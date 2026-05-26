Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,52%) pierde los 18.300 puntos con el crudo al alza tras el ataque de EEUU a Irán
Se enfría el optimismo sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz que permita reabrir el estrecho de Ormuz.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una caída del 0,52% que le hace retroceder hasta los 18.418,79 puntos. El principal selectivo español se aleja de sus máximos históricos, fijados en los 18.496,6 puntos registrados el pasado 26 de febrero.
- Las principales bolsas europeas terminan la sesión teñidas de rojo. El Dax alemán cede un 0,84%; el Cac francés, un 1,03% y el FTSE Mib italiano, un 0,59%. El FTSE 100 británico se desmarca de la tendencia bajista al subir un 0,26% tras perderse ayer las generalizadas del Viejo Continente al permanecer la Bolsa de Londres cerrada por la festividad del Spring Bank Holiday.
- La sesión sigue en signo mixto en Wall Street. El Dow Jones cae un 0,22% mientras el S&P 500 sube un 0,51% y el Nasdaq Composite repunta un 1,42%. La Bolsa de Nueva York arranca este martes la semana al permanecer cerrada en la víspera por la celebración del Día de los Caídos en Estados Unidos.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, repunta tras la caída del lunes. El crudo avanza un 4,2%, hasta los 100,45 dólares.
- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, toma la dirección contraria y mantiene las pérdidas. El petróleo cae un 2,58%, hasta los 94,11 dólares.
- En el mercado europeo, el gas natural TTF sube un 3,77%, hasta los 47,14 euros por megavatio/hora.
- Los inversores siguen muy de cerca las noticias que llegan desde Oriente Próximo. Las negociaciones entre Washington y Teherán parecían haber avanzado bastante durante el fin de semana.
- Estados Unidos ha atacado "en defensa propia" zonas del sur de Irán y barcos del régimen iraní cerca del estrecho de Ormuz. Según la Administración Trump, el ataque estadounidense habría sido la respuesta a un ataque de iraní contra aviones de combate estadounidenses.
- Ante este movimiento, Irán ha señalado que el "comportamiento contradictorio" de EEUU supone un problema para las negociaciones, que se encuentran mediadas por Pakistán en estos momentos.
- El euro reconquista el soporte de los 1,16 billetes verdes y pelea por mantenerse por encima de dicho nivel.
- El oro devuelve las ganancias del día de ayer y amaga con volver a testear el soporte de los 4.500 dólares.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, no logra despegarse de su media móvil de medio plazo mientras que continúa sin poder romper su resistencia clave en los 77.800 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
El Ibex 35 vive una sesión de ida y vuelta marcada por la volatilidad y una intensa lucha entre alcistas y bajistas. El índice llegó a marcar un máximo de 18.425 puntos, pero en estos momentos se desinfla y vuelve a tantear la zona de mínimos diarios en los 18.343 puntos.
La corrección se ha activado tras la apertura de Wall Street, cuando los bajistas han tomado el control debido al temor geopolítico por las operaciones terrestres en el sur del Líbano. Esta situación ha frenado el optimismo inicial y ha provocado el nerviosismo de los inversores.
A falta de pocos minutos para el cierre de la renta variable europea, el índice español se deja un 0,18% en los 18.356 puntos.
En el lado positivo destacan Repsol (+2,83%), Acerinox (+2,30%) y ArcelorMittal (+1,20%).
Por el contrario, los valores más castigados de la jornada están siendo Mapfre (-3,16%), Telefónica (-1,68%) y Aena (-1,55%).
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Nos acercamos a mínimos intradía
El deterioro del Ibex 35 va a más a medida que se acerca el cierre de la sesión en Europa. La caída aumenta al 0,21% en los 18.346 puntos.
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El euro consolida sobre los 1,16 dólares
La divisa europea cede un leve 0,09% hasta los 1,1625 dólares, intentando consolidar la zona tras la racha de máximos decrecientes iniciada en abril. Los compradores buscan frenar el último tramo bajista y estabilizar el cruce frente al billete verde.
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El Ibex 35 cede un 0,11% ante el bloqueo de las compras
La presión vendedora se intensifica en el selectivo español, que cotiza con un descenso del 0,11% sin que las fuerzas alcistas logren armar un contraataque efectivo. El parqué madrileño se inclina cada vez más hacia el terreno negativo a medida que se suman componentes a la lista de pérdidas.
