Lightyear incorpora a su plataforma de inversión las 12 criptomonedas más cotizadas

Las criptomonedas ya están disponibles para clientes particulares y empresas en los 24 mercados de la UE, con operaciones 24/7 y herramientas de inteligencia de mercado con IA.

La plataforma ya está regulada bajo la licencia MiCA, el nuevo marco normativo europeo para proveedores de criptoactivos que entra en vigor en julio.

Los nuevos criptoactivos se ofrecen como pares de negociación en dólares y euros a través del especialista Kraken, con una comisión única del 0,45%.

Lightyear ha incorporado a su plataforma de inversión las 12 criptomonedas más cotizadas, incluyendo bitcoin, ethereum y solana.

La plataforma europea de inversión Lightyear, fundada en 2020 por los ex de Wise Martin Sokk y Mihkel Aamer, da un salto de gigante en su propuesta al mercado con la incorporación de las doce criptomonedas más cotizadas.

La docena de criptoactivos que entran a formar parte de su oferta han sido seleccionados por su liquidez, trayectoria y relevancia para carteras a largo plazo. Están las criptodivisas más consolidadas a nivel institucional: bitcoin, ethereum y solana.

Pero también se incluyen otras criptos de relevancia como cardano, litecoin, XRP, chainlink, dogecoin y uniswap, así como nuevas criptomonedas innovadoras como SUI, bittensor e hyperliquid.

Todas ellas están disponibles como pares de negociación en dólares y euros, a través del gigante y especialista en negociación Kraken, lo que "permite a los clientes acceder a márgenes ajustados incluso en periodos de volatilidad del mercado o para órdenes de mayor volumen", explican desde Lightyear.

"Estamos convencidos de que este tipo de activos digitales ya no está reservado únicamente para inversores con una alta tolerancia al riesgo, y por eso hemos diseñado esta nueva oferta de criptomonedas pensando en inversores, no en especuladores", señala Álvaro Quesada, director de crecimiento de Lightyear para el mercado español.

Y añade: "Hoy en día, las principales criptomonedas se utilizan para diversificar carteras equilibradas a largo plazo, y observamos interés por ellas entre nuestros clientes de distintos perfiles, desde los más conservadores hasta los de mayor riesgo".

Las criptomonedas están ya disponibles en la plataforma para clientes particulares y empresas en los 24 mercados de la UE. La oferta incluye una comisión única y "transparente" del 0,45% por transacción sin spread, operaciones las 24 horas del día, los siete días de la semana, y las herramientas de inteligencia de mercado con IA de Lightyear para monitorizar el rendimiento de la cartera de forma eficiente.

Licencia MiCA

Según una encuesta realizada a 2.000 usuarios europeos de Lightyear, las criptomonedas son el tercer tipo de activo más popular entre los inversores. El 36% de los encuestados afirma tener estos activos.

Lightyear ya está regulado por MiCA, el nuevo marco normativo de la UE para proveedores de criptoactivos que entrará en vigor el próximo 1 de julio. A partir de entonces, los proveedores sin licencia deberán cesar sus operaciones.

La oferta de criptomonedas en el sistema financiero español se va abriendo cada vez más. Entre las últimas entidades españolas que han obtenido la licencia MiCA, se encuentran CaixaBank o Kutxabank. Antes lo hicieron Cecabank, BBVA, Renta 4, Openbank (Santander) y Bit2Me.

Lightyear, que tiene oficinas en Londres (Reino Unido) y Tallin (Estonia), ha levantado financiación por 35 millones de dólares (casi 30 millones de euros) y cuenta con el respaldo de Lightspeed Venture Partners, Mosaic Ventures, Metaplanet y Taavet+Sten.

Otros inversores incluyen a Sir Richard Branson, propietario de Virgin Group, y a Eileen Burbidge MBE, una de las primeras garantes de Monzo y enviada especial del Tesoro del Reino Unido para fintech.