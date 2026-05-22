Puig Brands: la ruptura de las negociaciones con Estée Lauder deteriora seriamente su aspecto técnico

El valor se encuentra cerca de un último nivel de soporte en torno a los 15,25 euros; si no logra rebotar, podría regresar a mínimos históricos de 13,11 euros.

Las acciones de Puig han roto hoy el soporte de los 17 euros, confirmando una tendencia bajista y aumentando la presión vendedora.

La ruptura definitiva de negociaciones entre Puig Brands y Estée Lauder ha deteriorado significativamente el aspecto técnico de las acciones de Puig.

Las Bolsas cotizan al alza este viernes gracias a las expectativas de un acercamiento entre Washington y Teherán, a pesar de que los frentes clave siguen abiertos. Con todo, los inversores no quitan la mirada al Estrecho de Ormuz, cuya posible parálisis amenaza el suministro mundial de crudo.

Por otro lado, el Ibex 35 mantiene su empuje con la intención de asaltar máximos históricos a corto plazo, una meta más factible para los próximos días que para la jornada de hoy. Entre los valores de su composición, centramos la atención en el comportamiento de las acciones de Puig Brands, que han estado inhibidas de cotización durante los primeros momentos.

Las negociaciones para una posible integración entre Puig y Estée Lauder se han dado por concluidas de forma definitiva. Según se informó a última hora del jueves a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ambas compañías no lograron llegar a un punto de encuentro.

Si analizamos los títulos de Puig bajo el punto de vista técnico y nos centramos en lo ocurrido a largo plazo, observamos que su andadura en bolsa no ha sido muy fructífera para el precio de sus acciones.

Prácticamente desde poco después de su estreno comenzó un declive muy importante que empujó las acciones de la fabricante de cosméticos a la baja desde la zona próxima a los 27 euros, hasta alcanzar mínimos históricos en los 13,11 euros en la jornada del pasado 14 de octubre.

La sucesión de máximos y mínimos decrecientes estuvo perfectamente canalizada y nos dejó por el camino varios huecos a la baja, mostrando síntomas de una clara debilidad.

Pero tras alcanzar esos 13,11 euros por acción, la estructura de precios trató de tomarse un respiro y se acometió un periodo de cierta estabilización y recuperación de niveles. Los títulos de Puig Brands nos dejaron incluso una directriz alcista extendida desde estos mínimos, aunque la volatilidad desde entonces ha sido siempre muy elevada, provocando movimientos sumamente inciertos en una tendencia de rebote difícil de operar.

Evolución de las acciones de Puig Brands.png Eduardo Bolinches TradingView

En el más riguroso corto plazo, tras haber abierto un hueco alcista con origen en la zona de los 15,57 euros por acción a finales del pasado mes de marzo, los títulos de Puig acometieron una estructura totalmente lateralizada entre la zona próxima a los 17 euros y niveles cercanos a los 18,75 euros.

Esta lateralización se ha roto hoy con violencia a la baja. La cesión del valor por debajo del soporte de los 17 euros por título confirma de lleno esta ruptura bajista en la sesión actual.

Además, el precio de cotización tiene el soporte dinámico de la media móvil de 50 períodos, que pasa por los 17,14 euros, y también la de 100 períodos o medio plazo, que pasa por los 16,60 euros por acción que también están cediendo.

Un poco más abajo está el soporte horizontal de los 16,20 euros, y ya no hay nada más por el camino hasta la zona de los 15,25 euros. El precio de sus acciones por debajo de estas medias móviles confirmaría el cambio de sesgo a corto plazo, incrementando la presión vendedora sobre el valor al quedarse sin apoyos intermedios.

Es importante que el valor se reactive cerca de este suelo de mercado a corto y medio plazo, puesto que también es por esos 15,25 euros por donde pasa la directriz alcista extendida desde mínimos históricos.

Si no es capaz de reaccionar, la continuidad de la caída estaría garantizada. De confirmarse este escenario bajista, la cotización quedaría vulnerable a un retroceso mayor que podría forzar la vuelta a los mínimos históricos de octubre en los 13,11 euros.

Así pues, en el muy corto plazo, Puig intenta generar un apoyo en un último nivel de soporte intermedio para tratar de aguantar a partir de ahí.

Es posible que, con unos niveles muy cercanos a la sobreventa, el valor intente algún tipo de rebote técnico; pero dada la volatilidad actual, lo más recomendable es esperar y ver cómo se toman los inversores esta ruptura de negociaciones, y si el valor vuelve a recuperar zonas técnicas clave como los 16,20 euros, lo que permitiría buscar el cierre del tremendo hueco bajista generado en la sesión de hoy.