En el lado de las ganancias, Acerinox y Repsol intentan sostener el índice y capitanean los avances. Sin embargo, su empuje es insuficiente ante el lastre que suponen Mapfre, Aena y Telefónica, que lideran los números rojos de la sesión.
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La confianza del consumidor en EE. UU. tropieza en mayo
El optimismo de los hogares estadounidenses flaquea ante la persistencia de los elevados costes de vida. El índice de confianza del consumidor que elabora The Conference Board descendió en mayo hasta los 93,1 puntos, rompiendo con la tendencia esperada por el mercado, que preveía que el indicador escalara hasta los 93,8 enteros desde el dato anterior de 91,9.
Esta contracción refleja una mayor cautela de los ciudadanos de cara a los próximos meses, lastrada por la ralentización del mercado laboral y la incertidumbre sobre el rumbo de la política monetaria.
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Este es el motivo del ajuste
El Canal 12 de Israel informa del inicio de una nueva incursión terrestre militar en el sur del Líbano.
Las tropas de las FDI han expandido sus operaciones cruzando la demarcación de seguridad de la "línea amarilla", lo que supone una escalada inmediata de la tensión bélica en la región.
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Giró drástico en el Ibex 35 que vuelve a pérdidas
Giro radical de los acontecimientos en el parqué madrileño. La alegría ha durado poco en el Ibex 35, que tras tocar máximos de la sesión en los 18.420 puntos al calor de la apertura de Wall Street, acaba de sufrir un violento latigazo a la baja.
El selectivo español ha perdido de golpe la cota psicológica de los 18.400 puntos, hundiéndose cerca de 45 enteros en un visto y no visto de menos de un cuarto de hora.
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Broadcom revoluciona el hogar inteligente
Broadcom ($AVGO) marca un hito en la infraestructura de red doméstica al presentar el nuevo BCM68850, el primer procesador de pasarela residencial (CPE) para redes de fibra 50G-PON que integra una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) y compatibilidad nativa con el futuro estándar Wi-Fi 8.
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Wall Street insufla aire al Ibex 35
El empuje alcista en la apertura del parqué neoyorquino ha servido de catalizador definitivo para el selectivo español.
El Ibex 35 ha pisado el acelerador hasta marcar nuevos máximos de la sesión en el entorno de los 18.420 puntos, impulsado por una sólida estructura técnica intradiaria que dibuja una clara sucesión de mínimos crecientes.
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Ferrovial roza los 280 millones invertidos en su plan de recompra de acciones
La multinacional de infraestructuras sigue ejecutando a pleno rendimiento su programa de recompra de acciones propias activado a finales de 2025. Según ha comunicado a los reguladores, Ferrovial ha alcanzado una inversión acumulada de 279,48 millones de euros desde el inicio del plan hasta el pasado 22 de mayo, tras una última ronda de adquisiciones ejecutada de manera sostenida durante la última semana.
Con estos fondos, la compañía norteamericana de origen español ha retirado del mercado un total de 4.807.874 títulos propios con el objetivo de amortizarlos y elevar el beneficio por acción de sus inversores.
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Así abre Wall Street
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El selectivo español congela movimientos a la espera de la apertura americana
El selectivo español opta por la cautela y cotiza en modo consolidación, con un avance testimonial del 0,09%, mientras aguarda las primeras órdenes del parqué neoyorquino. La batalla del índice se centra en no ceder el soporte psicológico de los 18.400 puntos.
Repsol mantiene el liderazgo en la parte alta de la tabla, secundada por el empuje de Acerinox e Iberdrola. En el terreno negativo, Mapfre encabeza los números rojos de la sesión, acompañada de cerca por los descensos de Aena y Ferrovial, que se suman a la tónica bajista del selectivo.
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El petróleo blinda los rendimientos y frena las expectativas de rebajas de tipos
El crudo consolida su posición como uno de los termómetros más fiables para anticipar el rumbo de la política monetaria.
Mientras los precios del petróleo se mantengan firmes en los niveles actuales, la presión inflacionaria subyacente seguirá activa, lo que complica el argumento técnico a favor de una caída sostenida en los rendimientos de los bonos y ata de manos a los bancos centrales frente a futuros recortes de tasas.
