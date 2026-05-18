Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,75%) recupera los 17.700 con el crudo a pesar del retorno de las negociaciones
Las bolsas europeas cierran en verde después de que el régimen iraní haya afirmado que siguen intercambiando propuestas de paz con EEUU.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con un avance del 0,75% con el que se sitúa en los 17.755,1 puntos. El principal selectivo español retrocedió un 1,5% en el conjunto de la semana anterior.
- Las principales bolsas europeas terminan la jornada en verde tras abandonar las pérdidas con las que arrancaban la semana . El Dax alemán suma un 1,55%, el FTSE 100 británico avanza un 1,36% y el Cac 40 sube un 0,44%. El FTSE Mib italiano es el único que permanece en rojo y resta un 0,92% en un día en el que la Bolsa de Milán distribuye dividendos por más de 7.000 millones de euros.
- Wall Street se tiñe de rojo. El Dow Jones resta un 0,02% mientras el S&P 500 y el Nasdaq ceden un 0,23% y un 0,59% respectivamente.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, suma un 1,44% y se sitúa en los 110,83 dólares por barril.
- El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, avanza un 1,68%, hasta los 102,75 dólares por barril.
- Los inversores siguen pendientes de las noticias que llegan desde Oriente Próximo. Irán ha afirmado este lunes que continúan las negociaciones de paz con Estados Unidos mediante el intercambio de propuestas a través de Pakistán. El anuncio llega después de que el régimen iraní reclamase a Donald Trump poner fin al bloqueo de Ormuz "antes de que el mar de Omán se convierta en un cementerio".
- Las amenazas también llegaron desde la parte estadounidense. Trump advirtió a Irán el domingo de que "el tiempo corre" en referencia a la consecución de un acuerdo para la paz y advirtió al país de que "no quedará nada de ellos" si se retoma la ofensiva militar contra Irán.
- En este contexto de incertidumbre y miedo a una escalada bélica, la rentabilidad de los bonos de deuda escala por el temor a que una elevada inflación provoque una subida de tipos por parte de los bancos centrales. Así, el bono español a 10 años se sitúa en el 3,6%, mientras el alemán sube hasta el 3,18% y el de EEUU se sitúa en el 4,6%. En Japón el bono a 30 ha tocado el 4% por primera vez en la historia.
- Esta semana el mercado contará con varios indicadores macroeconómicos de referencia y con citas que guiarán a los inversores.
- En el Viejo Continente se conocerá el índice de confianza empresarial (IFO) alemán. También se conocerán los PMIs preliminares de la eurozona y la Comisión Europea actualizará sus previsiones económicas de primavera.
- Dentro de la temporada de resultados, este miércoles llega la gran referencia de los inversores y el termómetro de la IA: las cuentas de Nvidia. Se conocerán el mismo día que se publiquen las actas de la última reunión de la Fed.
- El euro se consolida en los 1,16 dólares y frena su caída en todos los días de la semana pasada.
- El oro intenta recuperarse de mínimos y se mueve en el entorno de los 4.550 dólares por onza.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, pelea por no perder los 77.000 dólares en su cuarta sesión consecutiva de caídas.
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BBVA supera su objetivo de 150.000 carteras de inversión en España un año antes
BBVA ha alcanzado, un año antes de lo previsto, uno de los principales hitos de su plan estratégico en España. Ha superado la cifra de 150.000 carteras en el mes de mayo, con un volumen total de 74.207 millones de euros.
Este objetivo de superar las 150.000 carteras, fijado inicialmente para 2027, se cumple con un año de adelanto, lo que confirma la aceleración del crecimiento del negocio de Banca Personal, Banca Privada y BBVA Patrimonios.
