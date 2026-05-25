Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 avista los 18.400 con la caída del crudo (-6%) y ante el inminente acuerdo en Irán
El principal selectivo español cierra la sesión como el más alcista del Viejo Continente mientras el barril de petróleo Brent cae hasta los 97 dólares.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 2,24% y avanza hasta los 18.387,4 puntos. El selectivo nacional se aproxima a sus máximos históricos, fijados en los 18.496,6 puntos registrados al término de la sesión del pasado 26 de febrero.
- Las principales bolsas europeas terminan la jornada teñidas de verde y registran sólidas subidas que han ido en aumento según avanza la sesión. El Dax alemán ha sumado un 1,83%; el Cac francés un 1,76% y el FTSE Mib italiano, un 1,43%. La Bolsa de Londres permanece cerrada por la festividad del Spring Bank Holiday.
- Los futuros de Wall Street pronostican avances de entre el 0,9% y el 1,3%, aunque este lunes no hay sesión en Nueva York por la celebración del Día de los Caídos en Estados Unidos.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, cae con fuerza. El crudo se desploma un 5,91%, hasta los 97,44 dólares.
- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, cae un 5,86%, hasta los 90,94 dólares.
- En el mercado europeo, el gas natural TTF cae un 5,83%, hasta los 45,84 euros por megavatio/hora.
- Los inversores siguen muy de cerca las noticias que llegan desde Oriente Próximo. Las negociaciones entre Washington y Teherán han avanzado bastante durante el fin de semana y las bolsas se contagian de euforia ante un inminente acuerdo de paz.
- El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha comunicado este lunes que sólo queda la respuesta de Irán para materializar el acuerdo. Sin embargo, Rubio ha vuelto a ser cauto al asegurar que "Donald Trump no tiene prisa" y que "no va a firmar un mal acuerdo".
- El mandatario estadounidense ha ratificado su voluntad de llegar a un pacto consistente y ha subrayado que no firmará un acuerdo con el régimen iraní que no sea "grande y significativo".
- Por la parte iraní, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ha dicho que se han alcanzado conclusiones sobre muchos temas discutidos en un posible acuerdo de entendimiento con Estados Unidos, pero que esto no significa que Teherán esté cerca de firmar un acuerdo.
- El euro reconquista el soporte de los 1,16 billetes verdes y pelea por mantenerse por encima de dicho nivel.
- El oro recupera parte de las posiciones perdidas la semana pasada y pronto deberíamos ver un testeo a la resistencia de los 4.580 dólares.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, continúa con su lenta reacción alcista y se acerca a su resistencia clave en los 77.800 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de avances para el Ibex 35 que, junto con el resto de plazas europeas, cotizó en verde durante toda la jornada, aunque se notó la ausencia de Reino Unido y de Wall Street por festivo aportando tranquilidad a los índices.
El hueco alcista de la apertura fue respetado en todo momento, lo que acerca al índice español a pocos puntos de alcanzar los máximos históricos del pasado 17 de abril.
El selectivo se movió entre un mínimo de 18.191 puntos y un máximo de la sesión en 18.402 puntos, convirtiendo a los alcistas en los protagonistas de la jornada pese a que en los últimos minutos se está produciendo un aumento de la volatilidad y movimientos bruscos.
En el terreno positivo, los mejores valores son, en estos instantes: IAG (+3,72%), BBVA (+3,10%) y Sacyr (+2,86%).
En la parte baja de la tabla, el podio de valores más bajistas está compuesto por: Repsol (-2,20%), Telefónica (-1,03%) y Puig Brands (-0,13%).
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Los bajistas presionan de cara al cierre
Los bajistas están presionando desde la zona de máximos intradía pero las ganancias todavía son importantes y superiores al 2% ahora mismo.
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Lilly y Verve deslumbran: su terapia genética reduce el colesterol un 62%
La terapia Verve-102 de Eli Lilly demostró en Fase 1b que una única infusión reduce la proteína PCSK9 hasta un 88% y el colesterol LDL (malo) hasta un 62%, con un efecto duradero de hasta 18 meses.
El fármaco, que cuenta con la designación Fast Track de la FDA, no registró efectos adversos graves y prevé iniciar su Fase 2 a finales de año.
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Atención al Ibex 35 que reconquista los 18.400 puntos
El Ibex 35 acelera con un nuevo impulso alcista y alcanza la cota de los 18.400 puntos.
Con este movimiento, el selectivo español amplía sus ganancias hasta el 2,30% y marca nuevos máximos de la sesión.
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El criptomercado cae en zona de miedo
El índice Crypto Fear & Greed retrocede hasta los 30 puntos sobre 100, situando el sentimiento general de los inversores en un estado de miedo. Esta corrección refleja el aumento de la cautela y la aversión al riesgo en el mercado de activos digitales durante las últimas horas.
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El Ibex 35 comienza a temblar en los 18.380 puntos
El Ibex 35 sufre un leve repunte de volatilidad en los 18.380 puntos por los nervios de última hora.
Pese a esto, el mercado apenas se mueve y el índice conserva una firme subida del 2,17%.
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Recuerden que hoy Wall Street permanece cerrado por festivo
Los índices americanos no cotizan hoy por festividad del Memorial Day. Mañana martes todo volverá a la normalidad.