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El precio de la vivienda en EE. UU. modera su avance y crece un 0,8% interanual en marzo
El mercado inmobiliario estadounidense confirma la ralentización de sus precios según los últimos índices S&P/Case-Shiller. El indicador compuesto de las 20 mayores áreas metropolitanas del país registró una subida del 0,8% interanual en marzo, una décima por debajo de la previsión de los analistas, que esperaban un 0,9%.
En términos mensuales y sin ajuste estacional, los precios en estas 20 grandes ciudades experimentaron un repunte del 0,4%, lo que refleja una estabilización del sector frente a la persistencia de las elevadas tasas hipotecarias.
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El Ibex 35 se coloca sobre los 18.400 en una sesión sin tendencia clara
El selectivo español cotiza plano y sin rumbo técnico definido, aunque logra defender con comodidad la cota psicológica de los 18.400 puntos.
En la parte alta, Repsol toma los mandos del índice con un avance del 2,04%, escoltada por Acerinox e Iberdrola, que se anotan un 1,34% cada una. Por el contrario, el sector asegurador y el turístico lastran la parte baja de la tabla: Mapfre se convierte en el farolillo rojo al dejarse un 2,54%, seguida por los recortes de Aena (-1,27%) y Grifols (-0,90%).
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Blablacar anuncia su desembarco en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay
La plataforma de movilidad Blablacar ha anunciado este martes su próximo desembarco en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay en lo que supone un "paso clave" para su plan de crecimiento global.
Según se desprende de una nota de prensa, la llegada a estos ocho países latinoamericanos se sumará a los 21 en los que la aplicación francesa fundada en 2006 ya está implantada. La misma cuenta con más de 29 millones de usuarios únicos activos al año.
BlaBlaCar ha recordado que lleva operando en América Latina desde hace once años, cuando entró en México y Brasil. Es más, este último país se ha convertido en el segundo mayor mercado para la compañía al registrar más de cinco millones de usuarios anuales, solo por detrás de la India.
"Este lanzamiento forma parte de un ambicioso plan de crecimiento global de BlaBlaCar, que ofrece una opción de movilidad eficiente y accesible, sobre todo ante el incremento actual en el precio del combustible", ha afirmado el cofundador y consejero delegado de Blablacar, Nicolas Brusson.
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Bodegas Riojanas presenta su plan de reestructuración ante el Tribunal de Logroño para su homologación
Bodegas Riojanas ha presentado ante el Tribunal de Instancia de Logroño la solicitud de homologación judicial de su Plan de Reestructuración, así como el de sus filiales, según informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la presentación ayer de esta solicitud, realizada el pasado 25 de mayo en cumplimiento con la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, se enmarca dentro del proceso regulado por la Ley Concursal.
El plan cuenta con el apoyo de todas las clases de acreedores en cada una de las sociedades deudoras. Este respaldo representa el 92,19% del pasivo afectado en Bodegas Riojanas y el 100% del pasivo afectado en sus filiales.
El pasado 16 de mayo, la banca y Vintae, que cuenta con marcas como Hacienda López de Haro, Viñedos El Pacto, Matsu o Bardos, suscribieron un plan de reestructuración conjunto de la deuda de Bodegas Riojanas y sus filiales con el objetivo de "garantizar la viabilidad del negocio" del grupo y "evitar su declaración de concurso".
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Hay opciones de que las bolsas globales batan a Wall Street si hay paz con Irán
La firma de análisis señala que un potencial acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán enfriaría los precios del petróleo y rebajaría la prima de riesgo geopolítico, beneficiando en mayor medida a los mercados internacionales que al estadounidense por su menor independencia energética.
De cumplirse este escenario, el resto del mundo retomaría el liderazgo que ya amagó con arrancar a principios de año, capitaneado por mercados emergentes como Corea del Sur y Taiwán al calor del 'boom' de los semiconductores y la inteligencia artificial.
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España ordena el bloqueo de Polymarket y Kalshi por operar sin licencia de juego
Los operadores de telecomunicaciones tardarán entre siete y diez días en hacer efectivo el bloqueo a estas plataformas de juego, según cada caso.