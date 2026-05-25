Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 avista los 18.400 con la caída del crudo (-6%) y ante el inminente acuerdo en Irán

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 2,24% y avanza hasta los 18.387,4 puntos. El selectivo nacional se aproxima a sus máximos históricos, fijados en los 18.496,6 puntos registrados al término de la sesión del pasado 26 de febrero.

- Las principales bolsas europeas terminan la jornada teñidas de verde y registran sólidas subidas que han ido en aumento según avanza la sesión. El Dax alemán ha sumado un 1,83%; el Cac francés un 1,76% y el FTSE Mib italiano, un 1,43%. La Bolsa de Londres permanece cerrada por la festividad del Spring Bank Holiday.

- Los futuros de Wall Street pronostican avances de entre el 0,9% y el 1,3%, aunque este lunes no hay sesión en Nueva York por la celebración del Día de los Caídos en Estados Unidos.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, cae con fuerza. El crudo se desploma un 5,91%, hasta los 97,44 dólares.

- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, cae un 5,86%, hasta los 90,94 dólares.

- En el mercado europeo, el gas natural TTF cae un 5,83%, hasta los 45,84 euros por megavatio/hora.

- Los inversores siguen muy de cerca las noticias que llegan desde Oriente Próximo. Las negociaciones entre Washington y Teherán han avanzado bastante durante el fin de semana y las bolsas se contagian de euforia ante un inminente acuerdo de paz.

- El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha comunicado este lunes que sólo queda la respuesta de Irán para materializar el acuerdo. Sin embargo, Rubio ha vuelto a ser cauto al asegurar que "Donald Trump no tiene prisa" y que "no va a firmar un mal acuerdo".

- El mandatario estadounidense ha ratificado su voluntad de llegar a un pacto consistente y ha subrayado que no firmará un acuerdo con el régimen iraní que no sea "grande y significativo".

- Por la parte iraní, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ha dicho que se han alcanzado conclusiones sobre muchos temas discutidos en un posible acuerdo de entendimiento con Estados Unidos, pero que esto no significa que Teherán esté cerca de firmar un acuerdo.

- El euro reconquista el soporte de los 1,16 billetes verdes y pelea por mantenerse por encima de dicho nivel.

- El oro recupera parte de las posiciones perdidas la semana pasada y pronto deberíamos ver un testeo a la resistencia de los 4.580 dólares.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, continúa con su lenta reacción alcista y se acerca a su resistencia clave en los 77.800 dólares.