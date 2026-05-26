Ferrari se hunde un 8% en bolsa tras presentar Luce, su primer coche 100% eléctrico

El interior del modelo incorpora innovaciones tecnológicas que buscan revolucionar la interacción de los conductores con la tecnología de alto rendimiento.

El Luce es un SUV de 5,02 metros, con cuatro motores eléctricos que suman 1.050 CV, batería de 122 kWh y arquitectura de 800 voltios para carga rápida.

El diseño del Ferrari Luce, realizado en colaboración con el diseñador del iPhone, ha generado polémica al diferenciarse radicalmente de los modelos anteriores de la marca.

Las acciones de Ferrari caen un 7,8% en la Bolsa de Milán tras la presentación de su primer coche 100% eléctrico, el modelo Luce.

Los títulos de Ferrari se desplomaban un 7,8% este martes en la Bolsa de Milán después de que la compañía automovilística haya presentado Luce, su primer coche 100% eléctrico.

La presentación del nuevo modelo no ha sido bien acogida por los inversores de la compañía. La reacción bursátil se suma a la polémica generada tras la presentación del modelo, que va más allá de su condición de ser el primer coche eléctrico de la historia de la automovilística.

El diseño del vehículo ha copado gran parte de la atención puesta en la presentación del modelo, especialmente por una cuestión: no se parece a ningún Ferrari anterior. El diseño ha sido fruto de la colaboración entre el diseñador de iPhone y el equipo de Maranello.

Un diseño que según la casa italiana es una "nueva interpretación" de la marca y que el mundo del motor esperaba con gran expectación.

El nuevo modelo es un SUV -el segundo de la marca italiana- de 5,02 metros de largo y 2.260 kg. Cuenta con cuatro motores eléctricos, uno para cada rueda, que proporcionan tracción total y una respuesta inmediata al acelerar.

El modelo desarrolla 1.050 CV y cuenta con un pack de baterías de 122kWh, además de una arquitectura de 800 voltios que permite llegar a picos de carga de hasta 350 kW.

En la parte tecnológica, el habitáculo del modelo promete marcar un antes y después en la forma en la que los conductores interactúan con la tecnología de alto rendimiento.