Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,9%) recupera los 17.800 con el alza de Telefónica (+6%) y tras la petición de Trump para reabrir Ormuz
El petróleo de referencia en Europa, el Brent, cae por debajo de los 105 dólares por barril.
LAS CLAVES
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:32 Las peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU. suben a 211.000
- 14:31 Las ventas minoristas de EE. UU. cumplen las previsiones en abril
- 10:17 Analizamos el comportamiento de las acciones de Telefónica
- 09:07 Así abre el Ibex 35
- 08:58 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:27 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:41 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una subida del 0,87% con la que se sitúa en los 17.809,2 puntos. El selectivo español cortó en la víspera su racha de cuatro sesiones consecutivas en negativo.
- Los títulos de Telefónica se han disparado un 5,79% tras presentar resultados. La operadora de telecomunicaciones perdió 411 millones en el primer trimestre por las ventas de Chile, Colombia y México.
- Las principales bolsas europeas terminan la jornada teñidas de verde. El Dax alemán ha subido un 1,37%; el Cac francés, un 0,93%; el FTSE 100 británico, un 0,6% y el FTSE Mib italiano, un 1,16%.
- Wall Street sigue la sesión en positivo y amplía las ganancias de la apertura. El Dow Jones suma un 0,59% y supera los 50.000 puntos mientras el S&P 500 avanza un 0,39% y el Nasdaq sube un 0,45%.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, cede un 0,83%, hasta los 104,75 dólares por barril.
- El West Intermediate Texas, el crudo estadounidense, retrocede un 0,19%, hasta los 100,79 dólares por barril.
- Los inversores siguen atentos el viaje de Donald Trump en China y a la reunión que afronta junto a su homólogo en el país. En dicha reunión ambos mandatarios han reclamado a Irán que reabra el tráfico en Ormuz y han advertido de que el país no tendrá nunca un arma nuclear.
- El presidente de EEUU ha presionado a Taiwán para que asuma un papel más activo en la guerra en Irán. Un papel que desde Washington esperan que se extienda para cooperar en la llegada del acuerdo de paz. "Está en el interés de China resolver esto", declaró el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio a Fox News.
- La inflación en España se moderó al 3,2% en abril, dos décimas menos respecto a marzo. El dato del IPC subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, sube una décima hasta el 2,8%.
- El euro acumula tres sesiones de correcciones y pierde la zona de los 1,17 dólares verdes.
- El oro cae por debajo de la zona de los 4.700 dólares que ha perdido a la espera de más datos macro importantes como las ventas minoristas en EEUU.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, supera los 81.000 dólares.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión alcista el Ibex 35, que abrió un hueco alcista tras haber respetado en la víspera su media móvil de medio plazo. A lo largo del día, el selectivo estuvo claramente dominado por los alcistas, moviéndose entre un mínimo de 17.703 y un máximo de 17.842 puntos, en una intensa lucha por consolidar la zona clave de los 17.800 enteros.
El gran motor de la jornada fueron las cuentas de Telefónica, ampliamente aplaudidas por el conjunto de los inversores, cuyo impulso logró tirar con fuerza del selectivo hacia arriba.
A pocos minutos del cierre en el Viejo Continente, el índice español mantiene el optimismo, sumando un 0,89% que lo sitúa en los 17.812 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Telefónica (+7,02%), Grifols (+3,96%) y ACS (+3,91%).
Los valores más penalizados son: IAG (-1,13%), Puig Brands (-0,86%) y Rovi (-0,67%).
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Cisco (+14,09%) está disparada en Wall Street
El Dow Jones vive una jornada de contrastes liderada por el rally espectacular de Cisco, que se dispara un 14,09%, seguido de lejos por Nvidia (+4,07%) e IBM (+1,69%).
La cruz de la moneda la protagoniza Boeing, que encabeza las pérdidas hundiéndose un 2,54%, arrastrando consigo a 3M (-1,20%) y Amazon (-0,99%) en una sesión de alta tensión para los gigantes tecnológicos e industriales.
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Xi ofrece mediación a Trump sobre Irán en la cumbre de Pekín
En el marco de su visita de Estado a China, el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo Xi Jinping han alcanzado un punto de acuerdo clave sobre el conflicto en Oriente Medio.
Según informaron fuentes de la Casa Blanca a Fox News tras una reunión bilateral de más de dos horas, Xi Jinping ha mostrado su disposición a interceder ante el liderazgo iraní.
Ambos líderes coincidieron en que Teherán no debe poseer armamento nuclear y que el crítico paso del Estrecho de Ormuz debe permanecer abierto al comercio global de energía.
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Los bajistas frenan mayores avances del Ibex 35
El selectivo español se topa con un muro técnico infranqueable en la cota psicológica de los 17.800 puntos. Tras convertir esta zona en su principal objetivo defensivo, los bajistas han tomado la iniciativa en los últimos diez minutos con un fuerte latigazo a la baja que aleja al índice de máximos.
A pesar del golpe, las alzas resisten con un avance del 0,62% (110 puntos por encima del cierre anterior), intentando estabilizar las ganancias.
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EEUU vende bonos a 30 años con un rendimiento del 5% por primera vez desde 2007
La subasta de 25.000 millones de dólares se produjo horas después de la publicación de datos que muestran el mayor aumento de los precios al productor desde la invasión rusa de Ucrania.
