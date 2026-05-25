El precio del petróleo cae casi un 6%, hasta 97 dólares, ante posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

La reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de petróleo y gas mundial, depende de un posible acuerdo entre ambas naciones.

Donald Trump afirma que las negociaciones con Irán avanzan adecuadamente, aunque insiste en no precipitarse para asegurar un acuerdo sólido.

Durante la madrugada, el Brent llegó a tocar un mínimo diario de 97,10 dólares, un nivel que no se veía desde principios de mayo.

El precio del barril de petróleo Brent cae casi un 6%, situándose en torno a los 97 dólares ante la posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El barril de petróleo brent para entrega en julio cae con fuerza este lunes, casi un 6%, hasta los 97 dólares, animado por la posibilidad de que Estados Unidos e Irán alcancen de forma inminente un acuerdo de paz.

A las 5:00 horas GMT de este lunes, el petróleo brent, el de referencia en Europa, cae el 5,83%, hasta los 97,73 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.

No obstante, durante esta madrugada, a las 5:35 horas GMT, el brent ha llegado a caer aún más y ha tocado un mínimo diario en los 97,10 dólares, un precio al que no descendía desde principios de mayo.

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha asegurado este domingo que las conversaciones con Irán siguen progresando adecuadamente con vistas a la posible firma de un acuerdo "de principios"; un primer paso al fin definitivo de la guerra y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, por donde circulaba, antes de la guerra, una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

Sin embargo, Trump ha avisado de que en ningún caso firmará un acuerdo precipitado porque "ambas partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien".

"Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva", ha asegurado Trump en su plataforma Truth Social, "pero he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestra parte".