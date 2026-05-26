Iberdrola todavía tiene energía suficiente para continuar con su actual reacción alcista

Se recomienda mantener los títulos en cartera y, para nuevas compras, vigilar el cierre de la sesión y establecer órdenes de protección para limitar riesgos.

La compañía se consolida como valor refugio, con potencial para superar los 20 euros por acción y alcanzar nuevos máximos históricos a corto plazo.

El análisis técnico muestra que Iberdrola mantiene una clara tendencia alcista, apoyada por la media móvil y un volumen de contratación creciente.

Las acciones de Iberdrola lideran las subidas en el Ibex 35 tras la mejora de recomendación y precio objetivo por parte de Barclays.

La reanudación de los ataques de EE.UU. a Irán ha frenado el optimismo financiero tras una jornada de tregua que ayer impulsó las bolsas y desplomó el Brent. Hoy, el crudo vuelve a repuntar. Ante el temor de que el conflicto bélico dispare la inflación, los inversores buscan refugio en el dólar.

Por su parte, el Ibex 35 tiene todavía abierto el hueco alcista de la sesión de ayer y tendrá como objetivo volver a atacar la zona de máximos históricos, aunque no parece que vaya a ser tarea fácil. Si analizamos los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Iberdrola, que han estado liderando la parte alta de la tabla en los primeros intercambios.

Uno de los principales motivos de la subida que está experimentando Iberdrola en la sesión de hoy es que Barclays ha aumentado considerablemente su precio objetivo desde los 16,90 euros hasta los 22,60 euros por acción, y también ha elevado su recomendación desde neutral hasta sobreponderar.

Si analizamos los títulos de Iberdrola bajo el punto de vista técnico, observaremos un valor claramente alcista en una sucesión de mínimos y máximos ascendentes iniciados hace mucho tiempo.

Prácticamente desde febrero de 2024 se viene construyendo esta figura alcista, una formación de dientes de sierra que ha elevado el precio de cotización de los títulos de la eléctrica, los cuales en algunas ocasiones han funcionado incluso como valor refugio, favoreciendo alzas importantes durante todo este tiempo.

Los títulos de Iberdrola y su comportamiento permiten dibujar una directriz alcista que ha sido respetada en gran medida, aunque se observa una ruptura de la misma que finalmente resultó un intento fallido de perforación a la baja en las sesiones de los pasados 15 y 18 de mayo.

Con una zona de máximos históricos en formato intradiario alcanzada durante la sesión del pasado 8 de abril —cuando llegó al nivel de los 20,595 euros por acción—, Iberdrola se encuentra ahora mismo ante una fase de rebote técnico.

Esta reacción alcista trata de anular parte del último tramo bajista que arrancó desde esos máximos históricos y que llevó al título a buscar la zona de los 19 euros durante las dos últimas semanas.

Evolución de las acciones de Iberdrola Eduardo Bolinches TradingView

El apoyo que ha ofrecido la media móvil de medio plazo, que pasa muy cerca de la directriz alcista (es decir, cerca de la zona de los 19,50 euros por acción), ha favorecido que los alcistas puedan reanudar el rebote.

Este movimiento ya se ha llevado por delante la zona de resistencia dinámica situada en los 19,75 € que es por donde pasaba la media móvil de 50 periodos, dando paso a la apertura de una nueva pata alcista.

También existe un hecho destacado, y es que se aprecia un incremento notable en el volumen de contratación durante las últimas sesiones. Esto coincide con el apoyo efectuado por el valor cerca de la zona de los 19 euros por acción, donde encontramos un soporte horizontal bastante fiable que ha permitido construir la fase de reacción y rebote actuales.

Su catalogación como valor refugio está atrayendo el dinero de los inversores y permitiendo que Iberdrola salte, o intente al menos superar, la zona de los 20 euros por acción. Así pues, es bastante probable que las alzas en el valor continúen en el muy corto plazo.

Por lo tanto, si ya tenemos títulos de Iberdrola en cartera, lo idóneo sería mantenerlos, estableciendo una orden de protección que no permita que cualquier retroceso provoque la pérdida de la zona de los 19,60 euros por acción, en cuyo caso quedaría mermado su gráfico técnico y tocada su tendencia alcista.

Por el contrario, si no tenemos títulos de Iberdrola en cartera y queremos acometer algún tipo de compra, deberemos estar muy pendientes del cierre de la sesión de hoy.

Si Iberdrola no cierra el hueco alcista (es decir, si no cae durante la sesión hacia la zona de los 19,76 €) y mantiene las alzas por encima de los 20 euros por acción, en ese momento se convertirá en una oportunidad de entrada.

No obstante, para limitar riesgos, la posición no debería superar el tercio de lo que normalmente destinamos a un valor de estas características. Estableceríamos un primer objetivo en la zona de los 20,35 euros por acción y un segundo objetivo algo más ambicioso hacia la zona de máximos históricos en los 20,60 euros.

La correspondiente orden de protección, si finalmente se dan las condiciones de entrada, la situaríamos a no más del 3% del nivel en el que realizamos la compra.