Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,3%) pierde los 18.000 con la subida del crudo (+2%) tras la amenaza de Irán
Nvidia disparó su beneficio un 210% en el primer trimestre, hasta los 58.321 millones de dólares.
LAS CLAVES
- 17:46 Así cierra el Ibex 35
- 15:47 El PMI manufacturero de EE.UU. sube y el de servicios afloja
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:32 La actividad manufacturera de Filadelfia se desploma
- 14:31 Descienden las peticiones de desempleo en EE.UU.
- 09:58 Analizamos el comportamiento de las acciones de Naturgy
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:52 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:32 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 08:20 Salida a bolsa de SpaceX
- 07:43 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,31%. Con el retroceso, el selectivo español ha finalizado la sesión en los 17.975,2 puntos, perdiendo la cota de los 18.000 enteros que había recuperado en la víspera.
- Las principales bolsas europeas terminan la jornada con pérdidas. El Dax alemán ha caído un 0,41%; el Cac francés, un 0,39% y el FTSE Mib italiano, un 0,07%. El FTSE 100 británico (+0,18%) sí ha conseguido cerrar en verde
- Wall Street sigue la sesión con las pérdidas como protagonistas. Los principales selectivos de la Bolsa de Nueva York retroceden entre un 0,2% y un 0,5%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 2,16% hasta los 107,28 dólares por barril. El miércoles llegó a ceder hasta un 7%.
- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, repunta un 2,5%, hasta los 100,72 dólares por barril.
- Los inversores siguen muy atentos a las noticias que llegan desde Oriente Próximo.
- El régimen iraní ha lanzado una nueva amenaza que vuelve a tensionar la negociación entre Teherán y Washington. El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ha emitido una directiva que prohíbe la exportación de uranio enriquecido con un grado de pureza cercano al necesario para desarrollar una bomba nuclear. EEUU había exigido a la República Islámica la entrega del material altamente enriquecido.
- La agencia de noticias iraní ISNA ha asegurado que Irán está contestando al texto enviado por Estados Unidos, una propuesta de paz que Teherán se encontraba analizando. El jefe del Ejército pakistaní ha viajado este jueves a la capital iraní para mediar en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para tratar de poner fin a la guerra.
- Trump declaró el miércoles que las negociaciones con Irán se encuentran en su fase final. Sin embargo, también hizo una advertencia: "O llegamos a un acuerdo o tendremos que tomar medidas desagradables".
- La respuesta del presidente iraní no tardó en llegar. El líder del régimen ha rebajado las expectativas de una rendición que termine con la guerra: "Obligar a Irán a rendirse mediante la coerción no es más que una ilusión", apuntaba a través de un mensaje en X.
- En este contexto de incertidumbre y miedo a una escalada bélica, la rentabilidad de los bonos de deuda copa el tablero inversor por el temor a que una elevada inflación provoque una subida de tipos por parte de los bancos centrales.
- Nvidia, el gigante de los semiconductores, presentó resultados el miércoles a cierre de mercado, aunque han parecido pasar desapercibidos. La compañía de chips ganó 58.321 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, un 210% más interanual, lo que vuelve a poner el foco inversor en la IA.
- El miércoles publicaron las actas de la última reunión de la Fed, que evidencian una notable preocupación en la Reserva Federal ante las presiones inflacionistas y abren la puerta a una subida de los tipos de interés si la inflación se mantiene de forma persistente sobre el objetivo del 2%.
- El euro reconquista el soporte de los 1,16 billetes verdes y pelea por cortar su goteo a la baja.
- El oro recoge parte de los beneficios cosechados en el día de ayer y pone en duda las posibilidades de reacción alcista.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, rebota tras las recientes correcciones y reconquista los 77.000 dólares.
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Bankinter refuerza su apuesta por la innovación con un servicio global de Banca Patrimonial 100% digital
Bankinter pone en marcha un nuevo modelo de atención en el negocio de altos patrimonios, dirigido a un tipo de cliente más sofisticado, autónomo y tecnológico, con una propuesta que combina personalización, acceso inmediato y asesoramiento experto.
El nuevo servicio integra herramientas como las reuniones online con un asesor con pantalla compartida, el planificador financiero, la contratación digital de propuestas de inversión o el acceso a un amplio universo de productos financieros.
Al cierre de marzo, la Banca Patrimonial de Bankinter gestiona un volumen de 84.000 millones de euros de patrimonio de sus clientes.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de alto voltaje para el Ibex 35, donde los fuertes movimientos —primero correctivos y luego de recuperación— movieron al índice a golpe de titular. Entre unos máximos intradiarios en los 18.125 puntos y unos mínimos de la sesión en los 17.895, las noticias provenientes de Irán, con constantes afirmaciones y desmentidos, provocaron un incremento notable de la volatilidad.
A pocos minutos para que el mercado europeo eche el cierre, el selectivo español pierde un ligero 0,14%, situándose en los 18.005 puntos.
El comportamiento de los principales valores del índice se ha dividido de la siguiente manera:
El podio de ganadores está compuesto por: Naturgy (+4,67%), Enagás (+1,39%) y CaixaBank (+1,27%).
Las caídas más importantes son para: BBVA (-1,59%), ACS (-1,39%) y Amadeus (-1,17%).
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IBM lidera las subidas en el Dow Jones mientras Walmart se desploma casi un 7%
El gigante tecnológico encabeza los avances en el índice industrial con un repunte del 7,84%, seguido de cerca por Honeywell y Cisco, que suben un 2,96% y un 2,69% respectivamente.