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El euro avanza frente al dólar y presiona sus medias móviles
El euro sube un 0,34% y recupera los 1,1642 dólares, pero choca con sus tres medias móviles clave cerca de los máximos del día.
Como la subida aún no tiene fuerza suficiente para ser sostenible, habrá que esperar a las próximas jornadas para ver si logra anular el último impulso bajista.
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En zona de máximos intradía
El selectivo español continúa situado en plena zona de máximos de la sesiónen los 18.375 puntos con una subida que supera el 2,15% en estos instantes y con una gran cantidad de valores avanzando por encima del 2%.
IAG sigue liderando la tabla mientras que Repsol es el valor más penalizado.
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Ecoener logra 8,4 millones de los fondos Next Generation para almacenamiento de energía en hidroeléctricas
El grupo de energía renovable obtiene el 17% de las ayudas para hidráulicas de la convocatoria. Almacenará 55 MWh en cuatro minicentrales en Galicia.
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Irán activa sus defensas antiaéreas en la isla de Qeshm
Los sistemas de defensa antiaérea de Irán se activaron en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, tras detectarse objetivos no identificados.
Las autoridades locales informaron de explosiones por el fuego defensivo pero descartaron daños materiales, atribuyendo el incidente a la interceptación de drones de reconocimiento en plena tensión regional.
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El Ibex 35 sigue avanzando impulsado por el turismo y la banca
l selectivo español consolida una impecable secuencia de mínimos y máximos crecientes que le permite sumar 385 puntos respecto al cierre anterior.
Los alcistas controlan el parqué en una sesión donde solo cuatro valores (Repsol, Telefónica, Puig y Naturgy) cotizan en terreno negativo. El resto del índice empuja con fuerza, destacando los avances superiores al 3% de IAG, Aena, Sacyr y BBVA.
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Última hora: el jefe negociador de Irán viaja a Qatar para impulsar el acuerdo con EE.UU.
El principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha viajado a Doha junto al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, para reunirse con las autoridades de Qatar.
El encuentro tiene como objetivo encauzar un posible acuerdo marco con Estados Unidos que ponga fin al conflicto e incluya la reapertura gradual del Estrecho de Ormuz, la gestión del uranio enriquecido y la liberación de 12.000 millones de dólares en fondos iraníes bloqueados.
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Resumen a media sesión
Jornada de tranquilidad en las principales plazas europeas, que suben al unísono registrando avances importantes. Es el caso del Ibex 35, que ya supera el 2% y alcanza los 18.355 puntos.
La sesión no cuenta con las referencias de Reino Unido ni de Wall Street por festividad, por lo que los inversores se están adaptando a las alzas tanto en el bitcoin como en el euro, que recupera posiciones contra el dólar.
También destaca el precio del oro y de la plata, que suben con decisión. En la parte contraria tenemos al petróleo como activo fundamental; su caída cercana al 6% está propiciando estas alzas en los índices, perdiendo los 100 dólares por barril y situándose ya en los 90 dólares en el caso del crudo americano West Texas.
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México amplía su superávit comercial en abril
La balanza comercial de México registró en abril un saldo positivo de 4.520 millones de dólares, superando con creces los 1.410 millones esperados por el consenso del mercado.
Asimismo, el superávit neto medido en dólares estadounidenses se situó en los 3.351 millones de dólares, batiendo holgadamente las estimaciones de los analistas, que proyectaban 2.499 millones, lo que refleja el sólido dinamismo exportador del país.
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El Ibex 35 roza el 2% de subida
El selectivo español acelera el ritmo y toca los 18.345 puntos, estableciendo nuevos máximos de la sesión. Los alcistas mantienen el control absoluto del mercado y profundizan paso a paso en las ganancias de una jornada marcadamente optimista.
Con este último impulso, el índice estira su rally y ya roza un avance del 2% diario.
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Irán autoriza el paso de 32 buques por el Estrecho de Ormuz
La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) ha confirmado la autorización y supervisión del tránsito de 32 embarcaciones comerciales, incluyendo petroleros y buques portacontenedores, por el Estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas.
El cuerpo militar iraní asegura que las operaciones de control e identificación se desarrollaron con total normalidad para garantizar la seguridad en el canal.
Teherán reitera así su dominio operativo sobre esta estratégica arteria marítima global, coordinando los permisos de navegación tanto de entrada como de salida del golfo Pérsico.
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Uber baraja mejorar la opa por el dueño de Glovo por encima de 11.500 millones
El consejo de Uber está analizando si mejora su oferta de compra por Delivey Hero, dueño de la española Glovo, después de que un accionista destacado del grupo alemán rechazase una opa valorada en más de 11.500 millones de euros.
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Banco Sabadell repartirá su histórico "macrodividendo" este viernes
La entidad abonará el 29 de mayo un pago extraordinario de 50 céntimos de euro brutos por acción, propiciado tras culminar la venta de su filial británica TSB al Banco Santander por unos 3.300 millones de euros.
Los inversores que deseen acceder a este abono histórico tienen hasta este martes 26 de mayo para adquirir títulos, ya que el miércoles las acciones cotizarán "ex-dividendo". Con esta operación, el banco eleva sus plusvalías en más de 300 millones de euros y refuerza de forma notable su solvencia.