Los precios de la vivienda, el recelo hacia los fondos y el 2,6% garantizado: los motivos del éxito de las letras del Tesoro

Aunque la rentabilidad de las letras ha subido por las tensiones geopolíticas y la inflación, los expertos advierten que no siempre supera el aumento del coste de la vida, recomendando escalonar las inversiones.

Las inversiones se concentran especialmente en los plazos de 6 y 12 meses, considerados por los ahorradores como los más seguros y flexibles.

Los pequeños ahorradores buscan en las letras del Tesoro una alternativa sencilla, sin comisiones y con visibilidad sobre la rentabilidad, ante la falta de opciones atractivas en el mercado.

El éxito de las letras del Tesoro se debe al alto precio de la vivienda, el recelo hacia los fondos y una rentabilidad garantizada de hasta el 2,6%.

Los precios de la vivienda, el recelo hacia los fondos y hasta el 2,6% garantizado se han consolidado como los tres grandes motivos del éxito de las letras del Tesoro.

Lo que comenzó como un movimiento táctico para batir la inflación ha evolucionado hasta convertirse en un refugio estructural para el ahorro de los hogares españoles.

Ante la imposibilidad de asumir el alto coste de entrada del mercado inmobiliario y el rechazo a pagar comisiones en productos financieros, los pequeños inversores han encontrado en la deuda pública a corto plazo la seguridad que buscaban.

Esta combinación de factores explica por qué, desde que estalló la guerra en Irán esta primavera, las familias han inyectado más de 8.000 millones de euros en letras del Tesoro.

La cifra, que se desprende de lo que se conoce como peticiones no competitivas, confirma que la demanda por este activo se mantiene en niveles excepcionales.

Las alternativas frustradas

Para los analistas, el diagnóstico es evidente, ya que el ciudadano medio carece de alternativas accesibles que le generen la misma confianza que las letras del Tesoro.

En este sentido, Antonio Castelo, de iBroker, resume el atractivo de las letras en tres características clave para cualquier hogar: "simplicidad, visibilidad y solvencia".

Frente a la compra de una vivienda, la letra no exige una cantidad mínima elevada de dinero y carece de gastos de mantenimiento.

"La gran ventaja tangible es que el inversor sabe, desde el principio, cuánto va a cobrar si mantiene hasta vencimiento", detalla el analista.

A esta barrera del ladrillo se une la falta de atractivo de los productos bancarios tradicionales y la huida de los intermediarios financieros.

Aunque Castelo reconoce que existen opciones como "depósitos promocionales, fondos monetarios, cuentas remuneradas", recuerda que los nuevos depósitos bancarios a un año apenas rondaban el 1,82% en marzo.

Por ello, advierte de que las letras se erigen como una propuesta "muy difícil de batir en la relación entre rentabilidad, riesgo de crédito y sencillez".

En esta misma línea, Manuel Pinto, de XTB, señala que tras años lidiando con "depósitos bajos", el pequeño ahorrador busca retornos seguros.

Además, recuerda que no todo el mundo "se siente cómodo invirtiendo en bolsa o pagando comisiones en fondos de inversión", o lidiando con productos más desconocidos como los fondos cotizados.

Acudir directamente a la deuda del Estado elimina esa sensación de opacidad que a menudo erosiona la confianza del minorista, convirtiendo a las letras en la inversión más fácil de comprender en el contexto actual.

Obsesión por los 6 y 12 meses

Este marcado conservadurismo explica la polarización milimétrica que se vive en las subastas. Sólo en mayo, los pequeños ahorradores volcaron 1.277,22 millones de euros en el plazo a seis meses y otros 1.120,38 millones a un año.

La deuda con una vida de tres y nueve meses, en cambio, mueve volúmenes de capital puramente testimoniales. La explicación a esta anomalía es psicológica.

Como argumenta Castelo, la letra a tres meses "sabe a demasiado corto" y obliga a reinvertir constantemente por un extra de rentabilidad escaso.

A su vez, los nueve meses se quedan en un punto intermedio poco natural que no permite planificar un año completo.

Más rentabilidad

Desde XTB coinciden en que la familia media busca "maximizar la rentabilidad sin comprometer demasiado tiempo su dinero", encontrando en los 6 y 12 meses la liquidez necesaria por si la economía cambia.

El gran motor financiero de esta avalancha de dinero es la brecha de tipos. Mientras el Banco Central Europeo (BCE) mantiene anclada su facilidad de depósito en el 2%, el Tesoro ha disparado la remuneración de su deuda.

En diciembre de 2025, todos los plazos rondaban entre un modesto 1,96% y un 2,01%. Sin embargo, las tensiones geopolíticas han empujado los intereses de mayo hasta el 2,389% a seis meses y a un rotundo 2,651% a doce meses.

Este subidón generalizado responde al encarecimiento de la energía y al repunte de la inflación de la eurozona, que escaló al 3% en abril. El mercado asume que el dinero no se abaratará pronto.

No obstante, Manuel Pinto advierte sobre la ilusión de la "rentabilidad real": si el coste de la vida sube por encima del 3% y la letra paga un 2,6%, en realidad el ciudadano sigue perdiendo poder adquisitivo.

Más que para enriquecerse, el inversor usa este 2,6% como un escudo de supervivencia.

En verano

Con este telón de fondo inflacionista, el BCE se encuentra en una situación "muy incómoda". Se espera que la institución suba los tipos 25 puntos básicos en junio, lo que podría elevar la rentabilidad de las letras de cara al verano. Pese a esta ventana de oportunidad para intentar cazar rentabilidades más jugosas en las próximas subastas, los analistas piden disciplina.

Antonio Castelo advierte a los pequeños inversores de que "el error habitual es obsesionarse con arañar dos o tres décimas más y quedarse fuera esperando el mejor momento".

Su gran consejo operativo para los próximos meses es "escalonar las entradas": invertir una parte del ahorro ahora para amarrar el 2,6% asegurado, y reservar otro porcentaje de liquidez para las siguientes adjudicaciones, minimizando riesgos y manteniendo margen de maniobra.