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Así cierra el Ibex 35
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Grant Thornton refuerza sus servicios de ciberseguridad con una alianza estratégica con Hack by Security
La firma de servicios profesionales Grant Thornton ha firmado un acuerdo de colaboración estratégica con Hack by Security (HBS), firma especializada en hacking ético y ciberseguridad ofensiva, con el objetivo de reforzar y ampliar su propuesta de servicios en materia de ciberseguridad, prevención y respuesta frente a amenazas digitales cada vez más sofisticadas.
Esta alianza permite a Grant Thornton integrar nuevas capacidades técnicas avanzadas como pentesting (simulación de ataques reales a sistemas, redes o aplicaciones), red team, hardening (securización de sistemas), ingeniería social y programas de formación y concienciación, complementando su experiencia en consultoría, auditoría tecnológica, análisis forense y gestión del riesgo digital.
De este modo, la firma refuerza su enfoque integral en ciberseguridad, combinando visión estratégica, cumplimiento normativo y capacidades técnicas de alto nivel.
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
El Ibex 35 vivió una sesión de menos a más en la que fue ganando terreno de forma progresiva a medida que avanzaba la jornada. El selectivo español, que comenzó el día en terreno negativo, logró darse la vuelta y se movió entre un mínimo intradía de 17.465 puntos y un máximo en 17.811.
Este movimiento de recuperación técnica permitió que la gran mayoría de los valores avanzaran de forma decidida. La presión compradora dominó claramente el tablero, dejando a muy pocos componentes penalizados en la parte baja de la tabla.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,73% en los 17.721 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Solaria (+4,14%), Repsol (+4,11%) y Acciona (+3,35%).
Las mayores caídas son para: ACS (-1,43%), Sacyr (-0,65%) y Banco Sabadell (-0,46%).
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Signo mixto en Wall Street con caídas en el sector tecnológico
Comportamiento dispar en la renta variable americana tras una hora y media de negociación.
El Dow Jones de Industriales avanza un 0,24% y se desmarca de los números rojos, mientras que el S&P 500 cotiza con un leve descenso del 0,06%. Por su parte, el sector tecnológico se lleva la peor parte con un recorte del 0,50% en el Nasdaq 100.
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NextEra absorberá Dominion Energy para crear un gigante energético
Los accionistas de Dominion Energy recibirán 0,8138 títulos de NextEra Energy por cada acción de la 'utility' que posean al cierre de la transacción.
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Los 17.800 puntos frenan el avance del Ibex 35
La cota de los 17.800 enteros se consolida como la principal resistencia para el selectivo español a muy corto plazo.
Tras una racha de subidas a lo largo de la sesión, el índice ha detenido su escalada justo al alcanzar esta zona, donde las compras han encontrado freno.
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Salesforce lidera el Dow Jones y Caterpillar encabeza las pérdidas
Salesforce lidera los avances en el índice industrial con una subida del 3,67%, seguida por 3M (+3,13%) y Sherwin-Williams (+2,21%).
En el lado opuesto, Caterpillar arrastra las pérdidas con un descenso del 2,55%, mientras que UnitedHealth (-2,14%) y Cisco (-1,32%) cotizan a la baja.
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Morgan Stanley sube el precio de Nvidia antes de sus cuentas
Morgan Stanley ha elevado el precio objetivo para las acciones de Nvidia a 285 dólares, desde los anteriores 260, lo que supone un potencial alcista del 26% sobre el cierre del viernes, al tiempo que ha reiterado su recomendación de sobreponderar a la compañía, que este miércoles presenta los resultados del primer trimestre.
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El euro corta una racha bajista de cinco días
El cruce del euro frente al dólar respira y anota un rebote técnico del 0,16%, situándose en las 1,1645 unidades tras encadenar cinco jornadas consecutivas de pérdidas.
Este severo correctivo previo ha arrastrado a la divisa comunitaria por debajo de sus tres medias móviles más representativas (corto, medio y largo plazo), dejando el sesgo técnico deteriorado a pesar de la tregua actual.
