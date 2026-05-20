Acerinox busca superar los 14,75 euros para reactivar el camino hacia máximos históricos

Una ruptura clara de los 14,75 euros generaría una señal de compra, con objetivo en los máximos de 15,20 euros y potencial subida libre.

El análisis técnico muestra fortaleza en Acerinox, con una progresión alcista y apoyo en sus medias móviles, pese a la reciente fase de consolidación.

El conflicto en Ormuz ha reducido la competencia del acero asiático, permitiendo a las acereras europeas subir precios y mejorar márgenes.

La tensión no da tregua en los mercados financieros. El repunte en los intereses de los bonos soberanos y el temor a una inflación persistente —impulsada por la subida del petróleo debido a la guerra en Irán— están pasando factura. De hecho, las bolsas globales se dirigen a registrar su peor racha de caídas en más de dos meses.

Por su parte, el Ibex 35 tratará de no perder demasiado terreno con respecto a la vela dibujada el pasado lunes, que no confirmó la envolvente alcista. Observando el comportamiento de los valores de su composición, destacamos en la parte alta de la tabla las acciones de las acereras, sobre todo de las acciones de Acerinox.

El repunte de ArcelorMittal y Acerinox se debe a que el conflicto de Ormuz bloquea el acero barato de China e Irán por los problemas de transporte. Al caer la competencia asiática, las firmas occidentales dominan el mercado y pueden subir los precios de venta para mantener sus márgenes.

Además, ambas están blindadas geopolíticamente: Acerinox produce masivamente en EEUU con costes energéticos estables. Esto convierte al valor en un refugio que los inversores están aprovechando.

Si nos centramos en el comportamiento de los títulos de Acerinox bajo el punto de vista técnico, observamos una progresión muy alcista en forma de mínimos y máximos relativos crecientes con inicio en abril de 2025, cerca de la zona de los 8 euros por título.

Teniendo en cuenta esta progresión, podemos dibujar incluso su correspondiente directriz alcista. Una directriz que, pesar de haber sido perforada a la baja en alguna que otra ocasión —concretamente en el pasado mes de marzo—, los alcistas han sabido rehacerse a tiempo y permitir que el valor siguiera avanzando.

Sin embargo, ha sido el comportamiento durante el pasado mes de abril el que ha provocado una reanudación de las compras tras haber quedado el precio encajonado. Durante el mes de marzo, entre la zona de los 12,75 y los 11,75 euros por acción, Acerinox ha logrado el beneplácito de los inversores abriendo un importante hueco alcista desde la zona de los 13,30 euros por acción.

Evolución de las acciones de Acerinox.png Eduardo Bolinches TradingView

Esto ha dado paso a un impulso alcista bastante interesante que ha llevado a los títulos de la acerera a marcar máximos históricos en formato intradiario en la zona de los 15,20 euros, un hecho que se consiguió durante las últimas semanas.

En cuanto a sus osciladores, observamos un MACD que, tras alcanzar lecturas extremas de sobrecompra en el tramo alcista de abril, está buscando realizar un cruce descendente. Esto confirmaría que el valor necesita una pausa para acometer una fase de consolidación antes de intentar un nuevo asalto a máximos, algo que está produciéndose en el momento actual.

Respecto al volumen de contratación, se está registrando un repunte en procesos de giro importantes, un hecho que nos hace ser incluso más positivos sobre el valor, ya que se defienden con fuerza las zonas de soporte. En el momento actual, Acerinox se encuentra ante una fase de lateralización del precio entre la zona de los 14,11 euros por abajo y los 14,75 euros en la parte más alta.

Por lo tanto, en breve podríamos ver una resolución de este movimiento lateral que, probablemente, será al alza dado su buen aspecto técnico tanto a corto como a medio plazo.

Además, sus medias móviles más representativas se sitúan con una pendiente alcista y muy por debajo del precio de cotización actual. Es decir, Acerinox está marcando síntomas de interesante fortaleza técnica que podrían derivar en una continuidad alcista del valor.

De esta manera, y con este escenario técnico encima de la mesa, para tratar de trazar algún tipo de estrategia sobre el valor deberemos esperar a que Acerinox rompa definitivamente y con los filtros adecuados la zona de los 14,75 euros.

Este hecho se producirá en cuanto el valor logre cerrar en dos sesiones diarias consecutivas, o en una semanal, por encima de este nivel. En ese momento, generará una interesante señal de compra marcando un primer objetivo en máximos históricos en 15,20 euros. Por arriba de esa zona, entraría en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación.

Dada la volatilidad del propio mercado de renta variable a nivel global, deberemos trazar una estrategia que limite las pérdidas en caso de que el valor se gire en nuestra contra. Para ello, se debe establecer una orden de protección que debería quedar por debajo de los mínimos de esta misma semana; es decir, por debajo de la zona de los 14,25 euros en base cierres.