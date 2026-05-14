Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar un rebote en los mercados

El Ibex 35 cerró la sesión del miércoles con una subida del 0,46%, situándose en los 17.654,9 puntos lo que implica que vuelve a salvar en base cierres el nivel de la media móvil de medio plazo que pasa ahora por los 17.556 puntos dejando la puerta abierta a una continuidad de la reacción alcista.

En Wall Street también tuvimos una sesión alcista que nos lleva de nuevo a poder hablar de nuevos máximos históricos en el caso del S&P 500 y del Nasdaq 100.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Meliá Hotels: El valor marca un nuevo máximo histórico por lo que vamos a entrar si vemos que de cara al cierre consigue asegurarse un segundo cierre por encima de los 11,60 euros colocando un stop loss en los 11,10 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 11,25 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros, por lo que mantenemos nuestro stop loss hasta los 10,55 euros en base cierres.



- Endesa: El valor ha marcado un nuevo máximo recientemente por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 38,65 euros y colocaremos un stop loss en los 37,88 euros en base cierres.



- Repsol: El valor vuelve a calentarse gracias a un barril de petróleo presionado al alza por lo que estaremos atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 23,10 euros, colocando un stop loss en los 22,15 euros en base cierres.