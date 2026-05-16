El mercado garantiza el éxito solo si se cumplen las expectativas: las lecciones de las últimas salidas a bolsa para TSK

Expertos advierten que el entusiasmo inicial no garantiza el éxito a largo plazo; la ejecución y una valoración razonable son claves para el buen desempeño bursátil.

Las últimas salidas a bolsa en España muestran resultados dispares: Cirsa y HBX han caído tras debutar, mientras que Cox e Inmocemento han registrado subidas.

El éxito en bolsa dependerá de que TSK cumpla las expectativas; su valoración inicial es exigente, lo que deja poco margen de error en resultados futuros.

TSK debuta en la bolsa española con una subida inicial de casi el 5%, tras fijar su precio de salida en el rango alto, 5,05 euros por acción.

TSK protagonizó el miércoles el primer debut en la bolsa española del año. Lo hizo en una sesión en la que logró avanzar casi un 5% y tras fijar el precio de salida en los 5,05 euros por acción, la parte alta del rango que barajó para estrenarse en los parqués.

La multinacional de ingeniería y construcción llegó a repuntar hasta un 16% pasadas las horas tras el toque de campana. "Había demanda real y el mercado compró la historia de crecimiento", señala a este diario Antonio Castelo, analista de mercados de iBroker.

Él mismo reconoce que la compañía asturiana llega al mercado continuo en buena forma, "con tamaño, visibilidad industrial y unas cuentas que se venían acelerando". Pero también salta a los mercados en un momento de plena incertidumbre, copado por la inestabilidad que desprende la guerra en Irán.

Un contexto que será determinante para marcar los primeros pasos bursátiles de la compañía, al igual que el rumbo general del mercado. Pero que no está limitado por la geopolítica. Lo que realmente decidirá la trayectoria de TSK en bolsa será si cumple o no las expectativas.

Unas expectativas ya marcadas tanto por su inicio por el rango alto de la horquilla del precio por acción como por el respaldo de los inversores en las primeras sesiones. Así lo entienden también desde XTB, aunque advierten de que "conviene no bajar la guardia" a pesar del respaldo inicial y el optimismo del mercado.

"TSK debuta con un múltiplo exigente -superior a 18 veces beneficios de 2025-, lo que deja un margen de error mínimo: cualquier desviación en sus próximos resultados podría desencadenar una dura corrección por parte del mercado", señalaba Javier Cabrera, analista de la plataforma de inversión.

En este sentido, cabe destacar los rendimientos de los últimos estrenos bursátiles para obtener los aprendizajes de cada uno de ellos. El último, el de Cirsa, la compañía española de juego y ocio que saltó al parqué el pasado julio y que deja un sabor de boca agridulce. En sus 10 meses de cotización ha retrocedido un 15%.

Últimas salidas

También el año pasado se estrenó HBX -la antigua Hotelbeds- en el mercado continuo. Una salida a bolsa que acumula una caída bursátil de más del 40% y para la que Castelo desprende una lección que comparte con el debut de Puig: "Una marca excelente y una operación potente no bastan si el mercado siente que la valoración inicial era exigente".

Puig, la compañía más joven del Ibex 35, sabe bien de esta historia. A pesar de que las últimas conversaciones de fusión con Estée Lauder han reforzado su posición en el selectivo español, antes de este movimiento el desempeño era bien distinto. De hecho, todavía arrastra las pérdidas y desde su debut -en mayo de 2024- acumula un descenso del 10%.

En la otra cara de la moneda: Cox e Inmocemento. Ambas han conseguido alzarse tras su estreno en bolsa en noviembre de 2024 y acumulan subidas del 28% y el 4% respectivamente.

La multinacional energética es el ejemplo de que un mal debut no tiene por qué sentenciar el rendimiento posterior. "El mercado puede tardar semanas o meses en reconocer valor si la compañía ejecuta bien y el relato sectorial mejora", apunta el analista de iBroker.

En este sentido, desde XTB recuerdan que en la renta variable los buenos resultados llegan en el medio y largo plazo, por lo que "el comportamiento de una empresa en un año o dos no supone demasiado con respecto a la historia de la compañía y su potencial".

Así, la experiencia recuerda que hay que tener cuidado con sobredimensionar el entusiasmo del debut o el ruido en el corto plazo. "El mercado español sí compra historias nuevas, pero sólo cuando la valoración parece razonable, el negocio se entiende y la ejecución acompaña no inmediatamente después del toque de campana, sino con posterioridad", resume Castelo.