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El euro encadena cuatro sesiones a la baja y cede los 1,17 dólares
La divisa comunitaria prolonga su fase de corrección técnica frente al dólar y acumula cuatro jornadas consecutivas en terreno negativo. En estos momentos, el euro cotiza con una caída del 0,22% y se sitúa en los 1,1690 dólares, perdiendo la cota psicológica de los 1,17 billetes verdes.
La moneda única trata de aferrarse a una zona de soporte clave donde confluyen sus medias móviles de medio y largo plazo para frenar el goteo bajista.
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Los inventarios de negocios en EE. UU. suben más de lo previsto en marzo
Los inventarios de negocios registraron un incremento mensual del 0,9%, superando el 0,8% proyectado por los analistas y acelerando con fuerza frente al 0,4% del periodo anterior.
En contraste, los inventarios minoristas excluyendo automóviles se situaron en el 0,4%, ligeramente por debajo del 0,5% previsto y de la cifra previa.
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El Ibex 35 acelera el goteo a la baja y reduce su avance al 0,66%
El selectivo español acentúa su repliegue intradía y se aleja definitivamente de la cota de los 17.800 puntos.
La presión vendedora sigue mermando las ganancias de la sesión, que se reducen a un 0,66% (113 puntos respecto al cierre anterior), evidenciando un creciente distanciamiento de los máximos del día a medida que avanza la jornada.
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Repsol aprueba un dividendo de 0,551 euros bruto por acción
La Junta General de Accionistas ha ratificado el pago de este dividendo con cargo a los resultados de 2025. El calendario fijado para las acciones cotizadas en España establece las siguientes fechas clave:
- 3 de julio de 2026: Último día con derecho a dividendo (last trading date).
- 6 de julio de 2026: Cotización ya sin derecho al cupón (ex-date).
- 7 de julio de 2026: Determinación de los titulares inscritos (record date).
- 8 de julio de 2026: Fecha efectiva de pago.
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Así abre Wall Street
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El Ibex 35 lucha por no perder los 17.800 puntos antes de la apertura americana
El selectivo español sufre un goteo a la baja que los alcistas tratan de frenar, y no alejarse demasiado de la cota psicológica de los 17.800 puntos a las puertas de la apertura americana.
A pesar del aumento de la volatilidad y los nervios en el parqué, el índice retiene un avance del 0,75% sostenido por las sólidas ganancias de Telefónica, Grifols, ACS e Indra.
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Tres gigantes asiáticos sostienen todo el rally emergente
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Samsung Electronics y Alibaba Group concentran el 105% de todas las ganancias acumuladas en bolsa por los mercados emergentes en lo que va de año.
El dato pone de manifiesto la enorme dependencia del rally de un reducido grupo de gigantes tecnológicos mientras gran parte del resto del mercado sigue mostrando debilidad.
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El futuro del S&P 500 pulveriza récords y suma ya 11 billones de dólares en siete semanas
Los futuros del S&P 500 vuelven a marcar máximos históricos y encaminan al índice hacia su séptima semana consecutiva de avances.
La renta variable estadounidense acumula ya cerca de 11 billones de dólares en capitalización bursátil desde el inicio del rally, impulsada por el apetito inversor y la fortaleza del mercado tecnológico.
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El Ibex 35 defiende los 17.800 puntos tras datos macro americanos
El selectivo español apenas registra cambios analíticos en su estructura técnica y mantiene un avance del 0,87%.
El índice libra una batalla clave para consolidar y no ceder la cota de los 17.800 puntos conquistada hace unas horas, respaldado por el firme liderazgo de Telefónica, Grifols y ACS en la parte alta de la tabla.
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Los precios de exportación e importación se disparan en EE. UU.
La presión inflacionaria repunta con fuerza en el comercio exterior estadounidense durante abril. El índice de precios de exportación salta un 3,3% mensual, superando ampliamente el 1,1% previsto y el 1,5% previo.
Por su parte, los precios de importación suben un 1,9%, casi duplicando el 1,0% estimado y acelerando frente al 0,9% anterior.
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El PIB británico crece un 0,6% y el sector minorista de EE. UU. bate previsiones
El NIESR sitúa el crecimiento mensual del PIB del Reino Unido en el 0,6% en abril.
Por su parte, la previsión de ventas de la industria minorista estadounidense en abril avanza un 0,5%, superando el 0,4% estimado por el consenso aunque por debajo del 0,8% previo.
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Las ventas mayoristas de Canadá crecen un 1,9% en marzo
El comercio al por mayor canadiense supera las expectativas del mercado al registrar un avance mensual del 1,9%.
La cifra bate el 1,3% previsto por los analistas, aunque se modera respecto al sólido 2,4% alcanzado en el mes anterior.
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Las peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU. suben a 211.000
El mercado laboral estadounidense muestra un ligero enfriamiento al registrar 211.000 nuevas solicitudes semanales.
El dato supera las 205.000 previstas por el consenso y repunta frente a las 199.000 del periodo anterior, lo que rebaja la presión sobre la Reserva Federal.
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Las ventas minoristas de EE. UU. cumplen las previsiones en abril
El consumo estadounidense avanza un 0,5% mensual en su dato general y un 0,7% en el subyacente, clavando exactamente lo esperado por el mercado.
Ambas referencias se moderan frente al 1,6% y 1,9% previos, aportando tranquilidad a los inversores antes de la apertura.