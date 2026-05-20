Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 supera los 18.000 puntos con la caída del crudo (-5%) a la espera del pacto de paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que las negociaciones con Irán se encuentran en su fase final.
LAS CLAVES
- 17:45 Así cierra el Ibex 35
- 16:30 Los inventarios de petróleo en EE. UU. caen con fuerza
- 15:35 Así abre Wall Street
- 11:04 La inflación en la eurozona repunta al 3% en abril
- 10:07 Analizamos el comportamiento de las acciones de Acerinox
- 08:59 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:11 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:35 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 2,04%. Con el avance, el principal selectivo español se sitúa en los 18.031,1 puntos y recupera la cota de los 18.000 enteros, perdida el pasado 7 de mayo.
- Las principales bolsas europeas terminan la jornada en verde tras ampliar las ganancias según avanzaba la jornada. El Cac francés ha subido un 1,7%; el FTSE Mib italiano, un 1,79%; el Dax alemán, un 1,31% y el FTSE 100 británico, un 1,1%.
- Wall Street sigue la sesión en positivo e incrementa las alzas. El Dow Jones avanza un 1,08%; el S&P 500 suma un 0,97% y el Nasdaq Composite gana un 1,49%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, cae un 5,4%, hasta los 106,11 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, cede un 4,46%, hasta los 99,72 dólares por barril.
- Los inversores siguen pendientes a las novedades que llegan desde Oriente Próximo. Al menos 26 buques han atravesado el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas coordinados por Irán. Según ha comunicado la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní se trataría de petroleros, portacontenedores y otros buques comerciales.
- Irán afirmó el lunes que continúan las negociaciones de paz con Estados Unidos mediante el intercambio de propuestas a través de Pakistán.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que las negociaciones con Irán se encuentran en su fase final. Sin embargo, también ha hecho una advertencia: "O llegamos a un acuerdo o tendremos que tomar medidas desagradables".
- Él mismo anticipó en la víspera un posible nuevo ataque al régimen iraní tras, según él, posponer el último planificado a petición de sus aliados árabes: "Puede que tengamos que darle otro golpe a Irán, no estoy seguro", manifestó el mandatario de EEUU.
- En este contexto de incertidumbre y miedo a una escalada bélica, la rentabilidad de los bonos de deuda escala por el temor a que una elevada inflación provoque una subida de tipos por parte de los bancos centrales. Así, el rendimiento del bono a 30 años de Estados Unidos superó el martes el 5,18% y escaló hasta su nivel más alto en casi dos décadas.
- Dentro de la temporada de resultados, este miércoles llega la gran referencia de los inversores y el termómetro de la IA: las cuentas de Nvidia, que se conocerán a cierre de mercado. También se harán públicas las actas de la última reunión de la Fed.
- En cuanto a las referencias macroeconómicas, este miércoles se ha publicado la segunda lectura del dato de inflación de la eurozona en abril . El IPC escaló al 3% en el cuarto mes del año en la zona euro, cuatro décimas más respecto al dato de marzo. En el conjunto de la Unión Europea, la tasa interanual alcanzó en abril el 3,2%, cuatro décimas por encima de la cifra del mes anterior.
- El euro cede el soporte de los 1,16 billetes verdes y continúa con su goteo a la baja.
- El oro marca nuevos mínimos no vistos desde marzo con la vista puesta en el siguiente soporte en la zona de los 4.400 dólares por onza.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, intenta rebotar ante la presencia de la media móvil de medio plazo que pasa por los 76.010 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Los inventarios y el posible acuerdo entre Pakistán e Irán provocan descensos acusados en el precio del petróleo
El precio del barril de Brent se hunde un 3,82% hasta los 107,02 dólares debido al desplome de los inventarios y al histórico acercamiento diplomático entre Pakistán e Irán.
Paralelamente, el crudo West Texas americano sufre un severo castigo del 3,48% y cotiza ya al filo del soporte psicológico de los 100 dólares.
