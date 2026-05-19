Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,48%) pierde los 17.700 pese a la tregua del crudo y a la espera de avances en Irán
El rendimiento del bono a 30 años de Estados Unidos escala hasta su nivel más alto en casi dos décadas por el miedo a que los bancos centrales suban los tipos
LAS CLAVES
- 17:45 Así cierra el Ibex 35
- 15:54 Así abre Wall Street
- 14:21 La creación de empleo de ADP se acelera en EE. UU.
- 10:03 Analizamos el comportamiento de las acciones de ACS
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:51 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:08 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:42 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una caída del 0,56% con la que se sitúa en los 17.655,21 puntos. El principal selectivo español pierde la cota de los 17.700 enteros que recuperó en la víspera tras girarse al rojo en la última parte de la jornada.
- Las principales plazas europeas finalizan la jornada en negativo. El Cac francés cae un 0,07%; el FTSE 100 británico, un 0,06% y el FTSE Mib italiano, un 0,59%. La única excepción es el Dax alemán, que consigue salvarse y suma un 0,73%.
- Wall Street se tiñe de rojo por segunda jornada consecutiva. El Dow Jones cede un 0,42%, el S&P 500, un 0,65% y el Nasdaq Composite, un 0,95%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, cae un 1,39%, hasta los 110,54 dólares por barril.
- El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, cede un 0,92%, y fija el barril en los 103,42 dólares.
- Los inversores siguen pendientes de las noticias que llegan desde Oriente Próximo. Irán afirmó el lunes que continúan las negociaciones de paz con Estados Unidos mediante el intercambio de propuestas a través de Pakistán. El anuncio llegó después de que el régimen iraní reclamase a Donald Trump poner fin al bloqueo de Ormuz "antes de que el mar de Omán se convierta en un cementerio".
- Las acciones estadounidenses se desarrollan bajo ese contexto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en la víspera que pospuso un ataque contra Irán por "un breve período de tiempo" para dar algo de margen a las negociaciones y tras la petición de algunos de sus aliados árabes, que le pidieron retrasarlo "dos o tres días".
- En este contexto de incertidumbre y miedo a una escalada bélica, la rentabilidad de los bonos de deuda escala por el temor a que una elevada inflación provoque una subida de tipos por parte de los bancos centrales. Así, el rendimiento del bono a 30 años de Estados Unidos supera este martes el 5,18% y escala hasta su nivel más alto en casi dos décadas.
- Esta semana el mercado contará con varios indicadores macroeconómicos de referencia y con citas que guiarán a los inversores.
- En el Viejo Continente se conocerá el índice de confianza empresarial (IFO) alemán. También se conocerán los PMIs preliminares de la eurozona y la Comisión Europea actualizará sus previsiones económicas de primavera.
- Dentro de la temporada de resultados, este miércoles llega la gran referencia de los inversores y el termómetro de la IA: las cuentas de Nvidia. Se conocerán el mismo día que se publiquen las actas de la última reunión de la Fed.
- El euro cede un 0,5% e intenta resistir en el nivel de los 1,16 billetes verdes.
- El oro falla a la hora de reconquistar los 4.600 dólares por onza y amenaza con devolver la totalidad de las subidas de ayer.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, se mantiene en los 76.000 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de más a menos para el Ibex 35, que aguantó la primera mitad de la jornada tanteando la zona de los 17.850 puntos. Un nivel que, tras varias intentonas, no logró batir y sirvió de excusa para que los bajistas acometieran un fuerte impulso durante la tarde.
Este movimiento envió al selectivo español a tantear la zona próxima a los 17.650 puntos.
En los últimos minutos se está produciendo un rebote —una reacción de los alcistas desde esta zona de mínimos—, pero el sesgo sigue siendo negativo y se han visto caídas importantes en algunos valores del índice.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español pierde un 0,25% en los 17.711 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Cellnex (+2,17%), Telefónica (+1,61%) y Fluidra (+1,62%).
Las mayores caídas son para: Solaria (-6,98%), ACS (-5,45%) y ArcelorMittal (-3,16%).
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Volvemos a perder mínimos intradía
El Ibex 35 vuelve a marcar mínimos de la sesión dejándose ya en la sesión 101 puntos.
La sucesión de mínimos decrecientes en formato intradiario sigue su curso, así como la presión bajista a la que está sometido.
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Los swaps descuentan un alza de tipos de la Fed este año
La firmeza de la inflación y el repunte de los bonos obligan al mercado a recalibrar sus previsiones monetarias.
Los derivados de renta fija ya otorgan una probabilidad superior al 80% a que la Reserva Federal suba los tipos de interés antes de que termine 2026, descartando los recortes y presionando a las bolsas.
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El euro se desinfla y ya cotiza por debajo de los 1,16 dólares
La divisa comunitaria prolonga su racha bajista y cede terreno a marchas forzadas frente al dólar estadounidense, alejándose definitivamente de la cota de las 1,17 dólares.
El incremento de las ventas ha provocado la pérdida del soporte psicológico de los 1,16 dólares.
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Los bajistas rompen también los 17.700 puntos
La presión de las ventas se recrudece en el parqué madrileño y el selectivo español acaba de perforar a la baja el soporte de los 17.700 enteros.
Los bajistas aceleran el ritmo y hunden el índice un 0,39%, obligándolo a cotizar en sus niveles más bajos de toda la sesión.
