IAG resuelve una estructura triangular y mejora sensiblemente su aspecto técnico

El valor enfrenta una resistencia clave en los 4,73 euros y, de superarla, podría cerrar el hueco bajista abierto en marzo, impulsando futuras subidas.

IAG ha amortizado bonos por 822 millones de euros y sus acciones acumulan una subida del 122% desde abril de 2025 a febrero de este año.

La compañía ha recortado vuelos en Oriente Próximo por tensiones geopolíticas y ha reforzado rutas domésticas en España ante la alta demanda vacacional.

IAG mejora su aspecto técnico al romper al alza una estructura triangular, superando la zona de los 4,60 euros por acción.

El apetito por el riesgo entre los inversores ha aumentado tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que el acuerdo para desbloquear el estrecho de Ormuz está prácticamente cerrado. Este avance abre la puerta a una tregua en Oriente Medio después de meses de tensiones, provocando además una notable caída en los precios del crudo.

Por su parte, el Ibex 35 buscará recuperar todo lo perdido en la sesión del viernes, pero sobre todo se enfrentará a la zona de los 18.220 puntos, aunque no contará con la referencia de Reino Unido y Wall Street, ya que estarán cerradas por festivo. Analizando los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de IAG , que suben con fuerza favorecidas por el retroceso del precio del crudo.

IAG ha decidido recortar su oferta de vuelos en mercados de Oriente Próximo como Israel y Qatar debido a la tensión geopolítica. Esta capacidad sobrante se desviará a España para potenciar las rutas domésticas de Vueling e Iberia Express, aprovechando que las islas y la Península están absorbiendo una gran demanda vacacional como destinos refugio.

Además, IAG también es noticia por el lado positivo ya que ha completado la amortización de bonos por valor de 822 millones de euros.

Desde el punto de vista técnico, y tras la subida protagonizada por el precio de sus títulos desde abril de 2025 a febrero de este mismo año veremos que el valor ha venido mostrando un comportamiento alcista de medio y largo plazo.

Destaca también la subida protagonizada por el precio de sus títulos desde abril de 2025 a febrero de este mismo año. El valor arrancó en la zona de los 2,40 euros hasta marcar máximos históricos en los 5,30 euros por acción, lo que equivale a una subida acumulada de más del 122%. Ha sido a partir de ese momento, tras alcanzar dichos máximos, cuando comenzaba un periodo de alta volatilidad.

Es precisamente desde esa zona de los 5,30 euros cuando los bajistas no se han hecho esperar y han protagonizado un duro e intenso ataque contra el valor, llevándolo a perder varias zonas de referencia en cuanto a soportes importantes, como fueron en su momento los 4,80 euros, desde donde los títulos de IAG abrieron un importante hueco a la baja.

Así se alcanzaron los mínimos del año en la zona de los 3,82 euros, una caída acumulada de casi el 28% en pocas semanas que posteriormente ha tenido su reacción alcista.

Este comportamiento técnico nos ha dejado un gráfico bastante complicado para el corto y también para el medio plazo, puesto que ha dejado algunos huecos bajistas importantes y también huecos alcistas; pero, finalmente, el valor ha desarrollado una estructura triangular. Encontrándose ya bastante cerca de su vértice, el valor necesitaba salir por uno de los dos lados.

Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches TradingView

En la sesión de hoy, IAG está resolviendo esa figura triangular rompiendo al alza la zona de los 4,60 euros por acción, lo que tendrá su confirmación en niveles de dos cierres consecutivos diarios por encima de esta zona de referencia, permitiendo al valor seguir avanzando en el muy corto plazo.

Si la situación en el estrecho de Ormuz no se vuelve a complicar y el precio del petróleo sigue situándose por debajo de los 100 dólares por barril, podremos ver nuevos avances en IAG.

La compañía se enfrenta ahora mismo a una resistencia técnica situada en los 4,73 euros por título, cuya superación le llevaría a cerrar el hueco bajista abierto desde inicios del pasado mes de marzo. Por encima del cierre de ese hueco, podríamos ver avances más o menos sostenidos en la compañía.

Hay un hecho destacado, y es que los alcistas de IAG han estado acumulando posiciones a medida que el valor tanteaba y testeaba niveles de soporte importantes, ya que se aprecia un aumento significativo en el volumen de contratación.

Esto ocurrió justo cuando el valor buscó un suelo cerca de la zona de los 4,00 euros y también cuando superó la resistencia de los 4,20 euros. Por tanto, tenemos un hecho positivo bastante favorable que puede impulsar el precio de sus acciones a muy corto plazo.

De esta manera, y con este escenario encima de la mesa, si ya se tienen títulos en cartera de IAG, lo suyo sería mantener posiciones y esperar a ver si la zona de los 4,82 euros es rota al alza, ya que la amplitud del movimiento de rebote iniciado desde la zona próxima a los 4,20 euros podría tener su continuidad.

Además, el precio de sus acciones se sitúa ya por encima del conjunto de sus tres medias móviles más representativas, que se convierten en soportes dinámicos situados en los entornos de los 4,55 euros.

Por el contrario, si lo que deseamos es entrar compradores, y dada la cercanía del cierre del hueco bajista generado el pasado 27 de febrero con origen en los 4,826 euros por acción, deberíamos esperar a que IAG subiera ese 1,5% adicional y que diera por cerrado este hueco para abrir posiciones.

En este sentido, esperaríamos a un cierre diario de IAG por encima de los 4,83 euros, lo que nos permitiría introducir una orden de compra buscando un primer objetivo en el 50% del cuerpo de la vela bajista desplegada el 27 de febrero, esto es, la zona de los 5,03 euros por acción en primera instancia.

Es muy importante establecer la correspondiente orden de protección dada la volatilidad del entorno geopolítico, que puede provocar algún giro inesperado en el precio del petróleo que afecte negativamente al valor. Por tanto, deberíamos ajustar la orden de protección a no más del 3% desde nuestro nivel final de entrada.