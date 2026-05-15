Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pierde los 17.600 puntos con el foco en la subida del petróleo (+2,5%)
Los mercados asiáticos y futuros estadounidenses vienen con correcciones y no ayudan nada para la sesión de hoy.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cae un 1,09% a primera hora de la tarde de este viernes, festivo en Madrid capital por el día de San Isidro. Con el retroceso, el principal selectivo español desciende hasta los 17.615,57 puntos.
- El sentir general en los parqués europeos es de mucho escepticismo. El selectivo continental EuroStoxx 50 cede un 1,75%, con casi todos los grandes parqués dejándose más de un 1,80%. El que menos pierde a esta hora es París, un 1,55%, mientras que Londres se deja un 1,85% en pleno acorralamiento que sufre el Gobierno y la figura del Primer Ministro laborista, Keir Starmer, rodeado de escándalos y cercado por los suyos.
- En España, las pérdidas vienen empujadas por valores como ArcelorMittal (-5,70%), sobre todo, pero también por Acciona (-3,20%), IAG (-3,20%) y ACS (-2,90%).
- En verde apenas se salvan tres valores, con Repsol a la cabeza con una leve ganancia del 0,95%. La petrolera española dijo ayer que "no es momento" de empezar a hablar o cobrar la deuda pasada de Venezuela, y dio una prórroga al país centroamericano para recuperar la deuda de 4.500 millones.
- Wall Street se contagia del desempeño europeo y se tiñe de rojo en la apertura. El Dow Jones cede un 0,77%, el S&P 500 cae un 1,08% y el Nasdaq Composite retrocede un 1,54%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, repunta un 2,12% y avanza hasta los 107,93 dólares.
- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, suma un 2,61% y se sitúa en los 103,81 dólares.
- A nivel internacional, la atención de los inversores está puesta en la cumbre entre Estados Unidos y China y el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping.
- El euro lleva toda la semana bajando y acumula una caída del 1,20% que le ha llevado a perder la zona de los 1,17 dólares verdes.
- El oro cae por debajo de la zona de los 4.600 dólares y parece que se dirige hacia la zona del soporte que se encuentra en los 4.500 dólares.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, continúa luchando por romper al alza la media móvil de largo plazo que pasa por los 81.943 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Nueva jornada de caídas para el Ibex 35, que anula el rebote experimentado en la sesión previa. Los bajistas tuvieron el control de una jornada donde los números rojos imperaron en el índice español, que se movió entre un máximo de la sesión en 17.707 y un mínimo intradía de 17.527 puntos. El saldo semanal es negativo, con una caída del 1,56%.
En estos momentos, y a pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español aminora las caídas acumuladas durante toda la jornada y pierde solamente un 1,05%, situándose en los 17.622 puntos. A pesar de ello se respiró bastante tranquilidad.
El podio de ganadores está compuesto por: Logista (+1,13%), Puig Brands (+0,93%) y Fluidra (+0,76%).
Los valores más castigados son: ArcelorMittal (-5,09%), Acciona (-3,30%) y Telefónica (-2,89%).
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El selectivo español recupera los 17.600 puntos entre dudas
El selectivo español ha logrado reconquistar la cota de los 17.600 puntos, aunque la volatilidad mantiene al índice tanteando ese nivel. La caída se modera ligeramente hasta el 1,18%, reflejando una fuerte indecisión entre los inversores.
A pesar de la mejoría técnica, el sesgo de la jornada se mantiene en terreno negativo.
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Salesforce y Microsoft lideran un Dow Jones dividido
Salesforce encabeza las subidas con un 3,11%, seguida de Microsoft (+2,73%) y Visa (+1,69%) en la parte alta del índice.
Por el contrario, la presión vendedora castiga a Nvidia, que cae un 3,80%, junto a Caterpillar (-3,60%) y Boeing (-2,27%).
El promedio industrial refleja una polarización marcada entre los gigantes tecnológicos y el sector industrial.
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El banco ING eleva su participación en Indra hasta el 5,315%
El neerlandés ING ha elevado su participación en Indra hasta el 5,315% desde el 5,179% anterior, valorada en 464 millones de euros, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, los derechos de voto atribuidos a las acciones han aumentado hasta el 0,149% desde el 0,13% anterior, mientras que los derechos de voto a través de instrumentos financieros han mantenido el mismo porcentaje.
Así, la participación de ING equivale a 9,35 millones de derechos de voto. A los precios a los que cotiza actualmente la compañía, de unos 49,55 euros en torno a las 15.33 horas de este viernes, la participación está valorada en 464 millones de euros.
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Industria confirma que Alcoa cumple en San Cibraro tras recibir 40 millones del Perte de descarbonización
El Ministerio recuerda que el grupo tiene a su disposición también la financiación del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva para la construcción del nuevo horno.
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El Ibex 35 lucha por los 17.600 puntos sin fuerza suficiente
El índice intenta recuperar niveles clave, pero sigue a 211 puntos de distancia del cierre anterior para entrar en verde. Con solo seis valores al alza, el lastre de ArcelorMittal (-5,78%) y Acciona (-3,68%) impide el cambio de signo.
