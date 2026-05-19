Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una subida del 0,75%, situándose en los 17.755,1 puntos y dejándonos una vela envolvente a la del pasado viernes que nos abre las puertas a más subidas en la sesión de hoy martes.

En Wall Street también tuvimos una sesión de reacción con el rebote destacado del Dow Jones de Industriales mientras que el resto de índices importantes con la excepción del S&P 500 no pudieron cerrar en positivo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Meliá Hotels: El valor cierra en los 11,76 euros tras nuestra entrada al confirmar con un segundo cierre por encima de los 11,60 euros. Mantenemos el stop loss inicial en los 11,30 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 10,80 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros, por lo que mantenemos nuestro stop loss en los 10,55 euros en base cierres.



- Endesa: El valor ha marcado un nuevo máximo recientemente por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 38,65 euros y colocaremos un stop loss en los 37,88 euros en base cierres.



- Repsol: El valor se hace con los 23,10 euros por lo que hemos entrado y colocado un stop loss inicial en los 22,15 euros en base cierres.