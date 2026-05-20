El Ibex recupera los 18.000 puntos al subir un 2% y el petróleo cae un 6% en el día de los resultados de Nvidia

Los inversores esperan los resultados de Nvidia y las actas de la última reunión de la Fed, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y la guerra en Oriente Próximo.

Los principales índices europeos también cierran al alza, con el CAC francés subiendo un 1,7%, el DAX alemán un 1,31% y el FTSE 100 británico un 1,1%.

El precio del Brent cae cerca de un 6% y el WTI baja por debajo de los 100 dólares, tras declaraciones de Trump sobre avances en las negociaciones con Irán.

El Ibex 35 lidera las subidas europeas al avanzar un 2,04% y superar los 18.000 puntos, impulsado por la caída del petróleo y la apertura positiva de Wall Street.

Las bolsas europeas responden a la caída del petróleo -motivada por las últimas declaraciones de Trump sobre las negociaciones con Irán- y extienden la euforia antes de conocer los resultados de Nvidia y las actas de la última reunión de la Fed. Los principales parqués del Viejo Continente han finalizado la sesión con alzas que se han acercado al 2%.

El Ibex 35 se ha situado como el índice más alcista entre las principales referencias europeas. El selectivo español ha subido un 2,04% y ha logrado avanzar hasta los 18.031,1 puntos. El repunte le ha hecho superar la cota psicológica de los 18.000 enteros, sobre la que no se sitúa desde el pasado 7 de mayo.

En el resto de Europa, las alzas también se han incrementado según avanzaba la sesión. Así, el Cac francés ha subido un 1,7%; el FTSE Mib italiano, un 1,79%; el Dax alemán, un 1,31% y el FTSE 100 británico, un 1,1%.

Unas ganancias aupadas por la apertura positiva de la Bolsa de Nueva York y por la caída de los precios del petróleo.

El Brent, el crudo de referencia europea, caía un 5,93%, hasta situar el barril en los 105,39 dólares. El petróleo de Texas replicaba el movimiento y cedía un 5,32%. El barril de WTI bajaba hasta los 98,83 dólares.

El abaratamiento del crudo llegaba después de que Donald Trump, el presidente de EEUU, haya afirmado que las negociaciones con Irán se encuentran en sus "fases finales". Sin embargo, el mandatario estadounidense también ha hecho una advertencia: si las conversaciones para la paz fracasan, tendrán que "tomar medidas un poco desagradables".

Unas declaraciones que llegan después de que Trump haya reconocido esta semana que ha retrasado ataques previstos contra el régimen iraní por recomendación de sus aliados árabes.

En Wall Street también se contagiaban de las alzas europeas. La Bolsa de Nueva York abría en verde y extendía las ganancias a medida que avanzaba la jornada.

En concreto, el Dow Jones avanzaba un 0,59%, el S&P 500, un 0,68% y el Nasdaq Composite, el selectivo tecnológico del parqué neoyorquino, repuntaba un 1,11%.

Las referencias

El determinante para este índice llegará una vez haya finalizado la sesión. Al término de la misma se conocerán los resultados de Nvidia, el gran termómetro de la IA.

No es la única referencia con la que contarán los inversores en este miércoles. También se harán públicas las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed). En dicho encuentro -el último presidido por Jerome Powell- la institución monetaria optó por mantener los tipos de interés en el rango de entre el 3,5% y el 3,75%.

Una decisión tomada en medio de un contexto de incertidumbre geopolítica y protagonizado por la guerra en Oriente Próximo. Un conflicto que llega a su semana once con el estrecho de Ormuz todavía cerrado. Un bloqueo que se ha materializado en un repunte de la inflación debido al shock energético generado. Y que también amenaza con cambiar el rumbo de la política monetaria, abierta ahora a subidas en los tipos.

En este contexto -y bajo este temor- los inversores se han lanzado a vender bonos, lo que ha provocado que la rentabilidad de los mismos se dispare. Así, el rendimiento del bono a 30 años de Estados Unidos escalaba en la víspera hasta su nivel más alto en casi dos décadas.