Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,9%) recupera los 17.800 con el alza de Telefónica (+6%) y tras la petición de Trump para reabrir Ormuz

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una subida del 0,87% con la que se sitúa en los 17.809,2 puntos. El selectivo español cortó en la víspera su racha de cuatro sesiones consecutivas en negativo.

- Los títulos de Telefónica se han disparado un 5,79% tras presentar resultados. La operadora de telecomunicaciones perdió 411 millones en el primer trimestre por las ventas de Chile, Colombia y México.

- Las principales bolsas europeas terminan la jornada teñidas de verde. El Dax alemán ha subido un 1,37%; el Cac francés, un 0,93%; el FTSE 100 británico, un 0,6% y el FTSE Mib italiano, un 1,16%.

- Wall Street sigue la sesión en positivo y amplía las ganancias de la apertura. El Dow Jones suma un 0,59% y supera los 50.000 puntos mientras el S&P 500 avanza un 0,39% y el Nasdaq sube un 0,45%.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, cede un 0,83%, hasta los 104,75 dólares por barril.

- El West Intermediate Texas, el crudo estadounidense, retrocede un 0,19%, hasta los 100,79 dólares por barril.

- Los inversores siguen atentos el viaje de Donald Trump en China y a la reunión que afronta junto a su homólogo en el país. En dicha reunión ambos mandatarios han reclamado a Irán que reabra el tráfico en Ormuz y han advertido de que el país no tendrá nunca un arma nuclear.

- El presidente de EEUU ha presionado a Taiwán para que asuma un papel más activo en la guerra en Irán. Un papel que desde Washington esperan que se extienda para cooperar en la llegada del acuerdo de paz. "Está en el interés de China resolver esto", declaró el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio a Fox News.

- La inflación en España se moderó al 3,2% en abril, dos décimas menos respecto a marzo. El dato del IPC subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, sube una décima hasta el 2,8%.

- El euro acumula tres sesiones de correcciones y pierde la zona de los 1,17 dólares verdes.

- El oro cae por debajo de la zona de los 4.700 dólares que ha perdido a la espera de más datos macro importantes como las ventas minoristas en EEUU.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, supera los 81.000 dólares.