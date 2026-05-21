Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,3%) pierde los 18.000 con la subida del crudo (+2%) tras la amenaza de Irán

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,31%. Con el retroceso, el selectivo español ha finalizado la sesión en los 17.975,2 puntos, perdiendo la cota de los 18.000 enteros que había recuperado en la víspera.

- Las principales bolsas europeas terminan la jornada con pérdidas. El Dax alemán ha caído un 0,41%; el Cac francés, un 0,39% y el FTSE Mib italiano, un 0,07%. El FTSE 100 británico (+0,18%) sí ha conseguido cerrar en verde

- Wall Street sigue la sesión con las pérdidas como protagonistas. Los principales selectivos de la Bolsa de Nueva York retroceden entre un 0,2% y un 0,5%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 2,16% hasta los 107,28 dólares por barril. El miércoles llegó a ceder hasta un 7%.

- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, repunta un 2,5%, hasta los 100,72 dólares por barril.

- Los inversores siguen muy atentos a las noticias que llegan desde Oriente Próximo.

- El régimen iraní ha lanzado una nueva amenaza que vuelve a tensionar la negociación entre Teherán y Washington. El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ha emitido una directiva que prohíbe la exportación de uranio enriquecido con un grado de pureza cercano al necesario para desarrollar una bomba nuclear. EEUU había exigido a la República Islámica la entrega del material altamente enriquecido.

- La agencia de noticias iraní ISNA ha asegurado que Irán está contestando al texto enviado por Estados Unidos, una propuesta de paz que Teherán se encontraba analizando. El jefe del Ejército pakistaní ha viajado este jueves a la capital iraní para mediar en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para tratar de poner fin a la guerra.

- Trump declaró el miércoles que las negociaciones con Irán se encuentran en su fase final. Sin embargo, también hizo una advertencia: "O llegamos a un acuerdo o tendremos que tomar medidas desagradables".

- La respuesta del presidente iraní no tardó en llegar. El líder del régimen ha rebajado las expectativas de una rendición que termine con la guerra: "Obligar a Irán a rendirse mediante la coerción no es más que una ilusión", apuntaba a través de un mensaje en X.

- En este contexto de incertidumbre y miedo a una escalada bélica, la rentabilidad de los bonos de deuda copa el tablero inversor por el temor a que una elevada inflación provoque una subida de tipos por parte de los bancos centrales.

- Nvidia, el gigante de los semiconductores, presentó resultados el miércoles a cierre de mercado, aunque han parecido pasar desapercibidos. La compañía de chips ganó 58.321 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, un 210% más interanual, lo que vuelve a poner el foco inversor en la IA.

- El miércoles publicaron las actas de la última reunión de la Fed, que evidencian una notable preocupación en la Reserva Federal ante las presiones inflacionistas y abren la puerta a una subida de los tipos de interés si la inflación se mantiene de forma persistente sobre el objetivo del 2%.

- El euro reconquista el soporte de los 1,16 billetes verdes y pelea por cortar su goteo a la baja.

- El oro recoge parte de los beneficios cosechados en el día de ayer y pone en duda las posibilidades de reacción alcista.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, rebota tras las recientes correcciones y reconquista los 77.000 dólares.