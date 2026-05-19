ACS se acerca al soporte de los 125 euros que convierte el ajuste actual en una oportunidad

El análisis técnico muestra que ACS mantiene una estructura alcista sólida, con oportunidades de entrada en zonas de soporte relevantes como los 118 y 125 euros.

Jefferies ha elevado el precio objetivo de ACS a 50 euros por acción con recomendación de compra, reforzando la visión positiva sobre el valor.

La compañía ha experimentado una corrección tras alcanzar máximos históricos en mayo, acercándose al soporte clave de los 125 euros por acción.

ACS ha realizado una colocación acelerada de hasta 5,4 millones de acciones, ampliando su capital social un 2% para financiar su plan de negocio.

Con la mirada puesta en las próximas actas de la Fed y en el balance financiero de Nvidia, el Ibex 35 peleará hoy por defender lo ganado en la sesión precedente. Si examinamos los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de ACS.

Las acciones de ACS se han visto penalizadas durante los primeros compases de la jornada al lanzar una colocación acelerada para emitir hasta 5,4 millones de acciones y ampliar su capital social en torno a un 2%, en una operación que podría superar los 700 millones de euros. La compañía ha indicado que utilizará el importe de esta operación para desarrollar su plan de negocio.

Hay un hecho destacado que los inversores también han pasado por alto: hace pocos días, Jefferies elevó la valoración de ACS, subiendo su precio objetivo desde los 43 euros a los 50 euros actuales con una recomendación de compra.

Si nos centramos en la estructura técnica de ACS y ponemos el foco sobre su comportamiento, este es alcista para todos los plazos. Su estructura técnica alcista puede verse también muy bien configurada en los gráficos semanal y mensual, donde se ha producido una superación consecutiva de resistencias históricas en una estructura de continuidad.

Si tenemos en cuenta lo que ha estado ocurriendo durante los dos últimos meses, observaremos que esta tendencia alcista se ha visto acelerada con la apertura de varios huecos al alza: el primero desde la zona de los 104,8 euros; un segundo hueco al alza desde los 120 euros por acción; y un tercer hueco al alza que ya ha sido cerrado en la zona de los 133,80 euros.

Esta pauta ascendente ha permitido a la constructora alcanzar unos máximos históricos en formato intradiario en la jornada del pasado 7 de mayo en los 141,20 euros por acción, pero es a partir de ahí donde se ha producido un intenso ajuste correctivo debido a los elevados niveles de sobrecompra que acumulaba el valor en ese momento.

Las pequeñas reacciones alcistas que se han producido durante esta caída han terminado por acercar al valor a la zona de soporte de los 125 euros tras abrir hoy con un hueco a la baja.

El movimiento alcista de los títulos de ACS, tanto para el corto, medio y largo plazo, ha venido siempre acompañado de sus tres medias móviles más representativas (la de corto, medio y largo plazo), que mantienen desde hace mucho tiempo su pendiente al alza.

Evolución de las acciones de ACS Eduardo Bolinches TradingView

Además, la media móvil de 50 períodos pasa exactamente por la siguiente zona de soporte horizontal importante situado en los 118 euros por acción, lo que probablemente impedirá que el valor se vaya por debajo de este nivel en caso de que los bajistas sigan presionando.

Así pues, y a pesar del retroceso que se está experimentando en ACS, su tendencia de fondo todavía sigue siendo muy alcista e incluso se aprecia cierto incremento en el volumen de negociación cada vez que el valor ha tanteado algún soporte importante, como fueron en su momento los 118 euros.

De esta manera, y con unos niveles de sobrecompra que comienzan a aligerarse —en parte debido a la caída de hoy—, podemos concluir que ACS es un valor interesante y que se encuentra cerca de zonas clave que permitirán algún tipo de reacción alcista tendente a recuperar parte del último tramo a la baja.

Teniendo en cuenta incluso el comportamiento lateral que se produjo durante el mes de abril entre la zona de los 125 y los 118 euros, tenemos ya los niveles clave que nos permitirán trazar algún tipo de estrategia alcista sobre el valor.

Como primera estrategia, plantearemos una orden de entrada en la medida que veamos que ACS se acerca a la zona de los 118 euros por acción. En ese momento, los niveles de sobrecompra quedarán aliviados y el valor se situará frente a un importante soporte horizontal, tangencial con la media móvil de 50 períodos; es decir, un soporte sólido y consistente, difícil de romper a la baja.

Esto nos permitirá introducir una orden de compra con un primer objetivo en la zona de los 125 euros y una orden de protección por debajo de los 116 euros por acción.

La segunda estrategia —y de hecho la que mayores probabilidades tiene— es que ACS recupere al cierre de hoy la zona de los 125,20 euros por título. En ese momento, y con el filtro de dos cierres diarios consecutivos o una semana por encima de este nivel, ACS generará de nuevo una señal de entrada que nos permitirá abrir posiciones largas o alcistas.

Se buscaría un primer objetivo en los 131,5 euros (es decir, el origen del hueco bajista que se ha abierto hoy) y un segundo objetivo cercano a la zona de los 137 euros con orden de protección por debajo de 122,20 euros en base cierres.