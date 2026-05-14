El mercado de las fusiones en España resiste la crisis y supera los 10.000 millones desde el comienzo de la guerra de Irán

El capital privado (private equity) creció un 11,3% y el venture capital un 25,7% en el primer cuatrimestre, reflejando la fortaleza del sector M&A español.

Las inversiones incluyen movimientos de empresas españolas en el extranjero y de capital extranjero en España, destacando Estados Unidos, Alemania y Suecia como principales inversores.

Desde enero, el volumen acumulado de operaciones alcanza los 42.116 millones de euros, un 69% más que el año anterior, a pesar de una ligera caída en el número de transacciones.

El mercado de fusiones y adquisiciones en España superó los 10.700 millones de euros en marzo y abril, resistiendo el impacto de la guerra de Irán.

El mercado de las fusiones y adquisiciones en España se ha vuelto inmune a la guerra de Irán. Los datos indican que durante los meses de marzo y abril -en pleno conflicto- se produjeron transacciones por valor de 10.720 millones.

Según datos de la consultora especializada, TTR Data, en términos comparativos hablamos de cifras muy similares a las registradas en igual periodo del año pasado, aunque supone un crecimiento del 80% solo si consideramos abril.

Hace un año se llegó a una inversión de 2.737 millones frente a los 4.918 de abril de 2026. Mientras que en marzo se produjo una inversión de 5.802 millones. Un síntoma de la buena salud de este mercado que ha logrado esquivar los vaivenes bursátiles y un petróleo por sobre los 100 dólares.

En cuanto al número de transacciones, se produjeron 479 desde el comienzo de la guerra por las casi 500 de hace un año. En abril se iniciaron 219 frente a las 273 de hace doce meses. Se han producido menos operaciones, pero con más volumen de inversión.

Estas cifras de TTR Data se refieren a valor total agregado e incluyen transacciones de compra, tanto de empresas españolas en el extranjero, de extranjeros en España y de movimientos dentro de nuestras fronteras.

El dato registra además la suma total de operaciones de M&A, pero además de private equity (capital privado o de riesgo), venture capital (financiación privada dirigida a startups y empresas pequeñas de corte tecnológico y asset acquisitions (compra de activos específicos).

Es así como en dos meses de guerra, el mercado del M&A español ha resistido y ha registrado un volumen total acumulado desde enero de 42.116 millones, un 69% más que el año anterior.

Una tendencia que esquiva todos los temores de los inversores. En el comienzo de la guerra existieron dudas respecto de la evolución de las grandes operaciones empresariales.

Los analistas y fondos hablaban de que había que esperar las evoluciones de la guerra. Y de hecho, este diario publicó que las grandes empresas cotizadas españolas habían activado sus planes de contingencia.

El objetivo era evaluar los actuales riesgos, delinear posibles escenarios y preparar una batería de respuestas ante escenarios desconocidos.

Con datos de los primeros días de marzo, Bloomberg informó que el número total de acuerdos anunciados de M&A había caído más de un 13% respecto de 2025 y un 25% por debajo del récord de 2021, justo después de la pandemia.

Pero a los pocos días, el mercado volvió a confiar en el M&A, ya sea por operaciones que estaban encarriladas como nuevos movimientos que se han comenzado a acelerar en los últimos días. Y en el caso de España, este dinamismo ha sido particularmente decisivo.

Para que nos hagamos una idea del buen desempeño del sector, esos 42.000 millones registrados en España ya superan el 40% de todo lo conseguido en 2025, equivalente a 105.000 millones. Y cuando quedan todavía ocho meses por delante.

Es también destacable que el dato de 2025 ya fue el mayor en cuatro años y significó un crecimiento del 3% en cuanto a volumen inversor en el mercado de M&A español respecto del curso anterior. Es así como la cifra que ya llevamos en 2026 es de las más elevadas en un lustro.

Respecto de las operaciones cerradas por empresas españolas en el exterior (outbound acquisitions) el montante en los cuatro primeros meses del año llegó a los 17.315 millones, tanto en operaciones en marcha como completadas.

Crecimiento del 'private equity'

De ellas, 10.749 millones tuvieron como destino final Estados Unidos, 2.228 millones llegaron a Reino Unido, y 2.127 millones a Francia.

Del lado de las compras de capital extranjero en España (inbound acquisitions) se llegó a un valor total de 18.622 millones, un tercio (6.849 millones) llegaron desde Estados Unidos, 5.748 millones desde Alemania, 5.782 millones desde Suecia y 1.349 millones desde Francia.

Por sector, en los primeros cuatro meses del año el M&A sumó 25.585 millones de euros, de los que 4.351 correspondieron a operaciones completamente cerradas en el periodo.

El private equity llegó a los 10.233 millones entre enero y abril (un 11,3% más) con transacciones completadas por valor de 730 millones y el venture capital creció hasta los 2.303 millones (un 25,7% más) y 1.661 completadas.

En tanto, la adquisición de activos se situó en los 3.995 millones (un 102% más) y llegó a completar transacciones por valor de 3.356 millones.