Repsol se enfrenta a una barrera crítica en los 23,50 euros que permitirá seguir con el rebote

Un cierre por encima de los 23 euros durante dos sesiones consecutivas podría activar una señal de compra, con objetivo en el hueco bajista de los 23,95 euros.

El soporte de la media móvil de medio plazo en 22,35 euros está siendo fundamental para mantener la tendencia alcista y el rebote de la acción.

Las acciones de Repsol enfrentan una resistencia clave en los 23,50 euros, nivel que ha incrementado la volatilidad y dificultado el avance sostenido del valor.

Repsol destaca en el Ibex 35 gracias a la subida del petróleo por el conflicto en Oriente Próximo, atrayendo recomendaciones de compra y subidas de precio objetivo por parte de analistas internacionales.

El contexto global se encuentra tensionado por la escalada del precio del petróleo y los bonos debido al conflicto en Oriente Próximo, coincidiendo con un momento decisivo para el sector tecnológico ante la inminente presentación de resultados de Nvidia en plena fiebre de la inteligencia artificial.

Por su parte, el Ibex 35, que cerró la semana precedente en negativo, tratará de no perder los mínimos de la semana pasada en formato intradiario en los 17.465 puntos y aguantar la media móvil de medio plazo. Entre los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Repsol, que suben con fuerza en los primeros compases de la sesión bursátil.

Debido a la prolongación del conflicto en Irán y las menores expectativas de una resolución rápida en Oriente Medio, Repsol se ha consolidado como el valor del Ibex 35 más beneficiado por la subida del petróleo. Esta situación ha llevado a las firmas internacionales a situar nuevamente a la energética española entre sus opciones de inversión preferidas.

Ante este panorama, los analistas de HSBC han elevado su recomendación de "mantener" a "comprar", incrementando su precio objetivo hasta los 25,50 euros desde los 22 euros anteriores.

La correlación positiva de las acciones de Repsol junto con el precio del petróleo ha producido que el valor acometa una estructura alcista para el medio y también para el largo plazo.

El precio de sus acciones ha estado apoyado siempre en sus tres medias móviles más representativas, como son las de corto, medio y largo plazo, en una secuencia alcista que se inició a mediados del pasado mes de abril de 2025 cerca de la zona de los 8,77 euros. A partir de ahí, Repsol ha ido paulatinamente aumentando el precio de su cotización.

Sin embargo, el comportamiento positivo de sus acciones se ha acelerado de manera importante desde principios de este 2026, con origen en la zona cercana a los 16 euros por acción. Esta aceleración alcista ha llevado al valor a tantear la zona de los 24,90 euros por acción durante el pasado mes de marzo.

Es justo desde esa zona donde han comenzado los problemas para los títulos de Repsol, ya que se ha incrementado notablemente la volatilidad y este hecho ha producido un ajuste correctivo en el precio de sus acciones.

Evolución de las acciones de Repsol Eduardo Bolinches TradingView

Dicho ajuste ha llevado al precio a tantear el 50% de su retroceso proporcional de Fibonacci del último tramo alcista; es decir, el que se inició cerca de la zona de los 15 euros hasta los máximos históricos que acabamos de comentar. Tras ese ajuste correctivo, los alcistas de Repsol se han vuelto a rearmar.

En las últimas semanas, los títulos de Repsol se han estado enfrentando a una zona de resistencia situada en los 23,50 euros, donde el valor ha estado luchando durante bastante tiempo. Incluso llegó a producirse una ruptura en falso de esta zona en la jornada del pasado 5 de mayo, por lo que deberemos extremar la precaución, puesto que la volatilidad actual lo convierte en un valor bastante volátil y peligroso.

Como nivel de referencia técnica, observamos la formación de un importante hueco bajista desde la jornada del 7 de abril con origen en la zona de los 23,95 euros, hacia donde podría dirigirse el precio en el muy corto plazo siempre que se supere la resistencia que acabamos de comentar con los filtros adecuados.

Además, por abajo observamos que la media móvil de medio plazo, que pasa ahora mismo por la zona de los 22,35 euros, está sosteniendo el precio y favoreciendo nuevos avances del valor.

En su gráfico también se aprecia un cierto incremento en el volumen de contratación en el momento en que Repsol ha tocado la zona cercana a los 20 euros por título. Esto indica que las manos fuertes podrían haber estado acumulando títulos en esta zona, lo que sostendría la actual fase de rebote en forma de V que mantiene el valor a corto plazo.

Así pues, en la medida en que veamos a Repsol cerrar en dos sesiones consecutivas por encima de la zona de los 23 euros por título, el valor generará una señal de entrada que nos permitirá introducir una orden de compra, buscando ese objetivo en la zona de los 23,95 euros. Este es el origen del hueco bajista que todavía queda por cerrar y que estableceremos como su primer objetivo.

Dado que los inversores han estado muy pendientes de la media móvil de medio plazo, será este soporte dinámico el que nos genere la permisividad hacia el valor.

Cualquier pérdida de la zona de los 22,35 euros, en base cierres, devolverá la cotización a niveles inferiores, empeorando de esta manera su aspecto técnico. Este sería el último nivel que permitiría mantener los títulos de Repsol en caso de adquirirlos siguiendo esta estrategia.