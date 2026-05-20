Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 supera los 18.000 puntos con la caída del crudo (-5%) a la espera del pacto de paz

- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 2,04%. Con el avance, el principal selectivo español se sitúa en los 18.031,1 puntos y recupera la cota de los 18.000 enteros, perdida el pasado 7 de mayo.

- Las principales bolsas europeas terminan la jornada en verde tras ampliar las ganancias según avanzaba la jornada. El Cac francés ha subido un 1,7%; el FTSE Mib italiano, un 1,79%; el Dax alemán, un 1,31% y el FTSE 100 británico, un 1,1%.

- Wall Street sigue la sesión en positivo e incrementa las alzas. El Dow Jones avanza un 1,08%; el S&P 500 suma un 0,97% y el Nasdaq Composite gana un 1,49%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, cae un 5,4%, hasta los 106,11 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, cede un 4,46%, hasta los 99,72 dólares por barril.

- Los inversores siguen pendientes a las novedades que llegan desde Oriente Próximo. Al menos 26 buques han atravesado el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas coordinados por Irán. Según ha comunicado la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní se trataría de petroleros, portacontenedores y otros buques comerciales.

- Irán afirmó el lunes que continúan las negociaciones de paz con Estados Unidos mediante el intercambio de propuestas a través de Pakistán.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que las negociaciones con Irán se encuentran en su fase final. Sin embargo, también ha hecho una advertencia: "O llegamos a un acuerdo o tendremos que tomar medidas desagradables".

- Él mismo anticipó en la víspera un posible nuevo ataque al régimen iraní tras, según él, posponer el último planificado a petición de sus aliados árabes: "Puede que tengamos que darle otro golpe a Irán, no estoy seguro", manifestó el mandatario de EEUU.

- En este contexto de incertidumbre y miedo a una escalada bélica, la rentabilidad de los bonos de deuda escala por el temor a que una elevada inflación provoque una subida de tipos por parte de los bancos centrales. Así, el rendimiento del bono a 30 años de Estados Unidos superó el martes el 5,18% y escaló hasta su nivel más alto en casi dos décadas.

- Dentro de la temporada de resultados, este miércoles llega la gran referencia de los inversores y el termómetro de la IA: las cuentas de Nvidia, que se conocerán a cierre de mercado. También se harán públicas las actas de la última reunión de la Fed.

- En cuanto a las referencias macroeconómicas, este miércoles se ha publicado la segunda lectura del dato de inflación de la eurozona en abril . El IPC escaló al 3% en el cuarto mes del año en la zona euro, cuatro décimas más respecto al dato de marzo. En el conjunto de la Unión Europea, la tasa interanual alcanzó en abril el 3,2%, cuatro décimas por encima de la cifra del mes anterior.

- El euro cede el soporte de los 1,16 billetes verdes y continúa con su goteo a la baja.

- El oro marca nuevos mínimos no vistos desde marzo con la vista puesta en el siguiente soporte en la zona de los 4.400 dólares por onza.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, intenta rebotar ante la presencia de la media móvil de medio plazo que pasa por los 76.010 dólares.