes con una subida del 2,24%, situándose en los 18.387,4 puntos, lo que deja a tiro el poder marcar hoy mismo nuevos máximos históricos si seguimos avanzando con la misma fortaleza.

En Wall Street no tuvimos sesión oficial al ser festivo, pero sí que tuvimos más subidas por parte de los futuros sobre los índices que han dejado nuevos máximos históricos en todos ellos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Meliá Hotels: El valor cierra en los 11,52 euros tras nuestra entrada al confirmar con un segundo cierre por encima de los 11,60 euros. Mantenemos el stop loss inicial en los 11,30 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 11,80 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 10,98 euros en base cierres.



- Telefónica: El valor ha marcado un nuevo máximo por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre confirma con otro cierre por encima de los 4,10 euros y colocaremos un stop loss en los 3,89 euros en base cierres.



- Naturgy: El valor ha marcado nuevos máximos por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que se hace de nuevo con los 29,70 euros en base cierres colocando un stop loss inicial en los 29,20 euros en base cierres.