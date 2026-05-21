Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una subida del 2,16%, situándose en los 17.051,7 puntos, lo que implica que le da continuidad a la envolvente alcista del lunes pasado a falta de encajar hoy los excelentes resultados de Nvidia.

En Wall Street también tuvimos una sesión de subidas generalizadas que ahora en el día de hoy tendremos que confirmar de cara a preparar un cierre de la semana en positivo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Meliá Hotels: El valor cierra en los 11,74 euros tras nuestra entrada al confirmar con un segundo cierre por encima de los 11,60 euros. Mantenemos el stop loss inicial en los 11,30 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 11,40 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros, por lo que subimos nuestro stop loss a los 10,64 euros en base cierres.



- Telefónica: El valor ha marcado un nuevo máximo por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre confirma con otro cierre por encima de los 4,10 euros y colocaremos un stop loss en los 3,89 euros en base cierres.



- Repsol: El valor ha cerrado en los 23,25 euros y estamos dentro desde los 23,53 euros con un stop loss inicial en los 22,15 euros en base cierres.