Naturgy entra en subida libre técnica y absoluta al superar la barrera de los 28 euros

El volumen de contratación aumenta cada vez que el valor toca soportes, reforzando la tendencia alcista y la confianza de los inversores a pesar de la sobrecompra.

Las subidas del precio del gas y del petróleo han impulsado el valor de Naturgy, motivando varias recomendaciones positivas de firmas como Exane y Morgan Stanley.

Naturgy ha superado la barrera de los 28 euros por acción, entrando en subida libre técnica y absoluta tras marcar nuevos máximos históricos.

La renta variable vuelve a respirar tras las caídas provocadas por el alza de los bonos globales y las dudas sobre si el auge de la inteligencia artificial había inflado demasiado las valoraciones. El motor de esta recuperación han sido los resultados de Nvidia, que volvieron a batir récords, coincidiendo además con la expectativa de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Por su parte, el Ibex 35 buscará en la sesión de hoy estirar la reacción alcista de ayer —en la que se superaron incluso los 18.000 puntos al cierre— y consolidar las ganancias. Observando la tabla de valores, destacamos hoy el comportamiento de las acciones de Naturgy, que suben con fuerza.

Las últimas subidas del precio del petróleo y del gas están beneficiando a empresas como Naturgy, y las firmas de análisis no pasan por alto esta coyuntura. El consenso del mercado ha dado un vuelco en sus perspectivas sobre la energética desde el inicio de la guerra en Irán.

La compañía es una de las empresas del Ibex 35 más expuestas a una de las variables más disparadas. Con el gas disparado, las firmas de análisis acumulan un goteo de recomendaciones sobre la firma del índice español.

De esta manera, en la jornada de hoy tenemos dos nuevas recomendaciones. Exane ha revisado al alza su consejo sobre Naturgy desde "neutral" hasta "sobreponderar". Un movimiento similar ha sido anunciado también hoy por Morgan Stanley, que ha elevado sus recomendaciones desde "en línea con el mercado" hasta "sobreponderar".

Además, hace unas sesiones tuvimos conocimiento de que los analistas de Kutxabank Investment han iniciado cobertura sobre la energética a "comprar", otorgándole un precio objetivo de 30,40 euros.

Esta serie de recomendaciones ha provocado que la firma del Ibex 35 supere sus máximos históricos y mejore sensiblemente su aspecto técnico de corto plazo.

Hablar de Naturgy hoy es hablar de un valor muy alcista; un valor que mantiene una secuencia de mínimos y de máximos crecientes durante mucho tiempo, aunque a mediados de 2025 y hasta el pasado mes de marzo el comportamiento fue muy volátil. A pesar de esa volatilidad, los títulos de Naturgy estuvieron encasillados dentro de un amplio lateral desde la zona de los 23,78 a la zona de los 27,14 euros en la parte más alta.

Evolución de las acciones de Naturgy.png Eduardo Bolinches TradingView

Pero lo más interesante para la energética es el desarrollo alcista que se ha producido desde inicios del pasado mes de marzo en la zona cerca de los 24 euros por título, dejándonos dibujada una secuencia de mínimos y de máximos crecientes con una pendiente alcista muy importante.

Esta subida se ha llevado por delante a sus principales medias móviles, la resistencia de los 27,14 y también los máximos que nos dejó el 28 de abril en la zona próxima a los 28 euros por título.

El conjunto de estas tres referencias, que marcan la tendencia a corto, medio y largo plazo, sigue claramente alcista (así nos lo indica su pendiente), mientras se aprecia cierto incremento del volumen de contratación cada vez que el valor toca algún soporte importante.

Además, hay un hecho positivo e interesante: debido a los niveles de sobrecompra acumulados, los alcistas no tienen miedo a seguir tomando posiciones y el valor sigue avanzando de forma decidida.

En la sesión de hoy, Naturgy ha abierto con un interesante hueco al alza con origen en la zona de los 28,04 euros por acción, que ha propulsado sus títulos a marcar nuevos máximos históricos y entrar en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado y ampliación.

El movimiento de hoy, alcista y de ruptura, vendrá confirmado con un cierre diario por encima de 28,08 euros, pero lo más probable es que el valor consiga cerrar por encima de este nivel.

Para tratar de trazar algún tipo de estrategia técnica sobre el valor tendremos que tener especial cuidado, ya que tendremos que evitar correr detrás de los precios y de hacerlo deberemos adaptar el tamaño de la posición al riesgo asumido.

Si entramos ahora aprovechando el tirón alcista de hoy, deberíamos hacerlo solamente con un tercio de lo que normalmente utilicemos en un valor de estas características. Para ello, deberíamos establecer una orden de protección por debajo de los mínimos que nos ha dejado en la sesión de hoy (es decir, por debajo de 28,48 euros) y fijar un primer objetivo en la zona de los 29,20 euros por título.