Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,52%) pierde los 18.300 puntos con el crudo al alza tras el ataque de EEUU a Irán

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una caída del 0,52% que le hace retroceder hasta los 18.418,79 puntos. El principal selectivo español se aleja de sus máximos históricos, fijados en los 18.496,6 puntos registrados el pasado 26 de febrero.

- Las principales bolsas europeas terminan la sesión teñidas de rojo. El Dax alemán cede un 0,84%; el Cac francés, un 1,03% y el FTSE Mib italiano, un 0,59%. El FTSE 100 británico se desmarca de la tendencia bajista al subir un 0,26% tras perderse ayer las generalizadas del Viejo Continente al permanecer la Bolsa de Londres cerrada por la festividad del Spring Bank Holiday.

- La sesión sigue en signo mixto en Wall Street. El Dow Jones cae un 0,22% mientras el S&P 500 sube un 0,51% y el Nasdaq Composite repunta un 1,42%. La Bolsa de Nueva York arranca este martes la semana al permanecer cerrada en la víspera por la celebración del Día de los Caídos en Estados Unidos.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, repunta tras la caída del lunes. El crudo avanza un 4,2%, hasta los 100,45 dólares.

- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, toma la dirección contraria y mantiene las pérdidas. El petróleo cae un 2,58%, hasta los 94,11 dólares.

- En el mercado europeo, el gas natural TTF sube un 3,77%, hasta los 47,14 euros por megavatio/hora.

- Los inversores siguen muy de cerca las noticias que llegan desde Oriente Próximo. Las negociaciones entre Washington y Teherán parecían haber avanzado bastante durante el fin de semana.

- Estados Unidos ha atacado "en defensa propia" zonas del sur de Irán y barcos del régimen iraní cerca del estrecho de Ormuz. Según la Administración Trump, el ataque estadounidense habría sido la respuesta a un ataque de iraní contra aviones de combate estadounidenses.

- Ante este movimiento, Irán ha señalado que el "comportamiento contradictorio" de EEUU supone un problema para las negociaciones, que se encuentran mediadas por Pakistán en estos momentos.

- El euro reconquista el soporte de los 1,16 billetes verdes y pelea por mantenerse por encima de dicho nivel.

- El oro devuelve las ganancias del día de ayer y amaga con volver a testear el soporte de los 4.500 dólares.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, no logra despegarse de su media móvil de medio plazo mientras que continúa sin poder romper su resistencia clave en los 77.800 dólares.