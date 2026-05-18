Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,75%) recupera los 17.700 con el crudo a pesar del retorno de las negociaciones

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con un avance del 0,75% con el que se sitúa en los 17.755,1 puntos. El principal selectivo español retrocedió un 1,5% en el conjunto de la semana anterior.

- Las principales bolsas europeas terminan la jornada en verde tras abandonar las pérdidas con las que arrancaban la semana . El Dax alemán suma un 1,55%, el FTSE 100 británico avanza un 1,36% y el Cac 40 sube un 0,44%. El FTSE Mib italiano es el único que permanece en rojo y resta un 0,92% en un día en el que la Bolsa de Milán distribuye dividendos por más de 7.000 millones de euros.

- Wall Street se tiñe de rojo. El Dow Jones resta un 0,02% mientras el S&P 500 y el Nasdaq ceden un 0,23% y un 0,59% respectivamente.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, suma un 1,44% y se sitúa en los 110,83 dólares por barril.

- El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, avanza un 1,68%, hasta los 102,75 dólares por barril.

- Los inversores siguen pendientes de las noticias que llegan desde Oriente Próximo. Irán ha afirmado este lunes que continúan las negociaciones de paz con Estados Unidos mediante el intercambio de propuestas a través de Pakistán. El anuncio llega después de que el régimen iraní reclamase a Donald Trump poner fin al bloqueo de Ormuz "antes de que el mar de Omán se convierta en un cementerio".

- Las amenazas también llegaron desde la parte estadounidense. Trump advirtió a Irán el domingo de que "el tiempo corre" en referencia a la consecución de un acuerdo para la paz y advirtió al país de que "no quedará nada de ellos" si se retoma la ofensiva militar contra Irán.

- En este contexto de incertidumbre y miedo a una escalada bélica, la rentabilidad de los bonos de deuda escala por el temor a que una elevada inflación provoque una subida de tipos por parte de los bancos centrales. Así, el bono español a 10 años se sitúa en el 3,6%, mientras el alemán sube hasta el 3,18% y el de EEUU se sitúa en el 4,6%. En Japón el bono a 30 ha tocado el 4% por primera vez en la historia.

- Esta semana el mercado contará con varios indicadores macroeconómicos de referencia y con citas que guiarán a los inversores.

- En el Viejo Continente se conocerá el índice de confianza empresarial (IFO) alemán. También se conocerán los PMIs preliminares de la eurozona y la Comisión Europea actualizará sus previsiones económicas de primavera.

- Dentro de la temporada de resultados, este miércoles llega la gran referencia de los inversores y el termómetro de la IA: las cuentas de Nvidia. Se conocerán el mismo día que se publiquen las actas de la última reunión de la Fed.

- El euro se consolida en los 1,16 dólares y frena su caída en todos los días de la semana pasada.

- El oro intenta recuperarse de mínimos y se mueve en el entorno de los 4.550 dólares por onza.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, pelea por no perder los 77.000 dólares en su cuarta sesión consecutiva de caídas.