El sesgo bajista persiste ante la falta de impulso comprador en el selectivo.
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El euro perfora soportes críticos frente al dólar
La moneda única acelera su caída un 0,36% y pierde el nivel psicológico de los 1,17 dólares. El cruce cotiza ya en mínimos de la jornada sobre los 1,1620 dólares, situándose por debajo de su media móvil de medio plazo.
Esta ruptura técnica intensifica la presión bajista sobre la divisa europea.
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JP Morgan cree que las utilities serán las "ganadoras" de la guerra: estas son sus favoritas
La guerra en Oriente Medio está impactando sobre los principales mercados mundiales, introduciendo un elevado nivel de incertidumbre que suele ser perjudicial para los activos, aunque esta situación también reforzará la cotización de algunas compañías, y en JP Morgan ponen el ojo en las utilities, a quienes ven como "ganadoras" del conflicto.
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Así abre Wall Street
La sesión en Wall Street comienza con un tono marcadamente bajista liderado por el sector tecnológico. El Nasdaq 100 encabeza las pérdidas con un retroceso del 1,60%, seguido por el S&P 500 que cede un 1,03% y el Dow Jones de Industriales con una caída más moderada del 0,66%.
En el terreno de las acciones individuales, el sector de los semiconductores es el más castigado: Intel se desploma un 5,75%, ASML pierde un 5% y Micron Technologies retrocede un 4,48%. Otros valores de gran capitalización también cotizan en rojo, con Nvidia cayendo un 3,23%, AMD un 3,40%, Broadcom y Oracle en el entorno del 3%, y Amazon con un recorte del 2,02%.
En contraste con la tendencia general, solo unos pocos valores logran cotizar en positivo, destacando los avances de Adobe con un 2,47% y Netflix con un 2,25%, lo que marca un sesgo negativo muy definido para la tarde.
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Producción manufacturera de EE. UU. supera previsiones en abril
La producción manufacturera estadounidense creció un 0,6% en abril, superando significativamente el 0,2% esperado y el 0,1% del mes previo.
Este dato real confirma una aceleración de la actividad industrial mayor de la anticipada por el mercado.
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El Ibex 35 intenta un nuevo rebote desde mínimos
El selectivo español recupera terreno y busca de nuevo los 17.600 puntos tras reaccionar en la zona de soporte de la sesión.
Aunque la caída se modera al 1,25%, ya son cinco los valores en positivo liderados por Repsol, Colonial, Fluidra y Naturgy. Pese a la mejoría, ninguno de estos valores logra superar un avance del 0,65%.
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Tubos Reunidos
96 días después, concurso de acreedores de por medio, los sindicatos suspenden la huelga indefinida en Tubos Reunidos.
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Trump destaca acuerdos con China y calma sobre Taiwán
Donald Trump anunció avances comerciales con Xi Jinping, incluyendo ventas de aviones Boeing, aunque evitó tratar el conflicto de los chips y aranceles. Sobre Irán, afirmó una victoria militar y coincidencia con Pekín en la desnuclearización y el libre tránsito en Ormuz.
Respecto a Taiwán, descartó un conflicto bélico inminente, aunque decidirá pronto sobre nuevas ventas de armamento a la isla.
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El Ibex 35 sigue en zona de mínimos intradía y cede un 1,53%
El selectivo español regresa a la zona de los 17.535 puntos tras fracasar el intento de alivio inicial. La presión bajista persiste y mantiene al índice en los niveles más bajos de la sesión.
La jornada se confirma como muy negativa con un retroceso acumulado superior al 1,5%.
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Wright prevé mayor exportación de crudo a China y tensión en Ormuz
El Secretario de Energía de EE. UU. anticipa un crecimiento en la compra de petróleo estadounidense por parte de China, posicionándola como un comprador clave. Respecto al Estrecho de Ormuz, Wright descarga la responsabilidad de la estabilidad del paso sobre Irán.
Estas declaraciones añaden volatilidad a los bonos y al dólar ante el posible cambio de flujo energético global.
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Ventas manufactureras en Canadá crecen menos de lo previsto
El sector manufacturero canadiense registró un incremento del 3,0% en marzo, situándose por debajo del 3,5% estimado y del 3,6% anterior. El dato real confirma una ralentización de la actividad industrial frente a las expectativas del mercado.
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El índice Empire State se dispara en mayo
La actividad manufacturera en Nueva York registró un crecimiento muy superior al esperado, situándose en los 19,60 puntos frente a los 7,30 previstos. El indicador real deja atrás con contundencia el dato de 11,00 del mes anterior, señalando una fuerte expansión del sector.
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Canadá: Las construcciones de viviendas baten expectativas
El sector de la construcción en Canadá registró 279.300 nuevas viviendas en abril, batiendo con fuerza las 244.000 previstas y las 239.700 del mes anterior. El dato real refleja una solidez inesperada en el mercado inmobiliario canadiense.
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El Ibex 35 claudica y vuelve a mínimos
El selectivo español borra su impulso alcista y regresa a los mínimos del día en una sesión de ventas generalizadas.
El rojo domina el mercado nacional y europeo tras la capitulación de los compradores.