Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 cerró la sesión del viernes pasado con una caída del 1,05%, situándose en los 17.622,7 puntos, lo que engrandece la importancia de la media móvil de medio plazo que pasa ahora por los 17.566 puntos como zona de soporte a no perder.

En Wall Street también tuvimos una sesión correctiva de la que habrá que medir qué cantidad de puntos recuperamos en este inicio de semana para valorar si es el inicio de algo más serio o una mera recogida de beneficios por la llegada del fin de semana.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Meliá Hotels: El valor cierra en los 11,80 euros tras nuestra entrada tras confirmar con un segundo cierre por encima de los 11,60 euros. Mantenemos el stop loss inicial en los 11,30 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 10,95 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros, por lo que mantenemos nuestro stop loss en los 10,55 euros en base cierres.



- Endesa: El valor ha marcado un nuevo máximo recientemente por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 38,65 euros y colocaremos un stop loss en los 37,88 euros en base cierres.



- Repsol: El valor vuelve a calentarse gracias a un barril de petróleo presionado al alza por lo que estaremos atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 23,10 euros, colocando un stop loss en los 22,15 euros en base cierres.