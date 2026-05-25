Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 cerró la sesión del viernes pasado con una subida muy tenue del 0,06%, situándose en los 17.985,3 puntos, lo que implicó quedarnos sin los 18.000 puntos que teníamos minutos antes del cierre.

En Wall Street también tuvimos una sesión de subidas, aunque con un cierre muy alejado de sus correspondientes máximos intradiarios y dejándonos un nuevo máximo histórico en el Dow Jones de Industriales.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Meliá Hotels: El valor cierra en los 11,46 euros tras nuestra entrada al confirmar con un segundo cierre por encima de los 11,60 euros. Mantenemos el stop loss inicial en los 11,30 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 11,25 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros, por lo que mantenemos nuestro stop loss en los 10,64 euros en base cierres.



- Telefónica: El valor ha marcado un nuevo máximo por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre confirma con otro cierre por encima de los 4,10 euros y colocaremos un stop loss en los 3,89 euros en base cierres.



- Repsol: El valor ha cerrado en los 22,26 euros y estamos dentro desde los 23,53 euros con un stop loss inicial en los 22,15 euros en base cierres.