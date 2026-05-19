Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,48%) pierde los 17.700 pese a la tregua del crudo y a la espera de avances en Irán

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una caída del 0,56% con la que se sitúa en los 17.655,21 puntos. El principal selectivo español pierde la cota de los 17.700 enteros que recuperó en la víspera tras girarse al rojo en la última parte de la jornada.

- Las principales plazas europeas finalizan la jornada en negativo. El Cac francés cae un 0,07%; el FTSE 100 británico, un 0,06% y el FTSE Mib italiano, un 0,59%. La única excepción es el Dax alemán, que consigue salvarse y suma un 0,73%.

- Wall Street se tiñe de rojo por segunda jornada consecutiva. El Dow Jones cede un 0,42%, el S&P 500, un 0,65% y el Nasdaq Composite, un 0,95%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, cae un 1,39%, hasta los 110,54 dólares por barril.

- El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, cede un 0,92%, y fija el barril en los 103,42 dólares.

- Los inversores siguen pendientes de las noticias que llegan desde Oriente Próximo. Irán afirmó el lunes que continúan las negociaciones de paz con Estados Unidos mediante el intercambio de propuestas a través de Pakistán. El anuncio llegó después de que el régimen iraní reclamase a Donald Trump poner fin al bloqueo de Ormuz "antes de que el mar de Omán se convierta en un cementerio".

- Las acciones estadounidenses se desarrollan bajo ese contexto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en la víspera que pospuso un ataque contra Irán por "un breve período de tiempo" para dar algo de margen a las negociaciones y tras la petición de algunos de sus aliados árabes, que le pidieron retrasarlo "dos o tres días".

- En este contexto de incertidumbre y miedo a una escalada bélica, la rentabilidad de los bonos de deuda escala por el temor a que una elevada inflación provoque una subida de tipos por parte de los bancos centrales. Así, el rendimiento del bono a 30 años de Estados Unidos supera este martes el 5,18% y escala hasta su nivel más alto en casi dos décadas.

- Esta semana el mercado contará con varios indicadores macroeconómicos de referencia y con citas que guiarán a los inversores.

- En el Viejo Continente se conocerá el índice de confianza empresarial (IFO) alemán. También se conocerán los PMIs preliminares de la eurozona y la Comisión Europea actualizará sus previsiones económicas de primavera.

- Dentro de la temporada de resultados, este miércoles llega la gran referencia de los inversores y el termómetro de la IA: las cuentas de Nvidia. Se conocerán el mismo día que se publiquen las actas de la última reunión de la Fed.

- El euro cede un 0,5% e intenta resistir en el nivel de los 1,16 billetes verdes.

- El oro falla a la hora de reconquistar los 4.600 dólares por onza y amenaza con devolver la totalidad de las subidas de ayer.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, se mantiene en los 76.000 dólares.