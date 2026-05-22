Puig se desploma un 13% en bolsa tras anunciar que no se fusionará con Estée Lauder

Puig comunicó a la CNMV que no se fusionará con la firma estadounidense Estée Lauder después de conversaciones iniciadas en marzo.

El volumen de ventas de Puig triplicó al de compras en la preapertura, bloqueando la cotización al inicio de la sesión.

Las acciones de Puig Brands caen un 13% tras anunciarse la ruptura de negociaciones de fusión con Estée Lauder.

Los títulos de Puig Brands sufren en bolsa y se hunden un 13% en la apertura de la sesión consecutiva al anuncio de la compañía sobre la ruptura de las negociaciones con The Estée Lauder.

De hecho, el mercado de la preapertura de las acciones de Puig ya ha estado muy tensionado. El volumen de venta triplicó al de compra antes del toque de campana, lo que se tradujo en un bloqueo que impidió la apertura de la cotización de la compañía a la hora habitual.

Puig anunció en la noche del jueves que no se fusionará con el gigante de belleza The Estée Lauder. Lo hizo a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pasadas las diez de la noche.

En el mismo, la compañía catalana aseguró que tras mantener conversaciones desde el pasado 23 de marzo con la firma norteamericana finalmente no se llevará a cabo la operación.

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