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El Ibex 35 claudica y pone en peligro los 17.700 puntos
La tímida reacción alcista del selectivo español se desvanece por completo ante el empuje de los bajistas, que recuperan el control del parqué.
El índice retrocede un 0,25% y se ve obligado a tantear la crítica zona de soporte de los 17.700 enteros.
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Fuertes sacudidas en el Ibex 35: Solaria y ACS se hunden mientras Cellnex y Fluidra resisten
Solaria encabeza la estampida vendedora al desplomarse cerca de un 7,78%, arrastrando al sector de las renovables, mientras que la constructora ACS amplía su sangría diaria y se deja más de un 5,5%. La presión bajista también pasa factura a Acciona, que retrocede por encima del 1,9%, dejando al selectivo en una situación vulnerable.
En la otra cara de la moneda, el dinero busca refugio en sectores defensivos y de crecimiento, lo que permite a Cellnex y Fluidra consolidar avances superiores al 1,5% para amortiguar el golpe en la parte alta de la tabla.
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Así abre Wall Street
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El selectivo español sigue en negativo
Solaria lidera las caídas en estos instantes que son del 4,93% en un Ibex 35 que marca nuevos mínimos de la sesión dando forma a una sucesión de mínimos decrecientes en formato intradiario.
En estos momentos cede un 0,19%.
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Atención al Ibex 35 que se desmorona
El selectivo español acaba de entrar en negativo tras un importante latigazo a la baja. La caída es del 0,09% en los 17.735 puntos.
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El Ibex 35 espera la apertura americana buscando aguantar los 17.800 puntos
El selectivo español resiste en terreno positivo antes del inicio de las operaciones en Estados Unidos mientras intenta mantenerse a flote por encima de los 17.800 puntos. A pesar de un reciente latigazo a la baja que ha recortado parte del terreno ganado, las fuerzas del mercado siguen muy equilibradas sin que bajistas ni alcistas logren inclinar la balanza de forma definitiva.
En estos momentos el índice cotiza con una subida discreta del 0,29% a la espera de los primeros movimientos en la Bolsa de Nueva York.
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El BCE estabiliza sus reservas de divisas
El Banco Central Europeo mantiene el rumbo de su balance financiero según los últimos datos de sus programas de compras de activos. La institución ha dejado inalteradas sus reservas de divisas en los 340.800 millones de euros.
En el apartado de deuda, el supervisor europeo acumula 1,74 billones de euros en compras de bonos del sector público y 229.400 millones en bonos corporativos, mientras que su cartera de deuda bajo el programa antipandemia se sitúa en los 1,34 billones de euros.
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JP Morgan sigue neutral en Colonial tras los resultados "encaminados a cumplir previsiones"
Los analistas de JP Morgan mantienen en neutral la recomendación de Colonial y el precio objetivo en los 6,4 euros después de que la compañía presentara unos resultados del primer trimestre que "se ajustan en general a las expectativas" y están "encaminados a cumplir con las previsiones de BPA para el ejercicio fiscal 2026".
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El Ibex 35 se reactiva con fuerza
El selectivo español recupera el tono muscular y borra de un plumazo el castigo infligido por los bajistas desde media mañana. El índice avanza un 0,41% y suma 72 enteros respecto al cierre de la víspera en una clara demostración de fortaleza compradora.
El gran motor de esta remontada sigue siendo Cellnex, que estira su liderazgo de forma incontestable al dispararse un 4,77% en el parqué.
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La inflación de Canadá se relaja más de lo esperado en abril
Los datos macroeconómicos de Canadá arrojan un balance positivo para el control de los precios con una desaceleración generalizada. El índice de precios al consumo mensual se situó en el 0,4%, por debajo del 0,7% previsto y del 0,9% anterior.
En términos interanuales, el dato clave de inflación subyacente bajó de forma notable hasta el 2,1% frente al 2,5% del mes previo, mientras que en su lectura mensual se mantuvo estable en el 0,2%.
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La creación de empleo de ADP se acelera en EE. UU.
El mercado laboral estadounidense muestra un claro fortalecimiento tras la publicación del informe preliminar de empleo de ADP.
Las empresas privadas añadieron una media de 42.250 puestos de trabajo semanales, superando con creces el registro anterior, que se situaba en los 33.000 empleos semanales
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Los 17.800 puntos quedan a expensas del dato de empleo ADP
La presión de las ventas pierde fuerza en el selectivo español tras el último zarpazo bajista.
Los compradores intentan reaccionar de inmediato y ensayan un primer rebote con el objetivo de recuperar la crucial cota psicológica de los 17.800 enteros.
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El Dax 40 se lanza a por la directriz bajista
A media sesión el índice de la locomotora europea se aúpa un 1,40%, muy por encima de las alzas del Ibex 35 y del Cac 40.
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CBNK Banco nombra a Tomás de Juan director de la Red Comercial
CBNK Banco ha nombrado a Tomás de Juan director de la Red Comercial, y da un paso más en su estrategia de crecimiento basada en un modelo diferencial de banca cercana y especializada.
De Juan, que se incorporó a CBNK en 2021 y actualmente dirige el área de Banca Privada y Gestión Patrimonial, compatibilizará ambas funciones. Desde su llegada, ha estado al frente de un equipo centrado en el asesoramiento personalizado y la planificación financiera y la construcción de relaciones de confianza con los clientes, pilares que trasladará al conjunto de la red comercial.