En la cruz de la moneda, el sector de consumo y el aeronáutico lastran al selectivo con fuertes caídas en Walmart, Boeing y Salesforce.
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La OPEC+ aumentará la producción de petróleo en 188.000 barriles diarios en junio
Siete países de la alianza, liderados por Arabia Saudí y Rusia, acuerdan elevar sus cuotas de bombeo de cara al próximo mes.
La medida, que busca apuntalar la estabilidad del mercado, se formalizará en el encuentro ministerial del 7 de junio y supone el primer movimiento del cártel tras la salida de Emiratos Árabes Unidos.
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El Ibex 35 frena su avance en los 18.080 puntos
El selectivo español interrumpe su escalada tras rozar los 18.080 enteros para entrar en una fase correctiva normal tras el fuerte impulso previo.
Pese al movimiento de recogida, el índice se mantiene en terreno positivo y cotiza con un avance del 0,12%, situándose en el entorno de los 18.050 puntos.
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Última hora: Irán desmiente que el Líder Supremo haya ordenado retener el uranio enriquecido
Un alto cargo del Gobierno iraní niega las informaciones de que el Líder Supremo haya dictaminado que el uranio debe permanecer obligatoriamente en el país.
El desmentido llega tras publicarse que Teherán habría endurecido su postura en las negociaciones de paz, rechazando una de las exigencias clave de Estados Unidos e Israel.
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Sesión de alto voltaje: el Ibex 35 se reactiva con fuerza
El selectivo español reacciona con fuerza y bate la cota psicológica de los 18.000 enteros, llegando a acercarse a la zona de los 18.100 puntos.
Tras experimentar fuertes vaivenes durante la jornada, el índice regresa al terreno positivo y anota un avance del 0,22%.
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El PMI manufacturero de EE.UU. sube y el de servicios afloja
La actividad industrial estadounidense coge ritmo en mayo al situarse en los 55,3 puntos, superando los 53,8 previstos y los 54,5 anteriores.
Por el contrario, el sector servicios pierde fuelle y cae a los 50,9 puntos, por debajo de los 51,1 estimados por el consenso y de los 51,0 del mes previo.
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El euro cede ante el dólar y pierde la cota de los 1,16
La divisa europea acentúa su deterioro frente al billete verde y pone a prueba los mínimos de la sesión anterior.
El movimiento a la baja se impone tras toparse con el freno técnico de sus medias móviles de corto, medio y largo plazo, lo que arrastra a la moneda única a una caída del 0,38%.
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Así abre Wall Street
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Consolidación de niveles antes de la apertura americana
El selectivo español consolida posiciones tras su último golpe a la baja y cotiza con un descenso del 0,46%.
La presión vendedora arrastra a la mayoría de sus valores al terreno negativo, destacando los fuertes retrocesos de Acciona, IAG y ACS, cuyas pérdidas se mueven entre el 1,70% y el 2%.
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La AIE alerta de la escasez de petróleo: "Podemos entrar en la zona roja en julio o agosto"
El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advierte de que las reservas se están agotando, pide un cambio de modelo energético y exige la reapertura "completa e incondicional" del estrecho de Ormuz.
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Redeia alcanzó un 81% de financiación con criterios ESG en 2025, frente al 51% de 2024
Redeia alcanzó en 2025 un 81% de financiación con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), frente al 51% de 2024.
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El Ibex 35 rebota desde mínimos
El selectivo español protagoniza una reacción de algo más de cuarenta puntos tras tantear de nuevo sus niveles más bajos de la jornada.
Pese a este impulso, la caída se sitúa en el 0,37% y el índice todavía mantiene cierta distancia frente a la cota psicológica de los 18.000 enteros.
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El inicio de viviendas en EE.UU. decepciona
El sector inmobiliario estadounidense sufre un inesperado revés al registrar un retroceso mensual del 2,8% en la construcción de nuevas casas.
El dato quiebra el optimismo del mercado, que proyectaba un sólido avance del 12,0% tras la actividad registrada el mes anterior.
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La actividad manufacturera de Filadelfia se desploma
El sector manufacturero de la región sufre un brusco frenazo al registrar una lectura de -0,4 puntos, un dato que pulveriza las previsiones del consenso que esperaban un crecimiento de 17,6 puntos.
La cifra marca un severo deterioro en comparación con los 26,7 puntos registrados en el mes anterior.
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Descienden las peticiones de desempleo en EE.UU.
El Departamento de Trabajo estadounidense reporta que las solicitudes semanales se situaron en 209.000, superando la estimación del consenso que las situaba en 210.000.
El dato se mantiene muy cerca de las 212.000 de la semana previa, consolidando las señales de resistencia en el empleo norteamericano.
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El Banco de Inglaterra ve los tipos en nivel neutral y avisa
El consejero del BoE, Taylor, señala que la debilidad económica actual, golpeada por un shock inflacionario de oferta, obliga a ponderar decisiones complejas.
No obstante, asegura que el nivel actual de restricción es suficiente para contener las presiones y bastaría bajo su "Escenario B", recordando que los tipos se sitúan 100 puntos básicos por encima de la tasa neutral.
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El Ibex 35 se desinfla de nuevo
El selectivo español vuelve a flaquear y cede un 0,65% arrastrado por las pérdidas de Acciona, que roza el 2%, junto a los retrocesos de Inditex, ACS e IAG superiores al 1,4%.
En un parqué teñido de rojo, Naturgy se mantiene como el único faro verde al dispararse un 3,46%, mientras que el resto de los pocos valores alcistas ni siquiera logran sumar un 1%.