Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 cerró la sesión del jueves con una subida del 0,87%, situándose en los 17.809,2 puntos lo que hace por bueno el rebote desde la media móvil de medio plazo que pasa ahora por los 17.555 puntos dejando la puerta abierta a un cierre semanal en positivo.

En Wall Street también tuvimos una sesión alcista que nos lleva de nuevo a poder hablar de nuevos máximos históricos en el caso del S&P 500 y del Nasdaq 100 mientras que en el caso del Dow Jones ya casi estamos muy cerca de decir lo mismo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Meliá Hotels: El valor confirma con un segundo cierre por encima de los 11,60 euros por lo que hemos entrado colocando un stop loss inicial en los 11,30 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 11,15 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros, por lo que mantenemos nuestro stop loss hasta los 10,55 euros en base cierres.



- Endesa: El valor ha marcado un nuevo máximo recientemente por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 38,65 euros y colocaremos un stop loss en los 37,88 euros en base cierres.



- Repsol: El valor vuelve a calentarse gracias a un barril de petróleo presionado al alza por lo que estaremos atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 23,10 euros, colocando un stop loss en los 22,15 euros en base cierres.