Además Irán está implementando un sistema de múltiples etapas para la liberación de embarcaciones en el Estrecho de Ormuz, según se ha conocido.
El sistema puede involucrar acuerdos entre gobiernos, una estricta supervisión por parte del gobierno iraní y, a veces, tarifas a cambio de un paso seguro.
El nuevo mecanismo iraní da preferencia a los barcos vinculados a sus aliados, Rusia y China, seguidos por países como India y Pakistán, con estrechos vínculos con Teherán.
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada muy alcista para el Ibex 35. El selectivo arrancó la sesión con algunas dudas pero, tras un periodo de lateralización, los alcistas terminaron imponiéndose aprovechando la coyuntura actual y las subidas pronunciadas de los índices americanos. El índice español tanteó incluso la zona de los 18.000 puntos, un nivel cercano al que se encuentra en estos momentos.
Cuando faltan pocos minutos para que la renta variable europea cierre sus puertas, el Ibex 35 suma un 1,75%, situándose en los 17.980 puntos.
El podio de ganadores está formado por Acerinox (+4,77%); Grifols, que suma un 4,33%; y ArcelorMittal, que avanza un 4,25%.
En la parte baja de la tabla, son pocos los valores que se encuentran en negativo. Destaca la caída de Repsol, que se deja un 1,89%, seguida por Fluidra, que pierde un 1,15%, y Telefónica, que cede un 0,58% completando la lista de perdedores.
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El sector financiero impulsa al Dow Jones con Goldman Sachs a la cabeza
Goldman Sachs lidera los avances del índice industrial con un repunte del 3,51%, seguido de cerca por Citigroup con un 3,27% y Boeing en tercer lugar con un 3,19%.
Por el contrario, la parte baja de la tabla la encabezan Salesforce y Chevron con caídas del 1,32%, mientras que Walmart les sigue con un retroceso del 1,24%.
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Los inventarios de petróleo en EE. UU. caen con fuerza
Las reservas de crudo de la AIE registraron una fuerte caída de 7,863 millones de barriles, un descenso muy superior a los 2,500 millones que estimaba el consenso de mercado.
Por su parte, los inventarios semanales en el centro de distribución de Cushing también experimentaron un retroceso al caer en 1,604 millones de barriles.
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Movimientos bruscos en varios activos
Este ha sido el movimiento del Índice Dólar, del S&P 500 y del petróleo tras la noticia que acabamos de conocer.
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Atención al Ibex 35 que se dispara
El selectivo español protagoniza una fuerte aceleración intradiaria y se anota una subida del 1,39% tras registrar un rally de casi 100 puntos en una sola vela de cinco minutos.
Este violento impulso permite al índice pulverizar los máximos de la jornada y perforar los máximos de las últimas cuatro sesiones en un movimiento técnico clave.
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Última hora: Pakistán e Irán ultiman un acuerdo que podría anunciarse tras la visita del jefe del Ejército
El jefe del ejército pakistaní podría viajar mañana a Irán para presentar el texto definitivo de un acuerdo bilateral, según fuentes citadas por Al Hadath.
Tras este encuentro, está previsto que la próxima ronda de negociaciones oficiales se celebre en Islamabad una vez concluya la temporada del Hajj.
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El euro acentúa su deterioro y pierde el soporte de los 1,16 dólares
a moneda única mantiene la presión bajista iniciada tras los máximos de la semana pasada y cede la cota de los 1,16 dólares.
El euro se deja un 0,18% en estos momentos en su cruce contra el billete verde, situando su tipo de cambio en las 1,1586 unidades.
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La apertura americana impulsa al Ibex 35 a nuevos máximos intradía
El selectivo español acelera su avance en los últimos minutos tras el inicio de la sesión en EE. UU. y marca nuevos máximos de la jornada por encima de los 17.800 enteros.
Con un repunte del 0,80% y apenas una decena de valores cotizando en terreno negativo, el índice mejora notablemente su aspecto técnico.
