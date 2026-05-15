Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pierde los 17.600 puntos con el foco en la subida del petróleo (+2,5%)

- El Ibex 35 cae un 1,09% a primera hora de la tarde de este viernes, festivo en Madrid capital por el día de San Isidro. Con el retroceso, el principal selectivo español desciende hasta los 17.615,57 puntos.

- El sentir general en los parqués europeos es de mucho escepticismo. El selectivo continental EuroStoxx 50 cede un 1,75%, con casi todos los grandes parqués dejándose más de un 1,80%. El que menos pierde a esta hora es París, un 1,55%, mientras que Londres se deja un 1,85% en pleno acorralamiento que sufre el Gobierno y la figura del Primer Ministro laborista, Keir Starmer, rodeado de escándalos y cercado por los suyos.

- En España, las pérdidas vienen empujadas por valores como ArcelorMittal (-5,70%), sobre todo, pero también por Acciona (-3,20%), IAG (-3,20%) y ACS (-2,90%).

- En verde apenas se salvan tres valores, con Repsol a la cabeza con una leve ganancia del 0,95%. La petrolera española dijo ayer que "no es momento" de empezar a hablar o cobrar la deuda pasada de Venezuela, y dio una prórroga al país centroamericano para recuperar la deuda de 4.500 millones.

- Wall Street se contagia del desempeño europeo y se tiñe de rojo en la apertura. El Dow Jones cede un 0,77%, el S&P 500 cae un 1,08% y el Nasdaq Composite retrocede un 1,54%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, repunta un 2,12% y avanza hasta los 107,93 dólares.

- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, suma un 2,61% y se sitúa en los 103,81 dólares.

- A nivel internacional, la atención de los inversores está puesta en la cumbre entre Estados Unidos y China y el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping.

- El euro lleva toda la semana bajando y acumula una caída del 1,20% que le ha llevado a perder la zona de los 1,17 dólares verdes.

- El oro cae por debajo de la zona de los 4.600 dólares y parece que se dirige hacia la zona del soporte que se encuentra en los 4.500 dólares.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, continúa luchando por romper al alza la media móvil de largo plazo que pasa por los 81.943 dólares.