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El Ibex 35 acelera y Solaria ya suma un 6%
El selectivo español mete una marcha más y perfora sus máximos diarios, situándose a un paso de la cota psicológica de los 17.800 puntos. El índice estira los avances hasta el 1,14% y se coloca en los 17.795 enteros impulsado por el sector energético y de turismo.
En el plano corporativo, Solaria se convierte en el gran motor de la sesión con una subida vertical del 6%. El apetito comprador también se contagia a IAG, que se anota un rebote del 3,60%, y a Acciona, que consolida su racha alcista sumando un 3,39%.
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BBVA supera su objetivo de 150.000 carteras de inversión en España un año antes de lo previsto
BBVA ha alcanzado un año antes de lo previsto la cifra de 150.000 carteras de inversión en el mes de mayo, con un volumen de 74.207 millones de euros, según informó la entidad en un comunicado.
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Así abre Wall Street
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El selectivo español aguanta en máximos intradía antes de la apertura americana
El selectivo español cotiza en zona de máximos intradía a las puertas de la sesión americana, defendiendo un sólido avance del 0,88% que lo sitúa en los 17.747 puntos.
En el plano empresarial, Acciona, Indra y Solaria lideran la tabla de rentabilidades con subidas comprendidas entre el 4,64% y el 2,46%. En la cruz de la sesión, solo Rovi y Aena se desmarcan de la tónica general y cotizan en terreno negativo.
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El Ibex 35 estira el rally y busca la cota de los 17.800 puntos
El selectivo español mantiene intacta su inercia compradora y apunta con decisión hacia la resistencia psicológica de los 17.800 enteros.
Los alcistas continúan dominando el ritmo de la sesión, lo que permite al índice ampliar sus ganancias intradiarias hasta alcanzar una subida del 1%.
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Última hora: Irán busca una tregua por etapas
Según Al Arabiya, Teherán propone a EE. UU. un alto el fuego prolongado y estructurado en varias fases.
Este plan busca un levantamiento gradual de las sanciones vinculando la paz en la región con la reapertura del estrecho de Ormuz, evitando así las exigencias nucleares inmediatas de Washington.
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Atención que los alcistas propulsan al Ibex 35 por encima de los 17.700
El selectivo español acelera su racha alcista y pulveriza la resistencia de los 17.700 puntos. Con un repunte del 0,86%, el índice se sitúa en los 17.743 enteros impulsado por el control absoluto de los compradores.
El optimismo se contagia a la práctica totalidad del parqué, donde ya solo cuatro valores resisten en terreno negativo frente al dominio del verde.
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BBVA roza el 15% de ejecución del último tramo de su programa de recompra de acciones
BBVA roza el 15% de ejecución del tercer y último tramo de su programa de recompra de acciones. Concretamente, el banco vasco ha ejecutado el 14,97% del total de 1.460 millones de euros que tiene previsto destinar, según ha notificado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La entidad financiera acudió a los mercados en la pasada semana (del 11 al 15 de mayo) y se hizo con 7,44 millones de acciones a un precio medio de 18,72 euros, para lo cual empleó 139,22 millones de euros.
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Telefónica valida en el Movistar Arena una red 5G ultrarrápida pionera en España
Telefónica, en colaboración con Sony, ha realizado en el Movistar Arena una prueba pionera de conectividad 5G que alcanza velocidades de varios gigabits por segundo gracias al uso de la banda de 26 GHz, también denominada banda milimétrica o mmWave.
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Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
NVIDIA: 228,51 dólares (+1,42%)
Microsoft: 419,95 dólares (-0,47%)
UnitedHealth: 379,20 dólares (-3,72%)
Amazon.com: 263,00 dólares (-0,43%)
Apple: 298,82 dólares (-0,47%)
Cisco: 117,83 dólares (-0,32%)
Salesforce Inc: 173,00 dólares (-0,29%)
Chevron: 191,23 dólares (+0,07%)
Boeing: 220,90 dólares (+0,19%)
Walmart: 131,41 dólares (-0,03%)