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Trump avanza contactos con Taiwán y presume de su influencia sobre Netanyahu
El expresidente estadounidense ha elogiado los últimos datos económicos y ha afirmado que el primer ministro israelí hará lo que él quiera, al tiempo que ha anunciado que hablará con el líder de Taiwán para abordar la situación de la isla.
En paralelo, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha advertido al Gobierno británico sobre el coste de aplicar grandes medidas fiscales.
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Así abre Wall Street
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El Ibex 35 se lateraliza bajo los 17.800 puntos
El selectivo español se mueve en un rango estrecho entre los 17.747 y los 17.790 enteros durante las últimas dos horas, manteniendo el control alcista pese a la pausa.
Los inversores tantean ahora la zona de los 17.750 puntos en una jornada liderada por el sector siderúrgico, que se dispara cerca del 4%, frente al castigo de Fluidra en la parte baja.
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Wall Street anticipa subidas con un ojo en el petróleo y otro en los resultados de Nvidia
Los futuros de Wall Street avanzan ligeramente impulsados por la moderación en los precios del petróleo y tras las caídas registradas este pasado martes.
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España y Qatar lanzan un fondo de 300 millones para apoyar la transición verde y digital
España y Qatar lanzan un fondo conjunto de más de 300 millones de euros para impulsar la competitividad de la economía española.
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El Ibex 35 retoma la senda alcista y presiona de nuevo los 17.800 puntos
El selectivo español dibuja una clara secuencia de mínimos ascendentes y se anota una subida del 0,65%.
El índice busca ahora un último empujón para batir sus máximos de la sesión, consolidar una estructura de máximos crecientes y perforar definitivamente la barrera de los 17.800 enteros.
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ADNOC sitúa a EE. UU. como su prioridad inversora con el foco en el gas
El consejero delegado de la petrolera emiratí ha destacado que la inversión en EE. UU. ya supera los 85.000 millones de dólares y buscará activamente nuevas oportunidades en gas.
Además, ha reafirmado el papel de los EAU como estabilizador del mercado y prevé que la demanda global de crudo superará los 100 millones de barriles diarios más allá de 2040.
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Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Micron: 726,82 dólares (+4,02%)
NVIDIA: 224,17 dólares (+1,61%)
Intel: 116,36 dólares (+5,02%)
Tesla: 408,62 dólares (+1,11%)
AMD: 423,76 dólares (+2,35%)
Carnival Corp: 24,15 dólares (+1,09%)
Alphabet A: 388,12 dólares (+0,12%)
Target: 129,28 dólares (+1,60%)
Microsoft: 416,20 dólares (-0,29%)
Analog Devices: 412,54 dólares (-0,43%)
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Resumen a media sesión
Las plazas del Viejo Continente encaran la mitad de la jornada en positivo con avances generalizados que no llegan a superar el 1%. El Ibex 35 logra revertir parte de los retrocesos de la víspera gracias al empuje del sector siderúrgico, que lidera las ganancias, mientras que Fluidra se convierte en el farolillo rojo de la sesión al dejarse un 2,65%.
Por su parte, los futuros de Wall Street apuntan a una apertura alcista, en sintonía con el rebote del Bitcoin, que se anota un 0,77% hasta los 77.353 dólares.
En el mercado de materias primas, los metales preciosos cotizan con fuerza —con el oro escalando hasta la cota de los 4.500 dólares—, contrastando con los retrocesos de un petróleo que, a pesar de las caídas, resiste sobre el umbral de los 100 dólares por barril.
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El Ibex 35 acentúa su goteo bajista y cede la cota de los 17.750 puntos
El selectivo español continúa perdiendo terreno desde sus máximos intradía y cede también la referencia de los 17.750 enteros.
A la espera de ver si los compradores logran reaccionar para frenar este último tramo correctivo, el índice de referencia de la bolsa española reduce sus ganancias al 0,43%.