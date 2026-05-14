Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar un rebote en los mercados
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este jueves.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró con una subida del 0,46%, superando los 17.654 puntos y manteniéndose por encima de la media móvil de medio plazo.
Wall Street registró también una sesión alcista, con el S&P 500 y el Nasdaq 100 acercándose a nuevos máximos históricos.
Entre los valores destacados están Meliá Hotels, Azkoyen, Endesa y Repsol, que muestran un fuerte potencial técnico para invertir.
Se recomiendan niveles de entrada y stop loss específicos para cada uno de estos valores, en función de su evolución diaria.
El Ibex 35 cerró la sesión del miércoles con una subida del 0,46%, situándose en los 17.654,9 puntos lo que implica que vuelve a salvar en base cierres el nivel de la media móvil de medio plazo que pasa ahora por los 17.556 puntos dejando la puerta abierta a una continuidad de la reacción alcista.
En Wall Street también tuvimos una sesión alcista que nos lleva de nuevo a poder hablar de nuevos máximos históricos en el caso del S&P 500 y del Nasdaq 100.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Meliá Hotels: El valor marca un nuevo máximo histórico por lo que vamos a entrar si vemos que de cara al cierre consigue asegurarse un segundo cierre por encima de los 11,60 euros colocando un stop loss en los 11,10 euros en base cierres.
- Azkoyen: Cerró en 11,25 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros, por lo que mantenemos nuestro stop loss hasta los 10,55 euros en base cierres.
- Endesa: El valor ha marcado un nuevo máximo recientemente por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 38,65 euros y colocaremos un stop loss en los 37,88 euros en base cierres.
- Repsol: El valor vuelve a calentarse gracias a un barril de petróleo presionado al alza por lo que estaremos atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 23,10 euros, colocando un stop loss en los 22,15 euros en base cierres.